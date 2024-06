Lịch sử tình trường của "em gái quốc dân" IU

Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc IU (tên thật là Lee Ji-eun) đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc sau khi ra mắt vào năm 2008. Cô đạt thành công trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc và diễn xuất. Cô nàng còn được mệnh danh là “em gái quốc dân” bởi vẻ ngoài dễ thương, trong sáng.

IU, người đã lọt vào danh sách Người nổi tiếng quyền lực 40 của Forbes Korea trong 5 năm liên tiếp, từ 2012 đến 2016, sở hữu một số bài hát nổi tiếng nhất trong những năm qua như Because I’m a woman, Good day, Twenty Three, Eight, Celebrity,… Phong cách âm nhạc của IU thường mang tính chất đa dạng, từ ballad nhẹ nhàng đến pop sôi động và R&B.

IU là ngôi sao đa tài với sở trường sản xuất và sáng tác nhạc

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, IU còn thành công trong diễn xuất khi tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Những bộ phim làm nên tên tuổi của “em gái quốc dân” là Hotel del Luna, My mister, Moon lovers, Broker, Dream,…

Từ việc thống trị ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang cho đến nhận được nhiều giải thưởng nhờ diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, không có gì ngạc nhiên khi IU sở hữu khối tài sản lớn. Theo ước tính, IU sở hữu khối tài sản 40-45 triệu USD.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sự nghiệp đáng mơ ước, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. “Em gái quốc dân” cũng từng vướng phải tin đồn hẹn hò với một số nam diễn viên và ca sĩ.

Năm 2011, tin đồn IU hẹn hò với Wooyoung – thành viên của nhóm nhạc nam 2PM lần đầu tiên xuất hiện khi cô đóng vai chính trong bộ phim lãng mạn tuổi teen Dream High cùng với nam ca sĩ. Với biệt danh thân mật “Milky Couple”, cặp đôi Pil Suk (IU thủ vai) và Jason (Wooyoung thủ vai) nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả trong Dream High.

IU và Wooyoung trong bộ phim Dream High

Cặp đôi bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau một vài lần. Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với SBS, Wooyoung tiết lộ rằng giữa Sulli và IU, cả hai người mà anh đã từng làm việc cùng trước đây ở những dự án khác nhau, anh sẽ chọn IU. “Tôi chọn IU vì lòng tin tưởng đối với cô ấy và điều đó rất quan trọng trong quyết định của tôi”, trang Soompi dẫn lời Wooyoung. Tuy nhiên, cả hai khẳng định họ chỉ là bạn bè tốt.

Một scandal nổ ra vào năm 2012 khi IU “lỡ tay” đăng một tấm ảnh chụp chung cùng Eun Hyuk (Super Junior) lên mạng xã hội. Điều đặc biệt là trong ảnh là cả hai trông rất gần gũi. Tin đồn hẹn hò giữa hai người rộ lên từ đó.

Công ty quản lý Loen Entertainment đã nhanh chóng lên tiếng rằng đây chỉ là sự cố do sơ suất của nữ idol khi đang cập nhật tài khoản, đồng thời phủ nhận việc hẹn hò với Eun Hyuk, tuyên bố cả hai chỉ là bạn tốt. IU cũng nói rõ rằng Eun Hyuk chỉ đến thăm do cô bị ốm. Tuy nhiên, sự nghiệp của Eun Hyuk bị ảnh hưởng sau sự việc này.

Mối quan hệ công khai đầu tiên của IU là với nam diễn viên kiêm ca sĩ, nhạc sĩ Jang Ki Ha hơn cô 11 tuổi. Cả hai gắn bó với nhau nhờ âm nhạc và bắt đầu hẹn hò vào năm 2013.

Cô từng tâm sự rằng: “Chúng tôi đã hẹn hò được gần hai năm. Chúng tôi gặp nhau tại một chương trình radio và tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có rất nhiều điều tôi học được từ anh ấy và tôi biết ơn anh ấy. Chúng tôi yêu mến nhau như bất kỳ cặp đôi nào khác. Tôi nghĩ mình phải bắt đầu một mối quan hệ công khai thôi”.

Cặp đôi hợp tác trong chương trình phát thanh của Chang Ki Ha

Tuy nhiên, IU và Jang Ki Ha chia tay trong êm đẹp sau khoảng 4 năm hẹn hò. Công ty quản lý của họ tuyên bố rằng hai người vẫn sẽ hỗ trợ nhau trong công việc.

Cuối năm 2017, IU dính tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Kang Ha Neul khi bị phát hiện chụp ảnh cùng anh, chỉ 1 ngày trước khi anh nhập ngũ. Người hâm mộ đã nghi ngờ về lý do tại sao IU dành cả ngày cuối cùng đó với nam diễn viên. Đặc biệt, cả hai cũng có mối quan hệ xuất phát từ bộ phim Moon Lovers.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Kang Ha Neul đã tiếng phủ nhận: “Đúng là IU và Kang Ha Neul đã gặp nhau, nhưng họ không hẹn hò. Họ là những đồng nghiệp thân thiết kể từ khi cùng làm việc trong một bộ phim”.

IU và Kang Ha Neul

Cuối năm 2022, Dispatch đưa tin Lee Jong Suk và IU đang hẹn hò. Cặp đôi đã cùng đón Giáng sinh tại một khu nghỉ dưỡng ở Nagoya, Nhật Bản. Ngay lập tức, phía IU và Lee Jong Suk cũng xác nhận đang hẹn hò.

Trong bài phát biểu nhận giải tại MBC Drama Awards 2022, Lee Jong Suk ngầm nhắc đến IU. “Tôi rất biết ơn và muốn nói rằng tôi đã thích và tôn trọng người ấy suốt một thời gian dài. Khi nhìn thấy người đó, tôi luôn nghĩ bản thân cần phải sống tốt hơn, đáng lẽ mình sẽ trở thành một người tốt hơn”.

IU và Lee Jong Suk

IU cũng dành những lời có cánh khi nói về bạn trai: “Trái tim tôi ngày một ấm áp hơn bởi anh ấy, người từng là đồng nghiệp lâu năm luôn ở cạnh bên. Anh ấy là người luôn ủng hộ và nói tôi là người giỏi nhất. Một người dễ thương, đáng tin cậy và luôn dành cho tôi những lời động viên chân thành”.

Sau 2 năm hẹn hò, đến nay cặp đôi vẫn âm thầm quan tâm, đồng hành cùng nhau.