Lee Hyori và chồng nhạc sĩ công khai "khóa môi" trên sân khấu

Ngày 6/7, tập phát sóng mới nhất của chương trình Dancing Queens on the Road thu hút sự chú ý lớn của công chúng, thậm chí còn leo lên Top 1 tin tức trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver vì... nụ hôn bất ngờ của Lee Hyori và chồng nhạc sĩ Lee Sang Soon. "Nữ hoàng gợi cảm" một thời trở lại với dáng vẻ sexy nghẹt thở trong bộ cánh hồng táo bạo ở tuổi 44, nhưng điều khiến công chúng trầm trồ hơn cả là màn tương tác của cô với ông xã trên sân khấu.

Lần đầu tiên, một cặp vợ chồng sao nổi tiếng công khai thể hiện tình cảm và còn "khóa môi" nóng bỏng như thế này trước khán giả trên sân khấu âm nhạc. Đến chị đại "Doctor Cha" Uhm Jung Hwa cũng phải trầm trồ, xúc động trước phần trình diễn này. Suốt phần thể hiện phần ca khúc Idiot, Lee Hyori không chỉ cho người hâm mộ thấy được phần trình diễn đầy cuốn hút mà còn làm khán đài bùng nổ khi chủ động tiến lại gần chồng, liên tục thể hiện động tác quyến rũ ông xã họ Lee. Được biết, Lee Sang Soon đảm nhận vai trò chơi guitar điện cho phần trình diễn của vợ.

Lee Hyori hôn ông xã Lee Sang Soon trên sân khấu nóng bỏng, khiến khán đài náo loạn trong sự ngỡ ngàng

Lee Hyori trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn quyến rũ, đầy táo bạo với chồng trong tập "Dancing Queens on the Road" mới đây

Trước đó 1 ngày, Lee Sang Soon đã không thể đến sớm để diễn tập do thời tiết xấu tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Vượt qua cơn mưa lớn, nam nhạc sĩ cuối cùng đã cố đến được thành phố Gwangju bằng thuyền. Lee Hyori rưng rưng nước mắt vì vui mừng, đón chồng với cái ôm nồng thắm, nhưng sau đó cả hai đều bật cười khúc khích.

"Tôi chọn ca khúc này vì tôi yêu nó bằng cả trái tim mình. Sau 10 năm kết hôn, tôi và chồng trở thành bạn thân, trở thành gia đình của nhau. Thế nhưng, cảm xúc rung cảm quyến rũ giữa các cặp đôi yêu nhau trong chúng tôi đã dần mất đi", Lee Hyori chia sẻ lý do chọn ca khúc Idiot và phần trình diễn đầy quyến rũ để tìm lại cảm xúc đã phai mờ với "nửa kia".

Lee Hyori muốn tìm lại cảm xúc đã phai nhạt với chồng sau 10 năm chung sống

Uhm Jung Hwa không khỏi xúc động khi nghe chia sẻ từ Lee Hyori. Nữ minh tinh cũng phát cuồng vì phần trình diễn đầy quyến rũ của "nữ hoàng gợi cảm" trước đó

Còn nhớ hơn 10 năm trước, Lee Hyori và Lee Sang Soon đến với nhau trong sự ngỡ ngàng của cả châu Á. "Nữ hoàng gợi cảm" tuyên bố hẹn hò nam nhạc sĩ vô danh, và hồi đó công chúng tranh cãi nảy lửa vì ngoại hình kém lung linh của đàng trai. Cuối cùng, Lee Hyori - Lee Sang Soon đã kết hôn hồi tháng 9/2013. Tháng 6/2023 vừa qua, cặp đôi đã tới Thụy Sĩ du lịch, tận hưởng những giây phút riêng tư, lãng mạn để mừng 10 năm kết hôn.

Sau đám cưới, cả hai quyết định rời xa chốn thành thị phồn hoa để về đảo Jeju sống. Thỉnh thoảng người đẹp sinh năm 1979 mới trở lại Seoul để tham gia các hoạt động trong showbiz. Hiện tại, cô vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả qua show truyền hình Dance Singers On the Road.

Lee Hyori - Lee Sang Soon vừa kỷ niệm 10 năm kết hôn, chứng minh tình cảm bền chặt hiếm có trong showbiz

Nguồn: Osen, Naver