Vợ chồng Lee Hyori hẹn hò lãng mạn ở trời Tây trước dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Tối 9/6, vợ chồng Lee Hyori - Lee Sang Soon đồng loạt "xả ảnh" từ buổi hẹn hò ở nước ngoài. Trước dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cả hai đã tới Thụy Sĩ du lịch, tận hưởng những giây phút riêng tư, lãng mạn.

Trong loạt ảnh chia sẻ có thể thấy Lee Hyori - Lee Sang Soon dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào. Họ nắm chặt tay nhau khi đi dạo, cùng ngồi ngắm quang cảnh thanh bình của Zurich (Thụy Sĩ). Nam nhạc sĩ còn giúp "nữ hoàng gợi cảm Kpop" chụp lại những khoảnh khắc sống ảo ở trời Tây.

Vợ chồng Lee Hyori tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau. Trước dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cặp đôi chọn Thụy Sĩ làm điểm đến trong chuyến du lịch

Tình cảm của cặp nghệ sĩ sau 10 năm kết hôn khiến công chúng ngưỡng mộ. Phong cách thời trang cuốn hút của người đẹp U45 cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả

Họ nắm chặt tay nhau khi đi dạo trên những con đường ở Thụy Sĩ. Có thể thấy, Lee Hyori - Lee Sang Soon vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu

Lee Hyori - Lee Sang Soon nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trước ống kính của "người qua đường"

Dưới ống kính của ông xã, "nữ hoàng gợi cảm Kpop" trẻ trung ở tuổi 44

Lee Hyori - Lee Sang Soon kết hôn hồi tháng 9/2013. Sau đám cưới, cả hai quyết định rời xa chốn thành thị phồn hoa để về đảo Jeju sống. Thỉnh thoảng người đẹp sinh năm 1979 mới trở lại Seoul để tham gia các hoạt động trong showbiz. Hiện tại, cô đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả qua show truyền hình Dance Singers On the Road.

Nguồn: Kbizoom