Trường học ở TP.HCM ngập sau mưa lớn, phụ huynh cõng con vào lớp

Nước ngập sân Trường Tiểu học Bình Triệu sáng 23/9 khiến nhiều phụ huynh phải để xe ngoài cổng, cõng hoặc bế con vào lớp, trong khi khu vực trước trường ùn tắc kéo dài.

Phụ huynh chật vật đưa con đến trường

Clip: Di Anh

Những ngày qua, các trận mưa lớn liên tiếp gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Sáng 23/9, nước ngập sân Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM) khiến nhiều phụ huynh phải để xe ngoài cổng, cõng hoặc bế con vào lớp. Tình trạng ùn tắc kéo dài khi lượng học sinh đến trường đông.

Khoảng 6h30' ngày 23/9, khu vực Trường Tiểu học Bình Triệu vẫn ngập nước sau trận mưa lớn từ hôm trước. Sân trường lênh láng nước, nhiều phụ huynh phải dừng xe bên ngoài rồi ôm ba lô, cõng hoặc bế con vào trường.

Nước ngập lênh láng sân Trường Tiểu học Bình Triệu sáng 23/9, khiến việc đưa đón học sinh gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Di Anh)

Nước ngập sâu khiến nhiều phụ huynh không yên tâm để con tự vào lớp, đặc biệt là các em nhỏ (Ảnh: Di Anh)

Nhiều phụ huynh phải để xe bên ngoài rồi bế, cõng con vào trường vì nước ngập (Ảnh: Di Anh)

Em nhỏ được phụ huynh bế vào lớp (Ảnh: Di Anh)

Một phụ huynh bế con trên tay, vai đeo ba lô đưa con vào lớp (Ảnh: Di Anh)

Do đường ngập và không có nhiều khoảng trống để quay đầu, lượng phương tiện dồn về khu vực cổng trường vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc. Dòng xe từ đầu hẻm kéo dài ra Quốc lộ 13.

Chị Đinh Thanh Lan cho biết, nhiều phụ huynh phải tắt máy, để xe bên ngoài rồi ôm con vào trường vì nước ngập.

"Phải ẵm con vào đây. Phụ huynh phải tắt máy để xe bên ngoài rồi bế con vào nên ở ngoài cổng tắc lắm, không có chỗ cho xe quay đầu xe ra. Kẹt xe từ đầu hẻm kéo dài nối ra đường Quốc lộ 13 luôn", chị Lan nói.

Với những học sinh lớp nhỏ, phụ huynh gần như phải trực tiếp đưa con vào tận lớp để tránh việc các em phải lội qua khu vực ngập.

Ảnh: Di Anh

"Nước ngập nên mình phải ẵm con vô tận lớp luôn. Lớp 1 còn nhỏ nên mới ẵm, còn lớp 3, 4 thì tự đi được", chị Thiên Nga chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên cũng cho biết gia đình phải để xe ngoài cổng trường: "Xe phải để ở ngoài cổng rồi bé từ cổng vô thôi. Chứ giờ để con lội vô một mình đâu có được."

Không chỉ việc đưa con đến trường gặp khó khăn, phụ huynh đón con vào cuối buổi cũng mất nhiều thời gian hơn thường ngày. Một phụ huynh cho biết, bình thường chỉ mất khoảng 5-10 phút để đón con nhưng trong ngày ngập nước, thời gian này kéo dài gần nửa tiếng.

"Khá mất thời gian, chưa kể tới vấn đề di chuyển rất khó khăn. Bình thường mình tốn khoảng 5-10 phút mình rước bé ra thì nay mình tốn gần cả nửa tiếng đồng hồ. Kẹt xe nè, rồi đường trơn trượt nè, phải lội bộ vào...", phụ huynh này cho hay.

Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tầng trệt của trường. Nhiều phòng học bị nước tràn vào, sàn nhà trơn trượt, không thể tổ chức dạy học như bình thường. Bàn ghế và đồ dùng trong lớp phải được kê cao hoặc di chuyển để hạn chế tiếp xúc với nước.

Nước tràn vào các phòng học ở tầng trệt, khiến sàn nhà trơn trượt và ảnh hưởng đến việc dạy học (Ảnh: Di Anh)

Sàn nhà tầng trệt vẫn đọng nước

Máy bơm được huy động nhằm hút nước khu vực trong trường (Ảnh: Di Anh)

Bà Lý Thị Như Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Triệu, cho biết trường đã bị ngập sâu sau trận mưa từ ngày 22/9.

"Mưa từ hôm qua, hôm nay là nước rút nhiều rồi. Ngày hôm qua tất cả các phòng ở dưới tầng trệt ngập sâu chứ không phải là ngập bình thường. Vách tường hay cơ sở vật chất nhà trường, nhất là tủ đồ, đa phần hư hỏng. Tại vì nó ngập sâu vô các phòng mà", bà Hoa nói.

Bà Lý Thị Như Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Triệu (Ảnh: Di Anh)

Theo Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Triệu, dấu nước trên tường có nơi vẫn còn ở độ cao gần 1 m. Nhà trường hiện sử dụng hai máy bơm để hỗ trợ thoát nước, trong đó một máy do phường hỗ trợ.

"Hiện tại mình có 2 máy bơm, trong đó 1 máy chủ lực là bên phường hỗ trợ. Khi gặp khó khăn như thế này thì các thầy cô đều chung tay, kể cả phụ huynh trường mình", bà Hoa cho hay.

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