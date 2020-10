Liên Quân Mobile: Top tướng "phế vật" nhất mùa 16, muốn leo rank xin hãy tránh xa!

Sau những thay đổi ở đầu mùa giải, meta mới đã được hình thành khi khả năng chiến thắng phụ thuộc khá nhiều vào việc di chuyển và những chất tướng mạnh, đội hình hợp lý. Dưới đây sẽ là những vị tướng được đánh giá rất yếu và đã bị out meta cực nặng ở phiên bản Liên Quân mùa 16 này. Vì thế chớ nên đụng vào nếu không muốn nhận lấy thất bại.



Quillen

Từ sát thủ được đánh giá rất cao trong rank xếp hạng những mùa trước, thậm chí còn được chọn trong đấu giải, Quillen giờ đây đã trở thành tướng có tỉ lệ thắng kém nhất trong rank (42,2%).

Sở hữu lượng sát thương chí mạng khủng, tuy nhiên Quillen quá "mỏng manh dễ vỡ" ở mùa giải mà rất nhiều tướng đấu sĩ lên ngôi. Thêm vào đó, khả năng tàng hình có thể dễ dàng khắc chế từ trang bị trợ thủ và cả "mắt phát quang" - tính năng mới mẻ ở phiên bản này.

Quillen đang rất yếu và dễ dàng bị bắt được mà chưa kịp vào combat

Zill

Tiếp tục là tướng sát thủ đi rừng khác, lần này là Zill. Dù từng làm mưa làm gió qua rất nhiều mùa giải Liên Quân nhưng Zill mùa 16 khá yếu trong khoản dọn rừng do những con quái hầu như đều được tăng chống chịu. Chất tướng của Zill là đánh mạnh ở giai đoạn đầu và giữa trận, bắt lẻ tướng địch để chiếm lợi thế. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu đã khó khăn ở trong khu rừng thì Zill tỏ ra kém hiệu quả.

Thay thế cho Zill, tướng sát thủ phép thuật đang nổi lên mạnh mẽ ở mùa này là Paine khi khắc phục những điểm yếu của đàn anh



Tỉ lệ thắng trong rank Liên Quân của Zill chỉ vỏn vẹn 45,5%

The Flash

Là tướng 28.888 vàng - đắt đỏ bậc nhất game nhưng The Flash lại sở hữu tỉ lệ thua hạng 3 trong các tướng Liên Quân. Theo đó, The Flash chỉ có tỉ lệ thắng 45,6% và tỉ lệ chọn 0,1%. Con số này là đủ để cho thấy việc vị tướng DC này out meta trầm trọng đến thế nào.

Wonder Woman đã được buff mạnh tay ở phiên bản trước và dần trở lại. Hy vọng The Flash cũng sẽ sớm trở lại sau quá nhiều mùa giải bị lãng quên.

The Flash có cả tỉ lệ chọn lẫn tỉ lệ thắng cực thấp

Wiro Sableng

"Quốc tướng" của Indonesia luôn là vị tướng duy nhất của Liên Quân chưa có bất kỳ trang phục nào. Thực tế, Wiro Sableng đã game thủ Liên Quân bị bỏ rơi từ rất nhiều mùa giải trước. Còn Timi thì chẳng hề có bất cứ động thái nào về việc Wiro Sableng sẽ có trang phục mới.

Một lý do khác khiến vị tướng này không được ưa chuộng nữa chính là việc Wiro Sableng khá tù. Trâu bò nhưng "lù đù" rõ ràng là không hợp với xu hướng hiện nay.

Tỉ lệ thắng của Wiro Sableng vẫn chỉ nằm ở mức 44,6% và tỉ lệ chọn cũng chỉ có 0,1%

Butterfly

Với bộ chiêu thức cũ kỹ và khá thụ động khi gần như chỉ có thể lao vào giao tranh để vét mạng mới phát huy hiệu quả, Butterfly đã dần biến mất trong rank những mùa giải gần đây, nhất là ở những bậc xếp hạng cao. Lối chơi quá dễ bắt bài, cùng chất tướng bị out meta khiến Butterfly không còn được trọng dụng.

Vì vậy, cô nàng sát thủ này sẽ được chỉnh sửa lại toàn bộ chiêu thức trong phiên bản sắp tới. Theo đó Butterfly sẽ có cả sát thương chuẩn cùng khả năng giảm thương cực khủng từ chiêu cuối. Khi đó hãy thử xem sức mạnh của Butterfly có được gia tăng hay không, có trở lại meta không. Còn bây giờ thì hãy "chôn" nó xuống, đừng pick nếu không muốn bị thua.

Tỉ lệ thắng của Butterfly hiện nay chỉ vỏn vẹn 45,8%

Ảnh: Internet