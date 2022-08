Lee Hyori chuẩn bị ra mắt ca khúc mới cùng chồng

Mới đây, Lee Hyori đã xác nhận sẽ sớm phát hành ca khúc mới mang tên I Am Happy From Today. Đặc biệt, đây là ca khúc được nữ ca sĩ kết hợp cùng chồng của mình - Lee Sang Soon. Do đó, những người hâm mộ vô cùng mong đợi vào màn hợp tác sắp tới của cặp đôi này.

Theo như thông báo, I Am Happy From Today là một ca khúc chia sẻ thông điệp tích cực và ý nghĩa tới mọi khán giả, đó là thông điệp "chúng ta có thể chạy trốn khỏi thế giới trong một khoảng thời gian ngắn và gặp gỡ chính bản thân mình từ trong trái tim". Ngoài ra, ca khúc cũng đề cập tới việc con người có thể khám phá cả vũ trụ, dù chỉ là với một bông hoa nhỏ.

Hình ảnh đậm chất mùa hè và sự tươi sáng nhằm quảng bá cho ca khúc mới của Lee Hyori. (Ảnh: Allkpop)

Ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Jo Dong Hee và Jo Dong Ik. Chưa dừng lại ở đó, chồng của Lee Hyori chính là guitarist của bài hát, trong khi đó ca sĩ Jang Pil Soon sẽ cùng hòa giọng với nữ ca sĩ trong ca khúc này.

Ca khúc mới của Lee Hyori sẽ chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 11/8 tới.