Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà có 1 điểm chung

Là hai gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và sự nghiệp vững vàng mà còn bởi khối tài sản đáng mơ ước. Cả hai đều sở hữu cơ ngơi xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điểm chung dễ nhận ra là cả Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đều lựa chọn biệt thự trắng làm tổ ấm - không chỉ tinh tế về thẩm mỹ mà còn phản ánh rõ gu sống sang trọng, hiện đại.

Lệ Quyên (1981) và Hồ Ngọc Hà (1984) là hai gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt

Biệt thự của Lệ Quyên

Biệt thự của Lệ Quyên rộng gần 600m², tọa lạc tại TP Thủ Đức. Đây là một không gian mang đậm dấu ấn của sự tinh tế và xa hoa. Toàn bộ kiến trúc lấy sắc trắng làm chủ đạo, kết hợp cùng phong cách cổ điển sang trọng, khiến ngôi nhà toát lên vẻ quý phái nhưng vẫn ấm cúng. Từ bên ngoài, biệt thự nổi bật với hệ thống đèn vàng phủ khắp, tạo nên khung cảnh lung linh, lộng lẫy mỗi khi đêm xuống. Lối vào được thiết kế thoáng đãng, mở ra khoảng sân rộng - nơi nữ ca sĩ có thể tận hưởng không khí yên bình hay tiếp đón bạn bè, người thân trong những buổi gặp gỡ thân mật.

Khu vực sân vườn

Bên trong biệt thự, Lệ Quyên dành hẳn một khu sảnh đón khách ấn tượng với tấm đá xuyên sáng cỡ lớn và cầu thang xoắn có chi tiết uốn lượn tinh xảo. Phòng khách được bài trí gọn gàng, không phô trương nhưng toát lên vẻ sang trọng nhờ tông trắng kem kết hợp ánh kim nhẹ.

Không gian bếp nối liền phòng khách theo kiểu mở, giúp ngôi nhà thêm thoáng và gần gũi. Bàn ăn rộng rãi, bên cạnh là đảo bếp lớn để thuận tiện trò chuyện khi nấu nướng hay tiếp khách. Tường khu vực bàn ăn được ốp kính phản chiếu, tạo cảm giác rộng hơn và hiện đại hơn. Đây cũng là góc yêu thích nhất của Lệ Quyên - nơi cô cùng gia đình quây quần, dùng bữa và trò chuyện sau những ngày làm việc bận rộn.

Tầng 1 trong căn biệt thự

Góc không gian nào cũng được bày trí đẹp mắt

Phòng ngủ chính của Lệ Quyên được thiết kế liền kề với khu thay đồ, tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt và di chuyển. Với đặc thù công việc của một người nghệ sĩ, Lệ Quyên đã dành nhiều tâm huyết cho không gian trưng bày trang phục và phụ kiện. Khu vực này được bố trí tinh tế, gợi nhớ đến các boutique thời trang cao cấp với hệ tủ kính lớn, giúp dễ dàng quan sát và lựa chọn đồ.

Sàn phòng ngủ lát gỗ tông trầm, mang lại cảm giác ấm và sang, điểm xuyết bằng những tấm thảm hoa văn tinh xảo. Phòng tắm được ốp đá tự nhiên, thiết kế cầu kỳ nhưng vẫn tinh gọn, là nơi nữ ca sĩ có thể thư giãn và cân bằng sau lịch trình bận rộn.

Phòng ngủ cũng mang gam trắng tinh khôi

Khu vực trưng bày quần áo và trang sức rất nghệ thuật

Phòng tắm với thiết kế độc đáo, sang trọng

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà có diện tích khoảng 300m², tọa lạc ven sông Sài Gòn, mang lại không gian sống thoáng đãng và yên tĩnh. Giống như Lệ Quyên, cô cũng chọn tông trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế nhưng vẫn gần gũi. Dù ít khi chia sẻ toàn cảnh ngôi nhà, song, qua những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy từng góc nhỏ đều được bài trí chỉn chu, phản ánh rõ gu thẩm mỹ hiện đại và tinh tế của nữ ca sĩ.

Không gian bên ngoài biệt thự

Bên trong biệt thự, Hồ Ngọc Hà khéo léo tận dụng gương để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Nhiều món đồ nội thất và vật trang trí được làm từ chất liệu trong suốt, giúp tổng thể ngôi nhà vừa thoáng vừa mang nét sang trọng hiện đại.

Mỗi chi tiết trong không gian đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Cầu thang xương cá độc đáo, chiếc đèn trang trí hình chiếc ô khổng lồ giữa phòng khách hay bức tượng Phật trong suốt mang dáng vẻ lạ mắt - tất cả tạo nên dấu ấn riêng, vừa nghệ thuật vừa hài hòa.

Từng chi tiết thiết kế và các món đồ nội thất đều toát lên gu thẩm mỹ tinh tế

Căn bếp của Hồ Ngọc Hà được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng nhờ tông trắng chủ đạo kết hợp điểm nhấn màu vàng gold. Không gian sang xịn mịn này không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn hiện đại bậc nhất.

Với mong muốn biến tổ ấm thành "ngôi nhà công nghệ", nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay cho hàng loạt thiết bị thông minh: bếp từ đa năng, máy hút mùi âm bàn, cùng nhiều dụng cụ nấu nướng cao cấp. Tất cả đều là sản phẩm nhập khẩu, có thiết kế tinh gọn và giá trị không hề nhỏ - như chiếc bếp từ gần 60 triệu đồng, máy hút mùi âm bàn khoảng 200 triệu đồng hay bộ nồi chảo vài triệu đồng mỗi món. Mỗi chi tiết đều thể hiện rõ sự đầu tư kỹ lưỡng và gu sống hiện đại của vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Không gian bếp ấm cúng, gần gũi

Khu vực này được Hồ Ngọc Hà chăm chút khéo léo, là không gian mà cô yêu thích nhất trong nhà.

