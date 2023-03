Lý Hải tung trailer đầu tiên của Lật Mặt 6: Cũng là Bỗng Dưng Trúng Số nhưng sao kịch tính quá?

Sau tấm poster đầy màu sắc đầu tiên, mới đây, Lý Hải đã trình làng trailer của Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, hé lộ không khí tương đối kịch tính. Teaser ra câu chuyện với một chi tiết quan trọng của về tấm vé số VNP được nhắc đến trên cả tiêu đề của bộ phim. Tấm vé có mệnh giá 10 ngàn đồng và sở hữu những con số "định mệnh" bao gồm 10, 16, 18, 20, 27, 28 - ngày sinh của hội bạn thân gồm 6 người.



Trailer Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh

Danh tính của 6 người bạn sở hữu ngày sinh 10, 16, 18, 20, 27, 28 cũng lập tức được hé lộ. Họ là anh em chí cốt, thân thiết tới độ nhân vật do diễn viên Quốc Cường thủ vai quyết định sẽ chia đều tiền thưởng cho cả 6 người nếu tấm vé này may mắn trúng giải. Và quả nhiên cuộc đời cứ như là mơ, tấm vé định mệnh này đem về giải thưởng tới hơn 130 tỷ. Chi tiết trúng giải chia tiền này khiến khán giả liên tưởng tới bộ phim Bỗng Dưng Trúng Số nổi đình đám của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Lật Mặt 6 lại không đi theo hướng hài hước mà đột ngột chuyển hướng sang u ám khi người cầm vé, An (Thanh Thức), lại gặp tai nạn tang thương và tấm vé số để ở ốp lưng điện thoại đã theo anh xuống mồ.

Việc tấm vé theo An xuống mồ sau tai nạn thương tâm là khoảnh khắc bản năng con người được đánh thức. Hội bạn còn lại 5 người, kẻ can ngăn muốn cả hội từ bỏ tấm vé vì việc đào mộ là phạm pháp, kẻ lại tiếc nuối trước cám dỗ từ hơn 130 tỷ. "Đừng vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ", câu thoại từ diễn viên Huy Khánh khiến người xem chậmlại một nhịp, suy ngẫm và hồi hộp nín thở trước những diễn biến tiếp theo của bộ phim.

Bên cạnh chủ đề tình bạn, tình cảm gia đình và những mảng miếng hài thường thấy, lần này Lý Hải quyết định đổi gió cho Lật Mặt bằng cách thêm yếu tố tâm lý, giật gân, điều mà trước đây chưa từng xuất hiện ở series này. Bên cạnh những gương mặt "lão làng" của thương hiệu Lật Mặt như Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám như Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc,... Phim dự kiến khởi chiếu 28/04/2023.

Nguồn ảnh/clip: Nhà sản xuất cung cấp