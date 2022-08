Đại diện nhóm A1 giải thích lý do hủy show tại TP.HCM sát giờ: "BTC đã phá vỡ nhiều thỏa thuận"

Tối 7/8, đêm nhạc diễn ra ở TP.HCM mang tên Touch Your Heart đã khiến khán giả tham dự thất vọng lẫn phẫn nộ. Cụ thể, theo poster quảng bá từ nhiều tuần lễ trước, đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của 3 nhóm nhạc quốc tế gồm: A1, The Moffatts, 911 cùng đại diện đến từ Việt Nam - nhóm MTV. Chương trình tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình và là show bán vé với mức giá dao động từ 500.000 VNĐ (hạng thấp nhất - GA3) cho đến 1.500.000 VNĐ (hạng cao nhất - Super Vip).

Poster giới thiệu đêm nhạc Touch Your Heart với sự góp mặt của 3 nhóm nhạc nước ngoài, đều là những boyband "huyền thoại" của thế hệ 8x, 9x.

Tuy nhiên, ngay trước khi đêm diễn khai mạc, nhóm A1 đã chia sẻ lên Instagram về việc họ buộc phải hủy show ngay giờ chót, không thể xuất hiện ở đêm nhạc Touch Your Heart.

Cụ thể, A1 cho biết: "Rất tiếc chúng tôi không thể biểu diễn tại TP.HCM tối nay. Vì những lý do bất khả kháng, đại diện của chúng tôi buộc phải rút tên khỏi show. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam, cảm ơn vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ từ mọi người".

Khán giả có mặt tại đêm diễn ở Nhà hát Hoà Bình cũng bức xúc khi chỉ có duy nhất nhóm 911 xuất hiện trình diễn. 2 nhóm The Moffatts và A1 đều không xuất hiện cho đến tận cuối chương trình. Không ít khán giả đều cảm thấy hụt hẫng và phẫn nộ, họ đăng lên trang cá nhân.

Có mặt tại Nhà hát Hòa Bình tối 7/8, ghi nhận tại hiện trường có thể thấy dưới khán đài rất nhiều ghế trống dù chương trình vẫn đang diễn ra, nhiều khán giả đã đứng dậy bỏ về. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi từ đêm nhạc, khán phòng lúc sau có thể ra vào dễ dàng dù không có vé tham dự.

Khán phòng trống nhiều ghế.

911 trình diễn tối 7/8 ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM)

Về sự vắng mặt của A1 và The Moffatts ngay giờ chót, MC của chương trình thông báo: “Các thành viên của The Moffatts, A1 đã tới TP.HCM từ sáng 7/8 và tham gia tổng duyệt vào buổi chiều. Nhưng một ngày trước đó, họ tham gia lễ hội âm nhạc tại Hà Nội và gặp mưa lớn”. MC Trung Nghĩa cho biết thêm: “Thật đáng tiếc, nhóm The Moffatts, A1 sẽ không có mặt trong buổi biễn diễn hôm nay dù họ đã đến TP.HCM và hiện ở khách sạn”, nam MC sau đó cũng cho biết các nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe do ảnh hưởng thời tiết.



Tuy nhiên, tối cùng ngày, các thành viên The Moffatts vẫn chia sẻ ảnh vui vẻ ăn uống tại khu Bùi Viện ở trung tâm TP.HCM.

Các thành viên The Moffatts vẫn chia sẻ ảnh đi ăn uống vui vẻ cùng bạn bè.

Chúng tôi đã liên hệ với 1 đại diện truyền thông của chương trình, người này cho biết BTC sẽ có thông báo chính thức sau với truyền thông. Tuy nhiên đến hiện tại khi liên lạc lại, phía đại diện BTC đều đã tắt máy.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với phía nhóm nhạc A1 để có câu trả lời đa chiều hơn đến khán giả xoay quanh ồn ào nói trên. Đại diện cho nhóm cho biết: "A1 đã vô cùng háo hức khi được trình diễn tại đêm nhạc Touch Your Heart. Đáng tiếc, phía đơn vị tổ chức đã phá vỡ nhiều thoả thuận trong hợp đồng. Với tư cách đại diện nhóm, tôi thấy rất sai trái nếu để nhóm biểu diễn mà không hề có những yêu cầu cơ bản. Điều này không hề đúng và không hề an toàn.

Thế nên tôi đã rút tên ra khỏi chương trình. Họ không hề ốm bệnh gì cả. Họ rất muốn được trình diễn. Nhưng rất tiếc nhà tổ chức đã không tuân thủ các quy định...".

Nhóm A1 song ca cùng Ngọt Band tại sự kiện HAY Glamping Music Festival chiều 6/8 ở Hà Nội.

Trước đó một ngày, vào chiều tối 6/8, cả 3 nhóm nhạc A1, The Moffatts, 911 (và cả nhóm Blue) đã có một đêm diễn ấn tượng tại Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện HAY Glamping Music Festival bất chấp thời tiết không thuận lợi. Dù trời mưa gần như xuyên suốt sự kiện nhưng các thành viên đều trình diễn hết mình và tràn đầy năng lượng trước hàng nghìn khán giả. Thế nên, khán giả tại TP.HCM chắc chắn rất muốn gặp gỡ các boyband "huyền thoại" của thời thanh xuân thế hệ 8x, 9x.

Sự việc đáng tiếc trên chắc chắn sẽ làm rất nhiều khán giả cảm thấy bị tổn thương khi đã bỏ một số tiền không nhỏ để mua vé, nhưng cuối cùng đã không được gặp mặt đầy đủ các thần tượng như phía chương trình đã quảng cáo từ đầu.

