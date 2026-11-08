Lấy ra hơn 300 viên sỏi từ cơ thể, cô gái tuổi đôi mươi òa khóc: "Sau này được cho không em cũng không uống nó nữa"

Đi khám vì đau lưng và sốt, cô gái trẻ bàng hoàng khi phải phẫu thuật khẩn cấp để gắp hơn 300 viên sỏi thận.

Bi kịch xảy ra với cô Vương (nửa đầu độ tuổi 20, sống tại Đài Loan, Trung Quốc). Đang vừa học vừa làm, dạo gần đây cô thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn đau nhức ê ẩm ở vùng bụng rồi lan sang thắt lưng bên phải. Tuy nhiên, cô gái trẻ chỉ chủ quan cho rằng bản thân ngồi sai tư thế hoặc do ảnh hưởng từ chu kỳ kinh nguyệt nên không đi kiểm tra.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, cơn đau vùng thắt lưng ngày càng trở nên dữ dội, lan xuống cả hông. Cô Vương tự bôi cao giảm đau, massage rồi mua thêm viên bổ sung canxi về uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Chỉ đến khi cơn đau hành hạ khiến việc đi lại gặp khó khăn, cộng thêm sốt cao liên tục gần 2 ngày liền, cô mới chịu đến bệnh viện.

Ban đầu, cô Vương nghĩ mình mắc bệnh xương khớp nên tới khám tại Khoa Xương khớp, Bệnh viện Chi Mei (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi thăm khám sơ bộ, bác sĩ tại đây lập tức khuyên cô chuyển sang Khoa Tiết niệu.

Tại đây, bác sĩ Lâm Sái Dương (Lin Caiyang) chỉ định cho cô chụp cắt lớp vi tính (CT). Kết quả hình ảnh khiến cô gái trẻ bủn rủn chân tay khi thấy khung chậu thận bên phải chứa đầy sỏi, ước tính có trên 200 viên với kích thước từ 0,5 - 2cm.

Bác sĩ Lâm Sái Dương kể lại: "Do bệnh nhân có biểu hiện sốt cao nên chúng tôi phải tiêm kháng sinh và đặt ống thông thận qua da để giảm phù nề cũng như kiểm soát nhiễm trùng đường tiết niệu. Sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy sỏi thận qua da xâm lấn tối thiểu và gắp ra tổng cộng hơn 300 viên sỏi. Chúng có bề mặt nhẵn mịn như những chiếc bánh hấp nhỏ, viên lớn nhất có đường kính lên tới 2,1cm" .

Sau phẫu thuật, tận mắt nhìn thấy hũ sỏi lúc nhúc được gắp ra từ cơ thể mình, cô gái ngoài 20 tuổi òa khóc hối hận: "Sau này được cho không em cũng không uống nó nữa" . Loại nước được cô nhắc đến chính là trà sữa, món nước "khoái khẩu" cô thường dùng thay nước lọc.

Hơn 300 viên sỏi thận nhiều kích thước được lấy ra thành công sau phẫu thuật (Ảnh BS đăng tải)

2 thói quen cực xấu khi uống nước khiến sỏi thận chất thành đống

Khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ Lâm Sái Dương chỉ ra nguyên nhân gây bệnh ở cô Vương là 2 thói xấu khi ăn uống mà rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi mắc phải.

Đầu tiên, cô gái trẻ này không thích uống nước lọc. Cô thường dùng các loại đồ uống bán sẵn, có nhiều đường mà trong đó trà sữa là món cô yêu thích nhất, thường dùng thay nước lọc. Thứ hai, tổng lượng nước cô nạp vào cơ thể, chủ yếu là trà sữa cũng ở mức thấp, khiến cơ thể thường xuyên trong tình trạng thiếu nước.

Những thói xấu này cô Vương đã duy trì từ những năm cấp 3. Ngoài ra, cô cũng tự chia sẻ rằng khoảng nửa năm gần đây mình thích ăn nhiều thịt mà không biết nó cũng góp phần làm tình trạng sỏi thận tồi tệ hơn. May mắn là sau phẫu thuật, tình trạng của cô ổn định nhanh và được xuất viện sau đó 4 ngày, hiện tại vẫn đang được điều trị ngoại trú.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật lấy sỏi thận khẩn cấp, cô Vương cho biết mình sẽ không bao giờ uống trà sữa nữa (Ảnh minh họa)

Thông qua trường hợp của cô Vương, bác sĩ Lâm cũng muốn nhắc nhở tất cả mọi người, nhất là người trẻ tuổi hãy cẩn trọng hơn với sỏi thận nói riêng và bệnh tiết niệu nói chung. Ông nói: “Rất nhiều người có xu hướng xem nhẹ bệnh sỏi thận. Khi phát hiện có sỏi thận, dù không đau đớn cũng phải điều trị sớm, theo dõi thường xuyên. Ngoài đau đớn khủng khiếp, gây bất thường tiểu tiện, sỏi thận còn có thể dẫn tới tắc nghẽn và tổn thương hệ tiết niệu, suy giảm hoặc mất chức năng thận, thậm chí là ung thư thận.

Kế hoạch điều trị sỏi thận cần xem xét toàn diện tình trạng thể chất của bệnh nhân, kích thước sỏi, vị trí, cấu trúc thận và các yếu tố khác, đồng thời đạt được các lựa chọn điều trị thông qua quyết định chung. Bao gồm: không xâm lấn (nội khoa bằng thuốc, tán sỏi bằng laser…), xâm lấn tối thiểu và kết hợp hai trong một. Sau điều trị cũng cần theo dõi định kỳ, vì tỷ lệ tái phát sỏi thận trong vòng 5 năm cao tới khoảng 30%”.

7 yếu tố hàng đầu thúc đẩy sự hình thành sỏi thận

Theo bác sĩ Lâm Sái Dương, sự xuất hiện của sỏi thận thường liên quan trực tiếp đến các yếu tố sau:

- Cơ thể không được cung cấp đủ nước lọc mỗi ngày.

- Chế độ ăn thừa canxi, axit oxalic, protein động vật.

- Yếu tố di truyền từ gia đình.

- Rối loạn chuyển hóa (tăng tiết axit uric hoặc axit oxalic trong nước tiểu).

- Mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh thận mạn tính.

- Độ pH nước tiểu bất thường (quá axit hoặc quá kiềm đều dễ tạo mảng kết tủa).

- Bất thường cấu trúc giải phẫu thận (như hẹp niệu quản).

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sỏi thận là đau vùng tắht lưng khó hiểu (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu đặc trưng nhất của sỏi thận là những cơn đau thắt vùng hông lưng, thường đau thành từng cơn và có thể lan xuống bẹn. Người bệnh cũng có thể xuất hiện các triệu chứng kèm theo như tiểu rắt, tiểu ra máu, nước tiểu có mùi hôi nồng, buồn nôn, ớn lạnh và sốt cao. Bác sĩ Lâm khuyến cáo, khi thấy cơ thể có những bất thường này, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: ETtoday, TVBS