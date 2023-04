Lật Mặt 6: Lý Hải mới là người xứng đáng có được 136,8 tỷ nhờ kịch bản lên tay thấy rõ

Sau thành công của Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2019) theo phong cách kinh dị và Lật Mặt: 48h (2021) thuần hành động, Lý Hải một lần nữa "đổi gu" khi chuyển hướng sang giật gân - tâm lý với Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh. Bộ phim cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Lý Hải trong việc đạo diễn lẫn viết kịch bản.

Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh xoay quanh nhóm 6 người bạn thân gồm Phương (Quốc Cường), Phát (Huy Khánh), Khanh (Trung Dũng), An (Thanh Thức), Toàn (Kim Hải) và Lộc (Huỳnh Thi). Họ từng trưởng thành cùng nhau bằng nghề làm chiếu truyền thống. Song, hiện tại chỉ còn mình Phương là theo nghiệp cũ. Trong một buổi tụ họp ăn nhậu, anh quyết định mua tấm vé số dựa theo ngày sinh của các thành viên trong nhóm.

Tất cả đồng ý sẽ chia đều số tiền nếu trúng giải. Niềm vui chưa được bao lâu thì An qua đời bởi tai nạn giao thông do quá chén. Rắc rối ập đến khi tấm vé số trúng độc đắc đến 136,8 tỷ nhưng đã bị chôn theo An mà không ai hay biết. Từ đây, cả nhóm bạn bắt đầu hành trình đi tìm "tờ vé định mệnh". Đồng thời, bản chất và những bí mật của họ dần hé lộ.

 Kịch bản hấp dẫn 

Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đánh dấu sự lên tay của Lý Hải trong cả đạo diễn lẫn biên kịch so với các phần phim trước. Đa số bối cảnh then chốt đều được anh tự xây dựng thay vì mượn hay thuê của người dân, nên đã thể hiện tốt ý đồ của kịch bản. Những phân đoạn rượt đuổi hay cháy nhà nguy hiểm đều hạn chế tối đa kỹ xảo. Do đó mà chúng mang đến cảm giác kịch tính và không khí sợ hãi thật sự cho cả nhân vật lẫn khán giả.

Lý Hải thuê khu đất trống, dựng xưởng chiếu làm bối cảnh của tình huống hỏa hoạn chỉ lên hình vài phút.

Kịch bản luôn là điểm yếu chí mạng trong loạt Lật Mặt. Lần này, Lý Hải đã khéo léo xử lý tốt hành động lẫn mối quan hệ giữa các nhân vật trong nửa đầu bộ phim. Nhóm bạn thân mỗi người có một cá tính riêng biệt, có người lại thân với kẻ này hơn so với số còn lại. Giữa họ cũng có những mâu thuẫn ngầm, ân oán riêng từ xưa.

Do đó mà khi những người bạn lần lượt trở mặt hay phản bội nhau vì đồng tiền thì đều có thể dễ dàng tạo được sự đồng cảm. Đúng với tiêu đề, xuyên suốt bộ phim là những màn "lật mặt" xuất hiện liên tiếp. Người xem khó mà đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hay tác phẩm sẽ rẽ theo hướng nào. Bất kỳ nhân vật nào cũng có thể phản bội bạn bè vì số tiền quá lớn trong tầm tay.

Liệu đồng tiền có thay đổi con người?

Ở mỗi phần phim Lật Mặt, Lý Hải đều cố gắng lồng ghép những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Với Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, giọng ca Trọn Đời Bên Em muốn nhấn mạnh sự thay đổi của con người trước ma lực của đồng tiền. Nhóm bạn của Phương thuở còn hàn vi từng rất vui vẻ bên nhau, sớt chia niềm vui nỗi buồn, từng miếng bánh ly nước. Thậm chí, họ còn liều mạng để cứu lẫn nhau.

Thế nhưng, tờ vé số 136,8 tỷ đã thay đổi tất cả. Họ quay sang lừa dối, phản bội lẫn nhau. Bộ phim đặt ra câu hỏi liệu đồng tiền khiến chúng ta thay đổi hay chỉ làm bản chất bộc lộ ra rõ hơn? Liệu tiền có thật sự mua được hạnh phúc khi chúng ta bỏ đi lương tâm của mình?

Bên cạnh đó, tác phẩm còn một số phân đoạn nói về tình cảm cha - con của Phương và bé Mai. Đây là những chi tiết khá đắt giá để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh mải lo làm việc kiếm tiền mà quên mất thời gian bên con. Để rồi khi họ nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn.

Tiếc là cái kết của Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh lại được giải quyết khá chóng vánh và đơn giản. Phim tô hồng quá mức nên chưa đủ sức nặng để khán giả thấy được các nhân vật phải trả giá cho lòng tham và những sai lầm mà họ gây ra. Ngoài ra, thời lượng phim vẫn còn khá dài khi nhiều tình tiết có thể lược bớt để câu chuyện diễn ra mượt mà hơn.

Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên thực lực

Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh tiếp tục truyền thống của Lý Hải khi không có sự góp mặt của bất kỳ ngôi sao phòng vé nào. Song, Quốc Cường, Trung Dũng hay Huy Khánh đều là những cái tên quen mặt khán giả trên màn ảnh nhỏ. Họ dễ dàng thể hiện tốt bộ ba nhân vật then chốt trong phim là Phương, Khanh và Phát.

Quốc Cường, Huy Khánh và Trung Dũng có diễn xuất ấn tượng trong Lật Mặt 6.

Phương vốn là trưởng nhóm, người có tiếng nói nhất trong hội bạn. Anh cũng là một người chính trực, luôn muốn phát triển làng nghề chiếu truyền thống. Song, những biến cố cuộc sống đã đẩy anh đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Nhân vật liên tục có sự đấu tranh nội tâm giữa việc làm điều đúng đắn và số tiền tỷ nhưng vẫn bị lòng tham làm mờ mắt.

Đối nghịch với Phương là Khanh - một người lý trí đến mức lạnh lùng. Khanh không ngần ngại loại bỏ những người bạn mà anh cho là "sống lỗi" hay không góp sức gì vào việc lấy tấm vé để bớt phải chia phần. Nhưng thực tế thì Khanh có nỗi khổ riêng và có một phân cảnh thể hiện sức nặng tâm lý ấn tượng.

Trong khi đó, Huy Khánh là một diễn viên đa sắc khi có thể đóng được các nhân vật đểu cáng lẫn vai hiền lành. Do đó mà anh luôn là một ẩn số trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh khi không rõ bản chất thật ra sao. Những diễn viên còn lại như Diệp Bảo Ngọc, Kim Hải, Huỳnh Thi, Thanh Thức, Tú Tri đều ở mức tròn vai.

Tạm kết

Các nhân vật trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh luôn tranh giành nhau tấm vé số trị giá 136,8 tỷ nhưng Lý Hải mới là người xứng đáng hưởng trọn "giải thưởng" này khi có sự lên tay rõ rệt trong cả việc đạo diễn lẫn biên kịch. Nếu khắc phục được một vài hạt sạn nhỏ, anh hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa ở các phần Lật Mặt tiếp theo.

