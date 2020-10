Liên Quân Mobile: Top xạ thủ mạnh nhất mùa 16, dễ dàng bắn nát cả đội hình đối thủ

Mùa 16 của Liên Quân đã chứng kiến sự thay đổi khá nhiều về meta game cũng như sức mạnh của các vị tướng. Rất nhiều cái tên đã và đang nổi lên như hot pick với tỉ lệ thắng cao ngất ngưởng. Lần này, hãy cùng điểm qua những vị tướng xạ thủ mạnh nhất, đang có tỉ lệ thắng cao nhất Liên Quân ở mùa xếp hạng này nhé!

Wisp

Sau khi được chỉnh sửa bộ chiêu thức, Wisp vẫn là xạ thủ số 1 của rank xếp hạng Liên Quân cùng tỉ lệ thắng lên đến 53,5%. Giờ đây Wisp không chỉ là xạ thủ mạnh "có số má" ở cuối game cùng khả năng bắn lan và sát thương chí mạng khủng nữa. Thay vào đó, sức mạnh được thăng tiến đều trong mọi giai đoạn của trận đấu.

Sau chỉnh sửa, Wisp được tăng tầm bắn nhưng giảm đi ít lượng sát thương chí mạng. Thêm vào đó, bộ chiêu thức cũng dễ dàng sử dụng hơn khiến tỉ lệ thắng của Wisp dẫn đầu danh sách xạ thủ.

Wisp sở hữu đầy đủ mọi yếu tố để trở thành xạ thủ mạnh nhất rank ở phiên bản hiện tại: sát thương cao, có độ cơ động, có khống chế, chiêu cuối gây sát thương và ép góc cực mạnh...

Tel'annas

Không quá bất ngờ khi Tel'annas là xạ thủ được lựa chọn nhiều nhất trong rank với tận 4,2% cùng tỉ lệ thắng cũng rất cao 52,8% (chỉ sau Wisp). Là xạ thủ truyền thống, thiếu độ cơ động nhưng bù lại lượng sát thương mà Tel'annas có thể gây ra thực sự khiến game thủ không thể bỏ qua.

Chỉ cần sở hữu từ 2 trang bị chí mạng trở lên và bật chiêu 1 Ưng nhãn, Tel'annas có thể nhanh chóng bắn nát đội hình đối thủ. Tầm bắn xa cũng là một lợi thế rất lớn của cô nàng này, tuy nhiên muốn chơi tốt Tel'annas thì game thủ cần phải giữ vị trí thật tốt và có một Trợ thủ ăn ý biết bảo kê.

Tel'annas là tướng xạ thủ có sát thương tay cực khủng và không ngại những tướng trâu bò bởi lượng sát thương hỗn hợp

Một lối chơi khá độc đáo của Tel'annas được một số game thủ sử dụng là làm chậm 100% khi lên Rìu Hyoga hoặc Áo choàng băng giá. Với lối chơi này Tel'annas sẽ có thêm một chút chống chịu và tăng khả năng thả diều. Các game thủ có thể tự mình trải nghiệm sức mạnh nhé!



Moren

Mùa 16 bắt đầu, Moren nổi lên như một hiện tượng sau khi thay đổi meta cùng tỉ lệ thắng thứ 3 trong các tướng xạ thủ (52,6%). Hiện tại, "gã thợ rèn" này đang rất mạnh, đặc biệt là ở giai đoạn giữa trận cùng lượng sát thương chí mạng và độ "trâu bò" nhất làng xạ thủ.

Game thủ chơi Moren cần biết tích nội tại từ chiêu 1 trước khi bước vào giao tranh để tăng lượng chống chịu. Nếu đủ 8 cộng dồn thì Moren cứng chẳng khác gì một đấu sĩ. Khi chơi Moren, game thủ cần biết là vị tướng này mạnh nhất ở giai đoạn có 2 đồ chí mạng trở lên. Đặc biệt khi lên được món thứ 3 - Cung Tà Ma thì hãy nhanh chóng tích nội tại và kêu gọi đồng đội giao tranh. Sức sát thương, khả năng hút máu và độ càn lướt của Moren lúc này có thể sánh ngang với từ 2-3 tướng địch nên khả năng giao tranh thắng lợi là cực lớn.

Game thủ nên sử dụng bảng ngọc 16% chí mạng cho Moren và khéo léo tích cộng dồn nội tại chiêu 1 trước thềm giao tranh

Fennik

Fennik thường được sử dụng để đi rừng nhiều hơn so với vị trí đường Rồng được xem như mặc định cho xạ thủ. Lý do là khả năng farm rừng, ăn mục tiêu siêu nhanh cùng lượng sát thương khủng. Hiện tại, Fennik vẫn giữ được tỉ lệ thắng ở mức cao (52,4%) - tỉ lệ vượt trội nếu so với những vị tướng xạ thủ mới như Eland'oor, Thorne...

Khả năng lấy công trình và kiểm soát mục tiêu lớn như Rồng, Ceasar của Fennik được đánh giá là số 1 trong các xạ thủ

Slimz

Slimz vẫn luôn là vị tướng xạ thủ hot hàng đầu trong rank xếp hạng nhờ lượng sát thương khủng giai đoạn cuối trận. Vì vậy, Slimz thường được chọn để đi rừng thay vì đường Rồng. Khả năng gây sát thương theo phần trăm máu, khống chế lẫn độ cơ động là thứ mà Slimz có đủ.

Tuy nhiên cần phải có lượng tiền vượt trội hoặc về cuối trận thì Slimz mới thực sự đáng sợ, thế nên game thủ chơi Slimz cần phải có kỹ năng cá nhân tốt để sử dụng chiêu hợp lý, chính xác. Nếu không, vị tướng này cũng chẳng khác gì một con lính lớn cả!

Slimz là một quả bom nổ chậm, càng về cuối trận thì lượng sát thương mà quả bom này gây ra càng khủng khiếp

