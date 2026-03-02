Lễ hội thời trang - âm nhạc biểu tượng Nhật Bản TOKYO GIRLS COLLECTION lần đầu đến Việt Nam

Ra đời từ năm 2005, TGC được xem là "thánh đường" của thời trang ứng dụng (ready-to-wear) tại Nhật Bản, thường xuyên thu hút hơn 30.000 khán giả mỗi kỳ tổ chức.

Đại diện Ban Tổ Chức (Từ trái sang: Sojitz Vietnam, W TOKYO, POPS DAIKO)

Chiều ngày 25/02/2026, buổi họp báo công bố TOKYO GIRLS COLLECTION VIETNAM 2026 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng cho lần đầu tiên lễ hội thời trang – âm nhạc đình đám đến từ Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của Ban Tổ Chức, đại diện Nhà Tài Trợ Chính Acecook Việt Nam, Nhà Tài Trợ Kim Cương Trà TEA+ thương hiệu Nhật Bản, các Nhà Tài Trợ Vàng Diana, Canon Marketing Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, các đối tác chiến lược, dàn người mẫu tham gia runway cùng đông đảo phóng viên, cơ quan báo chí và khách mời. Trong không khí trang trọng nhưng đầy năng lượng, BTC đã chính thức công bố chuỗi hoạt động của lễ hội diễn ra trong hai ngày 28–29/03/2026 tại TP.HCM. Theo đó, lễ hội sẽ kéo dài trong hai ngày với các hoạt động nổi bật:

Ngày 28/3 (Vào cửa miễn phí): Mang đến không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm thời trang, ẩm thực, mua sắm đậm chất Harajuku cùng các màn trình diễn runway mang DNA Nhật Bản.

Ngày 29/3 (Sự kiện bán vé): Đêm concert âm nhạc kết hợp trình diễn thời trang quy mô lớn, hiện đã mở bán vé qua nền tảng Ticketbox.

Tâm điểm của sự kiện là đêm concert 29/3 với sự góp mặt của dàn line-up đình đám từ cả hai quốc gia. Đại diện J-pop gồm ONE OR EIGHT – nhóm nhạc nam 8 thành viên với phong cách pop, hip-hop, dance và Miyuna – nữ ca sĩ sinh năm 2002 vừa giành quán quân Sing! Asia 2025.

Bên cạnh đó, dàn sao V-pop quy tụ những cái tên nổi bật như SOOBIN, Quang Hùng MasterD, MIN, Phương Ly, RHYDER, Captain Boy và LyLy. Việc kết hợp đa dạng các màu sắc âm nhạc từ R&B, pop đến năng lượng tươi trẻ của Gen Z hứa hẹn mang đến một không gian bùng nổ.

TGC Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm văn hóa - giải trí đáng chú ý nhất mùa xuân 2026 tại TP.HCM, kết nối sâu rộng cộng đồng yêu thích văn hóa đại chúng Việt - Nhật.

Phần ra mắt dàn người mẫu tham gia trình diễn thời trang

Tại họp báo, đại diện BTC chia sẻ về định hướng xây dựng một không gian giao thoa văn hóa, nơi thời trang và âm nhạc trở thành cầu nối kết nối giới trẻ hai quốc gia. Đại diện Nhà Tài Trợ Chính Acecook Việt Nam cũng bày tỏ sự đồng hành trong việc lan tỏa tinh thần sáng tạo và năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Buổi họp báo khép lại bằng phần giao lưu, hỏi đáp cùng truyền thông và màn chụp hình tập thể, mở ra hành trình chính thức cho một trong những sự kiện được mong chờ nhất của mùa xuân 2026.

Hình chụp tập thể các khách mời tại sự kiện