Song Hye Kyo và Lee Min Ho bị phát hiện xuất hiện tại cùng một địa điểm?

Mới đây, một netizen đã tinh ý soi được hình ảnh cực hot của Song Hye Kyo và Lee Min Ho. Nguyên nhân bắt nguồn từ những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Lee Min Ho.

Cụ thể, Lee Min Ho có đăng tải loạt hình ảnh hậu trường trong buổi chụp hình của mình lên trang cá nhân. Thế nhưng, nhiều netizen lại tinh ý phát hiện ra địa điểm mà Lee Min Ho có mặt để chụp hình rất giống với bộ hình trên tạp chí Harper’s Bazzaar của Song Hye Kyo gần đây.

Song Hye Kyo và Lee Min Ho dính nghi vấn chụp hình tại cùng một địa điểm

Ngay lập tức, bài đăng của netizen này đã thu hút sự quan tâm và chú ý từ cộng đồng mạng, người hâm mộ. Ai cũng biết, Lee Min Ho từng tuyên bố rằng, Song Hye Kyo là hình mẫu lý tưởng của mình. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn cùng là Đại sứ Thương hiệu của Fendi. Do vậy, nghi vấn về việc Song Hye Kyo và Lee Min Ho cùng có mặt tại một địa điểm để chụp hình khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

Thực tế, kể từ sau khi ly hôn cùng Song Joong Ki, người hâm mộ rất kỳ vọng việc Song Hye Kyo sớm tìm được một nửa của mình. Người đẹp liên tục được gán ghép với các đàn em như: Lee Min Ho, Park Hyung Sik hay Jang Ki Yong…. Gần đây, netizen còn phát hiện ra việc Song Hye Kyo và Jang Ki Yong cùng các diễn viên trong phim Now We Are Breaking Up có mặt tại buổi biểu diễn tại Seoul, Hàn Quốc.