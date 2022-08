The Invitation: Được ví như phiên bản rùng rợn hơn của tác phẩm kinh điển Ready or Not

Phim "The Invitation" có suất chiếu đặc biệt từ 18h00 thứ Năm ngày 25/08/2022 và khởi chiếu chính thức 26.08.2022

Mọi thứ trong The Invitation bắt đầu khi Evie (Nathalie Emmanuel) không còn bất kỳ người thân nào sau khi mẹ qua đời. Cô quyết định làm bài kiểm tra ADN và phát hiện ra mình còn cả một gia tộc giàu có. Evie bèn nhận lời mời của một người họ hàng đến một vùng quê hẻo lánh ở Anh Quốc để tham dự đám cưới.



Một đám cưới xa hoa lại trở thành bữa tiệc ghê rợn.

Tại đây, cô bị hút hồn bởi chàng quý tộc Walter (Thomas Doherty) lịch lãm, điển trai. Thế nhưng, những sự kiện kinh hoàng liên tiếp xảy ra cho đến khi Evie phát hiện ra bí mật đen tối của dòng họ và Walter. Dễ dàng nhận ra những đặc trưng cơ bản của Dracula xuất hiện trong The Invitation như một vùng quê hoang sơ tưởng chừng yên ả nhưng ẩn chứa sự rùng rợn đến nghẹt thở, một con người ngây thơ không hề biết trước cơn ác mộng đang chờ mình ở phía trước.

The Invitation được ví như là phiên bản đáng sợ hơn của Ready or Not

"The Invitation" gợi nhắc đến "Ready or Not" khi đều xoay quanh một đám cưới kinh hoàng.

Thông qua trailer, The Invitation được ví như là một phiên bản khát máu hơn của Ready Or Not năm 2019. Cả hai đều khắc họa hình ảnh của một cô gái ngây thơ bước chân vào một "đám cưới" và không biết mình chính là nạn nhân của một âm mưu kinh hoàng. The Invitation của đạo diễn Jessica M. Thompson sẽ cho khán giả thấy lại thứ đáng sợ nhất của ma cà rồng chính là vẻ ngoài lịch lãm, đáng tin, cách thao túng tâm lý và quyến rũ khiến con mồi dần bước vào cái bẫy chết chóc.

Phim khai thác nỗi kinh hoàng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng.

Thế nhưng thay vì chọn hướng bạo lực, tác phẩm của đạo diễn Jessica M. Thompson lại đáng sợ hơn nhiều lần và gây ám ảnh khi kẻ thù của Evie không phải là người bình thường mà là đám ma cà rồng mạnh mẽ. Đứng trước những sinh vật bóng đêm, cô chỉ là một con mồi yếu đuối và gần như không có khả năng phản khán. Từ đây mà bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều nút thắt bùng nổ về cách mà Evie thoát khỏi hay chống trả lại kẻ thù và chính đại gia đình của mình.



Dracula định hình dòng phim ma cà rồng thời hiện đại

Dracula (1897) của Bram Stoker kể câu chuyện một luật sư tên Jonathan Harker đến lâu đài tại Transylvania để tư vấn cho Bá tước Dracula. Tại đây, anh phát hiện ra gã vốn là tên bạo chúa Vlad III Dracula nhưng nay đã trở thành một sinh vật đáng sợ hàng trăm năm tuổi. Lợi dụng Jonathan, Dracula đến Anh và gây họa tại thị trấn biển Whitby. Cuối cùng, tên quái vật bị một nhóm thợ săn do Giáo sư Abraham Van Helsing dẫn đầu tiêu diệt.

"Dracula" là tác phẩm định hình cho ma cà rồng trên phim ảnh.

Tuy không phải cuốn sách đầu tiên viết về ma cà rồng nhưng Dracula đã giúp sinh vật này trở nên nổi tiếng. Bá tước Dracula trở thành một phần quan trọng của văn hóa đại chúng và là nhân vật đầu tiên mọi người nghĩ đến khi bàn về ma cà rồng. Tác phẩm cũng đã định hình những quan điểm cơ bản nhất về sinh nhật này ở thời hiện đại, bao gồm cả điểm mạnh, điểm yếu.

Trong truyện, Dracula có khả năng biến kẻ khác thành ma cà rồng chỉ bằng một vết cắn. Hắn luôn xuất hiện cùng 3 "cô dâu" và nhanh chóng tìm người thay thế nếu một trong số đó bị sát hại. Đặc tính chung của ma cà rồng chính là phải uống máu người để tồn tại. Chúng dùng siêu tốc độ, sức mạnh, móng vuốt cùng hàm răng sắc bén để hạ gục con mồi.

Làm mới Dracula kinh điển, The Invitation còn sở hữu dàn diễn viên trẻ tiềm năng của Hollywood như Nathalie Emmanuel - ngôi sao của loạt Game of Thrones, Fast & Furious và Army of Thieves (2021). Cô là gắn liền với các nhân vật nữ mạnh mẽ và đóng vai trò bùng nổ trong phim. Thomas Doherty là nam thần mới của màn ảnh nhỏ khi ghi dấu ấn trong Gossip Girl với vẻ ngoài điển trai, quyến rũ nhưng đầy bí ẩn khó đoán.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng.

Với nội dung hấp dẫn, nặng tính kinh dị và bí ẩn cùng dàn diễn viên tên tuổi, The Invitation hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm kinh dị đáng xem nhất trong dịp hè này.



The Invitation (Tựa Việt: Lời Mời Đến Địa Ngục) khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc từ ngày 26.08.2022.