Liên tục phát sinh giao dịch 28.000.000 đồng và 5.000 đồng từ tài khoản Vietcombank kèm lời nhắn "cho minh xin lai...": Công an khẩn trương xác minh

Nhận 28 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, người phụ nữ ở Thái Nguyên không vội chuyển lại mà đến Công an trình báo, qua đó tránh nguy cơ rơi vào bẫy lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 23/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên vừa tiếp nhận, xác minh và phối hợp giải quyết trường hợp người dân nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, chị H.T.Y (sinh năm 1991, trú tại xóm Vang, xã Tràng Xá) bất ngờ nhận được 28 triệu đồng chuyển vào tài khoản Vietcombank từ một tài khoản không quen biết. Ít phút sau, chị tiếp tục nhận được một giao dịch chuyển 5.000 đồng với nội dung: “cho minh xin lai so tien vua chuyen nham".

Công an xã Tràng Xá hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại tiền. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Nghi ngờ đây có thể là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, chị H.T.Y không tự ý chuyển lại tiền hoặc thực hiện theo nội dung tin nhắn mà chủ động đến Công an xã Tràng Xá trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tràng Xá khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an phường Phúc Thuận làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua xác minh, người chuyển nhầm được xác định là anh Bùi Cao Cường (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Phúc Tài, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan Công an, anh Cường xuất trình đầy đủ giấy tờ, thông tin tài khoản ngân hàng và lịch sử giao dịch, xác nhận việc chuyển nhầm. Dưới sự chứng kiến của Công an xã Tràng Xá, sự việc được giải quyết nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an xã khuyến cáo người dân cần lưu ý các nội dung sau khi gặp tình huống tương tự:

Không tự ý chuyển trả lại tiền: Nếu nhận được tiền chuyển nhầm kèm lời nhắn đòi lại tiền hoặc yêu cầu truy cập vào các đường link lạ, tuyệt đối không làm theo. Kẻ gian có thể giả mạo làm người chuyển nhầm để ép bạn vào bẫy vay tiền qua app với lãi suất cao

Không sử dụng số tiền chuyển nhầm: Tuyệt đối không rút tiền hoặc tiêu số tiền không phải của mình để tránh vi phạm pháp luật.

Liên hệ ngay với cơ quan chức năng hoặc ngân hàng: Khi phát hiện có tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người dân cần: Đến trực tiếp Cơ quan Công an gần nhất để trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh. Hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng mở tài khoản để thông báo và yêu cầu ngân hàng làm thủ tục tra soát, trao trả lại tiền cho người chuyển.