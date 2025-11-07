Lật tẩy chiêu tài xế taxi "gài" ma túy vu khống đồng nghiệp

Các đối tượng Quân, Tuyết, Thanh (từ trái qua) tại cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PC04, Công an TP Hồ Chí Minh.

Âm mưu trả thù từ mâu thuẫn cá nhân

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây làm rõ vụ việc tài xế taxi gài ma túy nhằm vu khống đồng nghiệp.

Ngày 16/10/2025, lực lượng chức năng phát hiện một gói ma túy trong xe taxi biển số 50E-084.89 do Lê Ngọc Thông (sinh năm 1968) điều khiển, đậu trước tòa nhà Landmark 81, phường Thạnh Mỹ Tây.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan điều tra xác định anh Thông không liên quan đến ma túy mà là nạn nhân trong một vụ vu khống có tổ chức.

Người được xác định là chủ mưu là Phan Hùng Quân (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Nhuận) – đồng nghiệp của anh Thông. Cả hai quen nhau từ năm 2022 khi cùng hành nghề taxi công nghệ. Sau một mâu thuẫn cá nhân, Quân nảy sinh ý định trả đũa.

Dựng kịch bản "giả danh công an" để gài bẫy

Cuối tháng 2/2025, trong quá trình chở khách từ Đồng Nai đến quận 8, Quân phát hiện một hành khách để quên gói nylon chứa nhiều viên nén màu xám. Nhận thấy đó là ma túy, Quân vẫn giữ lại thay vì trình báo cơ quan chức năng.

Đầu tháng 3/2025, Quân lên kế hoạch sử dụng gói ma túy này để vu khống anh Thông. Quân cài đặt ứng dụng định vị Gotrack365 để theo dõi hành trình xe của anh Thông hằng ngày.

Sau đó, Quân liên hệ Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thụy Đan Thanh (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Lâm Đồng), nói rằng đang hỗ trợ "cơ quan chức năng" theo dõi một đối tượng nghi sử dụng ma túy, và đề nghị hai người phối hợp.

Quân hướng dẫn Tuyết và Thanh cách tiếp cận, bỏ gói ma túy vào hộp bên cạnh ghế lái của anh Thông, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ chi phí đi lại và "bồi dưỡng" sau khi hoàn thành. Tin tưởng lời nói của Quân, Tuyết và Thanh đồng ý tham gia.

Chiều 26/3/2025, ba người đến gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi anh Thông thường đậu xe. Tuyết và Thanh giả làm hành khách, lên xe anh Thông. Trong quá trình di chuyển, Tuyết giả vờ làm đổ nước, mượn cớ xuống xe thay áo và lén đặt gói ma túy thuốc lắc vào hộp bên cạnh ghế lái, dán băng keo và đóng nắp lại.

Sau đó, Quân tiếp tục theo dõi hành trình xe của anh Thông qua ứng dụng định vị để chờ thời điểm báo tin.

Sự thật được làm rõ

Ngày 16/10/2025, Quân liên hệ đường dây nóng của công an, báo tin về "nghi phạm tàng trữ ma túy" và cung cấp vị trí chiếc taxi.

Phòng PC04 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra chiếc xe do anh Thông điều khiển, phát hiện gói ma túy thuốc lắc tại vị trí như thông tin được cung cấp.

Sau khi làm việc với các bên liên quan, cơ quan điều tra xác định gói ma túy do Quân cất giữ từ trước, đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác bỏ gói ma túy vào xe anh Thông nhằm vu khống.

Anh Thông và gói tang vật do bị can Quân "gài" lên xe anh để vu khống. Ảnh: PC04 Công an TP Hồ Chí Minh.

Ban đầu, Quân không thừa nhận hành vi, nhưng trước các chứng cứ thu thập được, người này đã khai nhận toàn bộ quá trình lên kế hoạch, theo dõi và thực hiện. Hai người phụ nữ tham gia cũng xác nhận được Quân nhờ và hướng dẫn thực hiện.

Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Phan Hùng Quân – về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống; Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh – về hành vi đồng phạm.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ việc cho thấy sự tinh vi của một số đối tượng khi lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Việc sớm điều tra, làm rõ vụ việc đã kịp thời bảo vệ người bị oan, đồng thời thể hiện nghiệp vụ chuyên nghiệp của lực lượng công an phòng chống ma túy.