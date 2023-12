Nửa showbiz đổ bộ 3 ngày tang lễ Lee Sun Kyun: Bộ trưởng và IU âm thầm, Gong Yoo cùng dàn siêu sao túc trực

3 ngày 27-29/12, toàn bộ nghi lễ trong lễ tang đưa tiễn "Ảnh đế" Lee Sun Kyun về nơi an nghỉ cuối cùng đã được diễn ra tại Nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Linh cữu tài tử sẽ được đưa đi hỏa táng ở Trung tâm Hỏa táng Suwon, tro cốt được đặt tại khu tưởng niệm Samsung, tỉnh Gyeonggi.



Hoàn toàn có thể thấy được vị thế của Lee Sun Kyun trong làng điện ảnh Hàn Quốc qua sự có mặt của dàn nhân vật quyền lực đến dự 3 ngày diễn ra lễ tang. Theo Edaily, sự thành công cùng tấm lòng chân thành của cố diễn viên trong diễn xuất đã giúp anh trở thành người tiền bối, người đồng nghiệp được nhiều người kính trọng. Ngoài các diễn viên đình đám bậc nhất xứ Hàn, truyền thông ghi nhận loạt ngôi sao hạng A, đạo diễn cho đến ca sĩ, chính trị gia, nhân vật thể thao và phát thanh viên đã đến thăm nhà tang lễ. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Hàn Quốc cũng âm thầm xuất hiện trong đêm. Trong đó, không ít người chẳng giấu được nỗi đau và bật khóc.

Tang lễ ngày 1: IU và Jung Yu Mi âm thầm đến trong đêm, bộ 3 tài tử quyền lực túc trực 3 ngày liền

Lễ đầu tiên trong khuôn khổ tang lễ của Lee Sun Kyun được tổ chức vào ngày 27/12. Các đồng nghiệp thân thiết bao gồm nam diễn viên Sol Kyung Gu, Jo Jung Suk, Ryu Jun Yeol, "Ảnh hậu" Jeon Do Yeon, Choi Deok Moon, Yoo Jae Myeong, Kim Seong Cheol đều đến dự. Đặc biệt, nam diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán cũng có mặt để đưa tiễn người đồng nghiệp quá cố.

Ha Jung Woo, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung trở thành tâm điểm khi góp mặt. Được biết, bộ 3 tài tử quyền lực này túc trực suốt 3 ngày diễn ra tang lễ. CEO của BA Entertainment - Jang Won Seok và đạo diễn của Kill Romance (bộ phim năm nay của Lee Sun Kyun) Lee Won Seok cũng là 2 gương mặt quyền lực trong danh sách đồng nghiệp đến đưa tiễn. Đáng chú ý hơn cả, Jung Yu Mi và IU - 2 nữ minh tinh từng đóng chung, thân thiết với tài tử Ký Sinh Trùng đều âm thầm tiễn đưa trong đêm nên báo chí không ghi lại được hình ảnh của họ trong ngày đầu tiên.

Ha Jung Woo, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung là bộ 3 tài tử thân thiết, quyền lực nhất nhì Kbiz. Bộ 3 thân với Lee Sun Kyun trong suốt sự nghiệp, vì vậy họ đều túc trực nhiều ngày để giúp đỡ gia đình cố tài tử lo hậu sự

Ryu Jun Yeol, Jo Jung Suk, Cho Jin Woong và Sol Kyung Gu lần lượt đến tiễn đưa

Jung Yu Mi giữ mối quan hệ gần gũi với đàn anh họ Lee sau tác phẩm Sleep (2023)...

... và IU cũng từng đóng với Lee Sun Kyun trong My Mister. Cả 2 sao nữ này đều âm thầm đưa tiễn trong đêm

Trên MXH Weibo, từ khóa "Vì sao Hứa Quang Hán có mặt tại lễ tang của Lee Sun Kyun" bất ngờ lọt top trending, nhận về gần 55 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đồng hồ. Hoá ra, nam diễn viên họ Hứa đã xác nhận tham gia dàn cast bộ phim truyền hình No Way Out, trong đó anh có dịp đóng chung với Yoo Jae Myung, Kim Moo Yeol, Lee Kwang Soo và có cả tài tử quá cố Lee Sun Kyun. Tuy nhiên bộ phim rất có thể sẽ không thể khởi quay như dự kiến do cái chết đột ngột của Lee Sun Kyun.

Hứa Quang Hán gây bất ngờ khi đến dự tang lễ của Lee Sun Kyun

Tang lễ ngày 2: "Ảnh hậu" Jeon Do Yeon bật khóc, đôi tài tử quyền lực Lee Jung Jae - Ha Jung Woo dẫn đầu dàn sao

SBS ghi lại cảnh dàn sao Hàn đến dự đám tang của Lee Sun Kyun trong ngày 28/12

Lee Jung Jae và Jung Woo Sung cúi đầu buồn bã đến tiễn người đồng nghiệp; Siwon (Super Junior) và "Ông nội Song Joong Ki" Lee Sung Min, tài tử Yoon Kye Sang, Park Jun Hyung lần lượt có mặt trong tang lễ ngày 2

"Ảnh hậu" Jeon Do Yeon vừa đi vừa khóc. Dù đến 2 ngày, nữ diễn viên vẫn giữ cảm xúc đau khổ khi chứng kiến đàn anh thân thiết qua đời

Song Young Kyu đến mức phải dựa vào người khác mới có thể đứng vững

Ha Jung Woo, biên kịch vàng của điện ảnh xứ Hàn Park Chan Wook, Kim Ki Bang, Yoo Yeon Suk và Jo Jung Suk (Hospital Playlist) lần lượt xuất hiện ở tang lễ ngày 2 cùng dàn sao Hàn

Ngày cuối cùng của tang lễ: Moon Geun Young và dàn sao bật khóc, Bộ trưởng đến dự với tư cách đồng nghiệp của Lee Sun Kyun, Gong Yoo cùng loạt sao ở lại đến tận nửa đêm

Nghi lễ cuối cùng trong lễ tang là buổi tiễn đưa và hoả táng linh cữu của Lee Sun Kyun diễn ra ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul vào sáng 29/12. Khoảng 10h40 sáng, MC Shin Dong Yeop bước vào nhà tang với biểu cảm tuyệt vọng. Khoảng 11h sáng, buổi lễ tiễn đưa bắt đầu với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thân thiết với Lee Sun Kyun như Kim Ui Seong, Song Sae Byeok, Jung Woo Sung, Kim Dong Wook, Kim Nam Gil, Cho Jin Woong, Park Sung Woong...

Vì đây là ngày cuối cùng trước khi thi thể của Lee Sun Kyun được hoả táng nên người thân và bạn bè đều không thể kiềm được nước mắt. Con trai lớn của Lee Sun Kyun bê di ảnh bố đi trước, bà xã Jeon Hye Jin nắm tay con trai út khóc nghẹn ngào ở phía sau. Đạo diễn Bong Joon Ho và diễn viên Song Kang Ho của phim Ký Sinh Trùng là những người khiêng quan tài Lee Sun Kyun. Nữ minh tinh Moon Geun Young bật khóc khi bước vào nhà tang, lúc sau nam diễn viên Ji Seung Hyun rời đi với giọt nước lăn dài trên má.

Dàn sao tập trung hết ở ngoài nhà tang lễ trước giờ phút gia đình đưa linh cữu của Lee Sun Kyun lên xe di chuyển qua nhà hoả táng

Gia đình đau khổ đưa thi hài của Lee Sun Kyun về nhà hoả táng, tiễn biệt anh mãi mãi

Đạo diễn lừng danh Bong Joon Ho của Ký Si Trùng, diễn viên Kim Ui Seong (Train To Busan), Song Sae Byeok cho đến tài tử Kim Dong Wook, Jung Woo Sung (ở giữa) và Kim Nam Gil (góc phải) đều có mặt ở tang lễ ngày 29/12. Ai nấy đều không giấu được biểu cảm đau buồn, gần như sắp khóc khi tiễn đưa người đồng nghiệp quá cố

Moon Geun Young và MC Shin Dong Yeop đều không giấu nổi biểu cảm tuyệt vọng, những giọt nước mắt xót xa ở tang lễ ngày cuối

Vào 2h22 chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Yoo In Chon có mặt để nói lời tạm biệt. Được hỏi có mối quan hệ gì với tài tử quá cố, Bộ trường Yoo hé lộ rằng ông từng diễn xuất và hoạt động trong showbiz. Ông trải lòng khi đến tiễn đưa Lee Sun Kyun với tư cách tiền bối lâu năm: "Thật đáng tiếc. Cậu ấy còn trẻ. Hồi còn bằng tuổi cậu ấy, tôi vẫn còn hoạt động trong làng điện ảnh. Trái tim tôi quặn đau khi nghe tin. Đây đúng là một tấn bi kịch".

Ngoài ra, dàn diễn viên từng làm việc với Lee Sun Kyun trong siêu phẩm Ký Sinh Trùng gồm Park So Dam, Ha Do Kwon và đạo diễn Kim Seong Sik, đạo diễn Lee Jun Ik đồng loạt đến tưởng niệm. Minh tinh Kim Hee Sun, Park Jung Min, Cha Tae Hyun, Song Seon Mi, Lee Ki Woo, Jeong Ryeo Won, Yoo Seon, Jeon Jin Oh, Lee Jung Ok, Oh Nara, Hong Gyeong Min... đều xuất hiện trong lễ đưa tiễn.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Yoo In Chon tiễn biệt Lee Sun Kyun

Nữ diễn viên Park So Dam (Ký Sinh Trùng) đến vào buổi chiều

Vào buổi tối, Kim Nam Hee (Sweet Home), Choi Jeong Yoon, Kim Ji Woo, Kim Gwang Gyu, Lee Kwang Soo, DJ DOC, Lee Ha Neul, ca sĩ Jang Ki Ha và Gil, phát thanh viên Park Kyung Rim đến tiễn đưa người đã khuất. Dù làm việc trong làng giải trí với các tác phẩm khác nhau, đạo diễn Kim Chang Hoon của phim Hopeless cũng đến dự.



Lee Kwang Soo có mặt vào buổi tối ngày cuối cùng của tang lễ cùng 1 số sao Hàn

Được biết, đạo diễn Jang Hang Jun (phim Rebound) và tài tử Jung Woo Sung là 2 người bạn thân thiết nhất với Lee Sun Kyun, Gong Yoo từng đóng phim chung với đàn anh trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Joo Ji Hoon từng đóng với Lee trong Project Silence cùng Yoo Hae Jin, Kim Mu Yeol, Kim Seong Oh, Kim Eui Seong, phát thanh viên Yun Taek đều ở lại đến tận nửa đêm để lo hậu sự. Họ đều chưa thể vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát sau khi đưa tiễn Lee Sun Kyun về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cùng góp mặt trong bộ phim đình đám một thời Tiệm Cà Phê Hoàng Tử với Lee Sun Kyun, Gong Yoo đến vào ngày cuối và ở lại đến nửa đêm

Joo Ji Hoon cũng đồng hành với Jung Woo Sung và những người anh em, người thân cận với Lee Sun Kyun ở lại đến đêm ngày 29/12. Anh mới hợp tác với Lee Sun Kyun trong tác phẩm Project Silence, cùng bước lên thảm đỏ Cannes năm nay

