Liên Quân Mobile: Loạt "quà miễn phí" đủ sức đẩy Valhein, Triệu Vân khỏi BXH "Top tỷ lệ pick"

Trong quá khứ, Garena bị chê khá nhiều vì quá keo kiệt trong ưu đãi người chơi mới ở máy chủ Mặt Trời. Nếu so Liên Quân Mobile VN với các server AOV do Garena phát hành như Indonesia, MSP cũ thì quả thật là quá thua thiệt. Còn nếu so tiếp với cụm Tencent thì khoảng cách quyền lợi cho người chơi mới càng không dễ để san lấp. Game thủ Việt từng có thời điểm tranh giành mọi giá Triệu Vân và Valhein mà nguyên nhân cũng chỉ vì sự chắc lép của NPH.

Valhein, Triệu Vân là 2 tướng Liên Quân phổ biến bậc nhất

Quả thật, Valhein là tướng dị của Liên Quân khi chơi được tất cả các vai trò. Trong tay ProE, Valhein đã trở thành quân bài siêu đa năng và đã đi vào lịch sử với những pha highlight xứng đáng vào sách giáo khoa dạy chơi Liên Quân.

Về phần Triệu Vân, đây là tướng được "dân nghèo" ưa chuộng sử dụng để lên chuỗi Cao Thủ siêu dễ. Triệu Vân cũng là tướng mà khi full nội tại thì người dùng có thể tự tin quyết định cho đối thủ "sống" tới phút bao nhiêu.

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Chính sách ưu đãi mới của Garena có thể khiến tỉ lệ sử dụng các tướng dưới đây tăng cao.

Buttefly là mẫu sát thủ được buff khá nhiều khi sở hữu thêm lớp giáp giúp kẻ địch khó triệt hạ hơn, chưa kể sát thương được cải thiện đáng kể

Batman từng là tướng mang lại nguồn thu lớn cho Liên Quân. Garena bán Người Dơi với giá đắt kỉ lục nhưng giờ thì siêu anh hùng DC sẽ trở thành "tướng test" vì được tặng miễn phí.

Trường hợp thứ 3 là Lindis, xạ thủ đi rừng này đáp ứng đúng nhu cầu thích chơi các tướng máu giấy, sát thương chủ đạo của người chơi

Ngoài Lindis, Batman và Buttefly thì Elandorr hay Enzo cũng được kỳ vọng sẽ có tỷ lệ chọn tăng mạnh vì lại được tặng miễn phí

Volkath cũng rất đa năng, nhưng dù sao thì cũng tùy vào góc cảm nhận của mỗi người trong việc lựa chọn và sử dụng tướng

Trên đây chỉ là những tổng hợp sơ bộ dưới góc nhìn của tân thủ. Về mặt thực tế, người chơi có thể nhận miễn phí khá nhiều tướng khi tận dụng những sự kiện giải đấu. Do đó, những tướng trở thành hàng đại trà sẽ còn kéo dài tựa như trường hợp của Keera, Lorion.

Ảnh: Internet