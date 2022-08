"Last Farewell" (BIGBANG) hóa ra là cảm hứng tạo nên động tác chào viral của "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ"

Theo Star News, Joo Hyun Young , nữ diễn viên đảm nhận vai cô bạn thân cá tính của Woo Young Woo - Dong Geu Rami, đã tiết lộ chi tiết về quá trình tạo nên cách chào siêu hot trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo .



Câu chào như đọc rap cùng động tác tay cực ngầu "Woo to the Young to Woo, Dong to the Geu to the Rami" đã trở thành thương hiệu của bộ phim và viral tại Hàn Quốc

Câu chào như đọc rap cùng động tác tay cực ngầu "Woo to the Young to Woo, Dong to the Geu to the Rami" đã trở thành thương hiệu của bộ phim và viral tại Hàn Quốc.Joo Hyun Young cho biết ban đầu kiểu chào này đơn giản hơn, chơi chữ việc đọc ngược hay xuôi đều đúng tên của Woo Young Woo, đó là "Dong Dong Geu Rami" và "Woo Young Woo Young Woo". Tuy nhiên, cô cho biết biên kịch muốn tạo nên sự mới lạ hơn và đề nghị Hyun Young thử nghĩ ra một cách chào khác. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ bản thân thấy nhiệm vụ này gần giống như một bài tập về nhà.



Joo Hyun Young cho biết cô đã lấy cảm hứng từ câu hát "B to the I to the G (bangbang)" trong bài hát Last Farawell của BIGBANG . "Woo to the Young to the Woo" ra đời từ đây và nàng Rami cho biết từng không ưng ý với chính sáng kiến này. Nhưng khi Hyung Young làm động tác này trước biên kịch và bạn diễn Park Eun Bin, cả hai đều thích thú, giúp nữ diễn viên phấn chấn hơn.

"Woo to the Young to the Woo" ngay khi xuất hiện đã được khán giả Hàn đặc biệt yêu thích, và trở thành động tác hot trend kể từ đó đến hiện tại. Thậm chí, "Woo to the Young to the Woo" còn được phổ nhạc và tạo thành trend trên TikTok. Không ít thần tượng K-Pop đã "đu trend" này như Lisa, Jisoo ( BLACKPINK ), RM, Jimin ( BTS ), SEVENTEEN, Jungwon, Sunoo (ENHYPEN)...



Lisa, Jisoo (BLACKPINK) đã "bắt trend" ngay trên livestream dịp kỷ niệm 6 năm hoạt động của nhóm

"Bạn trai của Woo Young Woo" Kang Tae Oh vừa lập tài khoản TikTok ngày 22/8 cũng không quên "đu trend", khiến fan cười ngất vì vừa động tác hơi gượng gạo nhưng đáng yêu

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo đã kết thúc nhưng vẫn để lại dư âm lớn trong lòng công chúng. Thành công của phim giúp danh tiếng của dàn diễn viên chính, phụ đều vụt sáng. Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo dự kiến sẽ có phần 2, lên sóng vào năm 2024.

Ảnh: tvN