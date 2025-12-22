Lễ bế mạc giải bóng rổ học sinh THPT MyTV Highschool Basketball 2025

Với sự góp mặt của 46 đội bóng nam và nữ đến từ Hà Nội và TP.HCM, giải đấu đã tổ chức 206 trận đấu, quy tụ hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên và thành viên đội tuyển, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu bóng rổ học đường cả nước.

Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, một trận chung kết toàn quốc cấp THPT được tổ chức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyên nghiệp hóa phong trào bóng rổ học sinh. Ban tổ chức đã tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và hậu cần cho đội Vinschool Central Park bay từ TP.HCM ra Hà Nội thi đấu, nhằm đảm bảo trận chung kết diễn ra với chất lượng cao nhất.

Ngôi vô địch toàn quốc đã chính thức gọi tên đội bóng trường THCS Nguyễn Siêu Hà Nội, sau màn trình diễn bản lĩnh và kỷ luật, vượt qua THCS VinSchool Central Park TP. Hồ Chí Minh với tỉ số 76-66. Cầu thủ Bùi Quang Vũ đã tỏa sáng đúng lúc, mang về danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết (Final MVP) – một cái kết trọn vẹn cho hành trình kỳ diệu của đội bóng đến từ thủ đô.

Bên cạnh đó, trận All Star Game giữa Hanoi Amigos All Star và 3F Galaxy All Star cũng đã khuấy động sân đấu với những pha bóng mãn nhãn, quy tụ các cá nhân xuất sắc nhất của giải đấu. Đây là dịp để vinh danh tài năng và tạo cơ hội giao lưu giữa các đội bóng ở hai miền Nam – Bắc.

Năm 2025 là lần thứ 3, Truyền hình MyTV – đơn vị đồng tổ chức và phát sóng độc quyền – tiếp tục đồng hành xuyên suốt giải đấu, góp phần đưa bóng rổ học đường đến gần hơn với cộng đồng qua nền tảng truyền hình, livestream và mạng xã hội. Đây không chỉ là sự đầu tư vào thể thao, mà còn là cam kết lan tỏa tinh thần giáo dục toàn diện, nơi học sinh vừa học tập, vừa rèn luyện kỹ năng và đam mê.

Ông Hoàng Mạnh Bình Nguyên - Giám đốc VNPT myTV phát biểu

Giải đấu năm nay mang thông điệp "Make History" – không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời kêu gọi thế hệ trẻ dám mơ lớn, dám thi đấu, dám làm nên những điều phi thường trên sân bóng và trong chính hành trình trưởng thành của mình.

Hẹn gặp lại mùa giải MyTV Highschool Basketball 2026 – với quy mô mở rộng hơn, chất lượng cao hơn và đặc biệt, khả năng mở rộng thêm khu vực miền Trung, mang đến một sân chơi toàn quốc thực sự cho bóng rổ học sinh Việt Nam