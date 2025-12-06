LAVA Hot Yoga có mặt tại Hà Nội - Quy tụ Stylist Hoàng Ku, NTK Adrian Anh Tuấn

Mới đây, sự kiện Grand Opening LAVA | 25 FIT Giảng Võ vừa diễn ra tại Hà Nội, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang - sáng tạo như NTK Adrian Anh Tuấn, Stylist Hoàng Ku, Biên Tập Viên - MC Trần Mạnh Khang, Người mẫu Thanh Trúc Trương, Hà Linh, và nhiều KOL, KOC khác.

Sự kiện Grand Opening LAVA | 25 FIT - 25 FIT Giảng Võ.

Trong không khí nhộn nhịp của mùa cuối năm, sự kiện khai trương chi nhánh mới của LAVA | 25 FIT cũng là dịp để những ai quan tâm đến fitness hay lối sống healthy, có thể hội ngộ và chia sẻ những trải nghiệm của bản thân. Đặc biệt, giữa guồng quay công việc bận rộn, Hot Yoga chuẩn Nhật Bản đang là mô hình luyện tập được nhiều người quan tâm.

Đây là phương pháp LAVA Hot Yoga rất nổi tiếng và đang phát triển mạnh ở xứ sở Hoa Anh Đào. Thay vì môi trường bình thường, người tập sẽ thực hiện trong không gian có nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát ở mức phù hợp giống như phòng xông hơi. Nhờ vậy, quá trình thanh lọc cơ thể sẽ diễn ra từ sâu bên trong và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với yoga thông thường.

Người mẫu Thanh Trúc Trương ưu tiên các môn tăng độ dẻo dai của cơ thể.

Đảm nhận nhiều vai trò như stylist, biên tập viên và đạo diễn catwalk cho nhiều show lớn, khối lượng công việc và nhu cầu giữ phong thái ổn định nên người mẫu Thanh Trúc Trương ưu tiên tập luyện đều đặn các bộ môn tăng dẻo dai, kiểm soát hơi thở và giữ dáng. "Đi tập ở LAVA | 25 FIT, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì ở đây có sẵn mọi thứ, mình không cần mang gì nhiều.

Gần đây, tôi cũng được trải nghiệm bộ môn mới là Hot Yoga từ Nhật Bản - tập Yoga trong phòng nhiệt độ cao. Tôi cảm nhận được việc trao đổi chất được cải thiện rõ rệt và cơ thể được thanh lọc, thải độc và trở nên dẻo dai hơn. Từ da dẻ đến vóc dáng bộ môn này đều có thể mang lại được cho người tập."

Stylist Hoàng Ku.

Là một stylist nổi tiếng và được nhiều người nổi tiếng tin tưởng cộng tác, Hoàng Ku cho biết dịp cuối năm là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn của anh bởi nhiều sự kiện, lễ trao giải, đêm nhạc,... diễn ra liên tục. Vì vậy, để cân bằng được công việc và cuộc sống riêng, thư giãn tinh thần, anh thường chọn Hot Yoga để cơ thể được phục hồi, lấy lại năng lượng.

"Vì yêu thích bộ môn này, tôi ưu tiên lựa chọn những nơi khiến mình cảm thấy thật sự thư giãn để tập luyện. Không gian ở LAVA | 25 FIT rất tinh tế, từ cách bài trí cho đến những thứ khác đều rất phù hợp nên vừa bước vào, tôi cảm thấy dễ chịu ngay. Là một người hướng đến lối sống trọn vẹn cho bản thân, tôi nghĩ LAVA | 25 FIT sẽ là nơi mà mọi người yêu thích, lựa chọn tập luyện lâu dài" - Stylist Hoàng Ku nói.

Còn với NTK Adrian Anh Tuấn, anh hiểu rõ giá trị của việc chăm sóc sức khỏe để có thể đáp ứng lịch trình công việc. Giữ tinh thần luôn thoải mái là một trong các yếu tố quan trọng để anh thỏa sức với những ý tưởng thời trang sáng tạo của mình.

NTK Adrian Anh Tuấn.

Nói về xu hướng yoga mới, NTK Adrian Anh Tuấn cho biết Hot Yoga chuẩn Nhật Bản là một trải nghiệm rất khó để diễn tả hết bởi cảm giác nó mang lại khác với những kiểu yoga khác. "Tôi thường xuyên quay cuồng với công việc, nên đây là bộ môn giúp refresh cơ thể nhanh nhất. Mình có thể đổ rất mồ hôi và cảm thấy cực kì sảng khoái sau khi tập. Bộ môn này giúp tôi thải độc, thanh lọc cơ thể, đặc biệt ra mồ hôi rất nhiều, chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Từ làn da đến vóc dáng cơ thể của mình đều được cải thiện rất là rõ rệt. Đó chính là giá trị của bộ môn này mang lại đối với tôi" - anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, Biên Tập Viên, MC Trần Mạnh Khang cũng thể hiện sự thích thú khi tham dự sự kiện Grand Opening LAVA | 25 FIT Giảng Võ. Với anh, đây là một không gian được đầu tư chỉn chu với sự gọn gàng và tinh tế, kèm theo đó là dịch vụ rất tốt, đáng được nhiều người yêu thích và trải nghiệm.

Với chia sẻ về việc cân bằng năng lượng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của Stylist Hoàng Ku, NTK Adrian Anh Tuấn hay Trần Mạnh Khang, sự xuất hiện của Hot Yoga Nhật Bản tại Hà Nội vào đúng dịp cuối năm hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho những ai quan tâm đến fitness chất lượng cao. Chi nhánh LAVA | 25 FIT Giảng Võ sở hữu hệ thống điều nhiệt - độ ẩm - ánh sáng đồng bộ cùng thiết kế tối giản sẽ mang đến trải nghiệm chuẩn phong cách sống Nhật Bản.

Đại diện LAVA từ Nhật Bản chia sẻ tại sự kiện: "Thu – Đông là thời điểm cơ thể dễ co cứng, tuần hoàn chậm. Hot Yoga giúp ấm sâu, giãn mở nhanh, hỗ trợ vận động và thư giãn tinh thần là lý do chúng tôi muốn đưa bộ môn này tới Hà Nội đúng thời điểm."