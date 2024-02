IU: Cô bé "hạt tiêu" sở hữu thành tích hàng đầu làng giải trí Hàn

Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc, Lee Ji-eun, nghệ danh là IU, đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc sau khi ra mắt vào năm 2008.

Từ việc thống trị ngành công nghiệp âm nhạc cho đến sở hữu nhiều giải thưởng danh giá nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, IU đã tự khẳng định mình là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn thành công nhất thời đại.

Chúng ta cùng chiêm ngưỡng cận cảnh về thần tượng K-pop IU và cuộc sống đầy sang trọng và hào quang của cô phía sau ống kính.

IU, người đã lọt vào danh sách Người nổi tiếng quyền lực 40 của Forbes Korea trong 5 năm liên tiếp, từ 2012 đến 2016, đang sở hữu một số bài hát K-pop nổi tiếng nhất trong những năm qua, một số bản hit như Strawberry Moon, Lilac, Eight, Celebrity, Boo và Hey (Rock Ver.)...

Ngoài ra, sự hợp tác của cô với thành viên BTS SUGA cho People Pt.2, đã giúp cô giành vị trí số 1 trên Billboard Digital Song Sales vào năm 2023. Trong khi đó, đĩa đơn năm 2024 Love Wins All của cô đã phá kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc khi ra mắt ở vị trí #1 trên Melon - thành tích này chỉ có BTS mới từng đạt được với ca khúc Yet to Come.

IU cũng được đánh giá cao và công nhận rộng rãi sau khi tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình ăn khách của Hàn Quốc. Có thể kể đến như Moon Lover: Scarlet Heart Ryeo (2016), My Mister (2018), Hotel Del Luna (2019), Shades of the Heart (2021) và Broker (2022).

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim Dream phát hành vào tháng 4/2023 của cô đã trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu phòng vé trong vòng 50 ngày kể từ ngày phát hành The Devil's Deal vào tháng 3/2023. Và khán giả đang nóng lòng muốn biết thêm về dự án diễn xuất được chờ đợi nhất của cô là When Life Gives You Tangerines, đóng chung với nam diễn viên điển trai Park Bo-gum dự kiến sẽ phát hành trên Netflix vào năm 2024.

Những sự thật thú vị khác về IU

Là cô gái cung Kim Ngưu sinh năm Dậu: Ca sĩ IU sinh ngày 16/5/1993. Cô thuộc cung Kim Ngưu và theo lịch Trung Quốc, cô sinh vào năm Dậu.

Năm con gà chiếm vị trí thứ 10 trong cung hoàng đạo Trung Quốc và những người thuộc tuổi này được nhận xét là trung thành, tự tin, chăm chỉ, có tổ chức và đam mê. Họ cũng là chủ sở hữu của khối tài sản lớn.

IU sinh ra ở Seoul: Tên khai sinh của cô là Lee Ji-eun, có cha mẹ là Lee Jin-kook và Kim Mi-sam. Cô lớn lên ở Songjeong-dong, Seoul, Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp trường trung học nữ Dongduk năm 2012. IU quyết định dừng việc học lên sau khi tốt nghiệp bậc trung học để tập trung vào sự nghiệp ca hát.

Trải qua một tuổi thơ khó khăn: Người ta thường nghe nhiều về câu chuyện của IU – ví dụ điển hình về một cô gái từ nghèo khó trở nên giàu có như thế nào. Nữ thần tượng K-pop đã chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng bố mẹ cô hầu như đều đi làm xa nên IU và em trai phải sống với bà ngoại trong một căn phòng cũ nát.

Nhớ lại những ngày đã qua, IU thậm chí còn nhấn mạnh rằng cô đã quen với việc sống sót giữa lũ gián thời tiểu học đến mức có thể giết gián bằng tay không.

IU từng bị công ty giả lừa gạt trước khi ra mắt: Bạn có biết thần tượng K-pop IU từng là nạn nhân của vụ lừa đảo giống như nhân vật Lee Soon-shin của cô trong bộ phim truyền hình đình đám năm 2013 You're the Best không?

Trong lần xuất hiện với tư cách khách mời vào tháng 5/2013 trên chương trình tạp kỹ Happy Together, IU tiết lộ rằng cô đã trở thành nạn nhân của các công ty giải trí giả mạo khi đang nóng lòng ra mắt với tư cách là một ca sĩ.

IU cho biết: "Trước khi ra mắt, tôi thực sự đã bị lừa nhiều lần. Thông thường, khi một công ty yêu cầu nộp tiền, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng họ đang cố lừa dối bạn. Thật không may, tôi đã rơi vào bẫy của ba công ty như vậy trước khi tôi nhận ra điều gì đang xảy ra.

Những công ty này có thể yêu cầu số tiền lên tới 3 triệu won. Nếu bạn không chịu nổi mức phí cao của họ, họ thường chỉ giao cho bạn những vai trò nhỏ hoặc công việc làm thêm. Cuối cùng tôi đã mất một số tiền đáng kể vào tay những kẻ lừa đảo này".

Phải đối mặt với nhiều lời từ chối: Mọi hành trình đều đầy thử thách và ngay cả một ca sĩ ngôi sao như IU cũng phải đối mặt với sự từ chối nhiều lần của làng giải trí.

Là một trong những ca sĩ Hàn Quốc thành công nhất thế kỷ ở thời điểm hiện tại, nhưng IU cũng từng có quá khứ bị các công ty giải trí lớn như YG Entertainment từ chối khoảng 20 lần khi còn là thực tập sinh. Ở tuổi 14, cuối cùng cô đã ký hợp đồng với LOEN Entertainment.

Ra mắt bằng âm nhạc: IU thuở 15 tuổi đã ra mắt đĩa đơn Lost Child trong chương trình âm nhạc K Countdown vào ngày 18/9/2008.

Lost Child là đĩa đơn chính trong album đầu tiên của cô Lost and Found, được phát hành vào ngày 24/9/2008. Album đã mang về cho cô giải thưởng "Tân binh của tháng" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc trao tặng vào tháng 11/2008.

Giải thích về nghệ danh lạ, cô cho biết, cái tên IU bắt nguồn từ cụm từ "I and You" (tôi và bạn), mang ý nghĩa tượng trưng cho việc mọi người có thể trở thành một thông qua âm nhạc.

IU có thể chơi nhiều nhạc cụ: Ngôi sao Hàn Quốc nhỏ nhắn này cho rằng việc học nhiều nhạc cụ có thể có tác động lớn đến công việc của một ca sĩ. Cô có thể chơi piano, sáo, trống, guitar điện và guitar acoustic.

Tình yêu của cô dành cho diễn xuất: IU quan tâm đến ngành giải trí Hàn Quốc từ khi còn nhỏ và thậm chí còn tham gia các lớp học diễn xuất trong những năm học trung học. Ở tuổi 14, IU đã biểu diễn trước một đông đảo "khán giả" trong cuộc thi thể thao của trường.

Ca sĩ IU bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2011 với bộ phim truyền hình Dream High, với sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Kim Soo-hyun. Tiếp theo đó là màn xuất hiện ấn tượng của cô trong bộ phim The Produces năm 2015, đưa IU trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc.

IU là người đa ngôn ngữ: Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Hàn, IU còn có thể nói được tiếng Anh và tiếng Nhật. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, buổi hòa nhạc trực tiếp và livestream với người hâm mộ, người ta thấy nữ ca sĩ thể hiện kỹ năng ngôn ngữ của mình.

Quy trình chăm sóc da ba bước phổ biến: Nữ ca sĩ đã tiết lộ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng các sản phẩm chăm sóc da mà cô tin dùng là kem chống nắng, toner và dầu dưỡng da mặt. Cô có tình yêu đặc biệt với dầu dưỡng da mặt. Theo IU, hai giọt dầu dưỡng mặt có thể khiến khuôn mặt cô ấy trông rạng rỡ ngay lập tức.

IU rất yêu thích việc chăm sóc chó cưng: Thần tượng K-pop này là chủ của một chú chó giống Malta màu trắng dễ thương tên là Bbugu. Nữ ca sĩ đã nuôi chú thú cưng nổi tiếng này từ khi nó còn nhỏ. Người ta thường thấy cô chiều chuộng một số con chó của mình bằng việc mua những món quà xa xỉ. Bbugu cũng đồng hành cùng IU trong các buổi chụp hình cho thương hiệu mà cô làm đại diện.

IU hợp tác với BTS V: Với việc phát hành video âm nhạc mới Love Wins All của IU với sự góp mặt của V của BTS, bộ đôi nổi tiếng này đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Tuy đây là lần hợp tác đầu tiên của IU và V nhưng người hâm mộ có thể ngạc nhiên khi biết rằng hai ngôi sao này đã quen nhau từ năm 2013. Sự thật về tình bạn lâu năm của họ lần đầu tiên được V tiết lộ trong buổi phát sóng chương trình IU's Palette vào tháng 9/2023. Nam ca sĩ BTS cho biết đây không phải lần đầu anh gặp IU và họ thường gắn bó với nhau qua âm nhạc. Họ gặp nhau lần đầu trong chương trình Music Bank năm 2013, nơi V là MC đặc biệt cùng với thành viên cùng nhóm Jungkook, và IU là người được đề cử cho ca khúc hit Red Shoes.

IU đang hẹn hò với nam diễn viên Lee Jong Suk: Trong một tiết lộ hẹn hò gây sốt của hãng truyền thông Hàn, Dispatch đã công bố thông tin chấn động về thần tượng K-pop IU và nam diễn viên Lee Jong Suk là cặp đôi trong ngày 31/12/2022. Họ còn đưa tin thêm rằng IU và Lee đã yêu nhau được 4 tháng.

Sau đó, công ty quản lý của cặp đôi nổi tiếng đã đưa ra những tuyên bố chính thức cá nhân xác nhận tin tức hẹn hò. Công ty quản lý High Zium Studio của Lee đã chúc mừng cặp đôi và mong người hâm mộ "cổ vũ họ để họ có thể tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp của mình". Sau đó, công ty quản lý EDAM Entertainment của IU chia sẻ: “Lee Jong-Suk và IU gần đây đã phát triển từ đồng nghiệp thân thiết thành mối quan hệ yêu đương”.

Tiếp đến, cả IU và Lee Jong Suk đều chia sẻ chuyện tình của mình bằng cách đăng những bức thư cá nhân lên fancafe chính thức của họ.

IU là "bà trùm" bất động sản: Nữ thần tượng K-pop là chủ sở hữu căn penthouse xa hoa trị giá 11,7 triệu USD tại Eterno Cheongdam, Seoul. Theo Koreaboo, cô cũng mua một studio ở Gyunggi-do với giá khoảng 3,62 triệu USD. Ca sĩ Lilac cũng sở hữu nhà ở Yangpyeong-gun, Bangbae và Gwacheon.

Là một trong những thần tượng K-pop giàu nhất, IU có tài sản ròng khoảng 40-45 triệu USD tính đến tháng 1/2024. Khối tài sản kếch xù của cô đến từ việc bán album, tiền bản quyền phát nhạc trực tuyến, dự án diễn xuất, buổi hòa nhạc cháy vé, quảng cáo và nhiều hợp đồng đại sứ thương hiệu đáng chú ý.