Lee Kwang Soo gây xôn xao với diện mạo khác lạ, hơn 60 triệu lượt xem đổ dồn sự chú ý

Màn xuất hiện mới đây của Lee Kwang Soo khiến dân tình sốc nặng, không tin nổi vào mắt mình.

Chiều 17/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Lee Kwang Soo vừa vô tình được “người qua đường” bắt gặp khi xuất hiện trong 1 thang máy. Tại đây, nam ngôi sao họ Lee đã ghi điểm khi giữ nút mở cửa thang máy và nhận được lời khen ngợi nhờ tính cách chu đáo, biết quan tâm tới mọi người xung quanh.

Thế nhưng, không phải hành động ga lăng mà chính ngoại hình ở thời điểm hiện tại của Lee Kwang Soo mới là điều gây bàn tán xôn xao trên các diễn đàn trực tuyến. Qua bức ảnh chưa chỉnh sửa, nam diễn viên họ Lee gây choáng với diện mạo già nua, xuống sắc khó tin.

Nhìn vào bức hình, không khó để nhận ra dấu vết thời gian đã hằn rõ trên gương mặt Lee Kwang Soo. Ở góc chụp cận, nam diễn viên để lộ rõ ra làn da chảy xệ, kém đàn hồi cùng những nếp nhăn xung quanh mắt và miệng. Ngay cả khi không cười, rãnh cười của chàng “hươu cao cổ” đã trông sâu hoắm, góp phần cộng thêm cho anh thêm vài tuổi.

Đặc biệt, “thánh soi” còn phát hiện ra hàng lông mày gần như trụi sạch của Lee Kwang Soo. Nhiều khán giả nhận định, nam nghệ sĩ sinh năm 1985 đang lão hóa nhanh chóng, đến mức rụng gần hết lông mày. Thiếu đi hàng chân mày sắc nét, tổng thể diện mạo của Lee Kwang Soo trở nên vô cùng lạ lẫm, có phần dữ dằn hơn mọi khi và thậm chí còn làm cho anh trông già đi thêm vài tuổi.

Chỉ sau thời gian ngắn, chủ đề “Lee Kwang Soo già thật rồi” đã thu hút tới gần 60 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Lee Kwang Soo gây choáng với diện mạo xuống cấp trầm trọng ở thời điểm hiện tại, khác “1 trời 1 vực” so với hình ảnh điển trai hồi trước (ảnh phải). 1 cư dân mạng sau khi tình cờ gặp được nam nghệ sĩ họ Lee ở ngoài đời thậm chí còn thẳng thắn chia sẻ: “Anh ấy thực sự đã già đi rất nhiều rồi”. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng không khỏi hoang mang trước diện mạo xuống cấp đến khó tin của Lee Kwang Soo: “Thời gian trôi nhanh quá, dù sao thì anh ấy cũng hơn 40 tuổi rồi mà. Không ai có thể chiến thắng nổi thời gian đâu”, “Sao không thấy lông mày đâu hết vậy? Là do anh ấy lão hóa nhanh nên rụng hết lông mày rồi ư?”, “Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ, cuối cùng Lee Kwang Soo cũng già đi rồi”, “Sao anh ấy già nhanh vậy? Nhớ vài tháng trước đâu có tới mức này đâu”, “Ủa, Lee Sun Bin (bạn gái Lee Kwang Soo) xài hao tới mức này ư?”...

“Bản sao Song Hye Kyo” Lee Sun Bin bất ngờ bị réo gọi khi bạn trai - Lee Kwang Soo bị chê xuống sắc khó nhận ra. Ảnh: Naver

Song song với đó, fan cũng đã nhanh chóng lên tiếng giải thích về chi tiết liên quan tới hàng lông mày của Lee Kwang Soo. Theo người hâm mộ, nam diễn viên phải cạo đi chân mày của mình để phục vụ cho tạo hình trong phim mới chứ không phải bị lão hóa nhanh chóng tới mức rụng hết cả lông mày. Ngoài ra, fan cũng nhấn mạnh, Lee Kwang Soo đã hơn 40 tuổi nên lộ ra nét lão hóa trên gương mặt cũng là điều hết sức bình thường. Đồng thời, người hâm mộ hy vọng khán giả không nên tập trung soi mói vào việc Lee Kwang Soo thay đổi ngoại hình, mà thay vào đó hãy dành sự quan tâm cho các tác phẩm và hoạt động nghệ thuật của nam ngôi sao.

Người hâm mộ đồng loạt lên tiếng bênh vực Lee Kwang Soo khi anh bị công kích về ngoại hình. Ảnh: Naver

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Tên tuổi Lee Kwang Soo gắn liền với chương trình Running Man, đây cũng là show đưa tên tuổi anh lên tầm quốc tế. Anh nổi tiếng với hình tượng “hươu cao cổ”, “kẻ phản bội”, “người kém may mắn” và là cây hài chủ chốt trong show nói trên, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Nhưng đáng tiếc, nam nghệ sĩ 8X đã quyết định rời chương trình vào năm 2021 vì lý do sức khỏe.

Lee Kwang Soo còn là diễn viên có tiếng, “bỏ túi” nhiều bộ phim như It’s Okay, That's Love, Dear My Friends, Live, Confession... Mặc dù được biết đến nhiều hơn với hình ảnh hài hước, song Lee Kwang Soo lại gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái thu hút khi anh tập trung diễn xuất hoặc chụp hình thời trang, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự đa dạng trong hình tượng của nam ngôi sao.

Lee Kwang Soo là nam nghệ sĩ đa tài ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: X

Nguồn: Weibo, Naver