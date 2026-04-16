Lào Cai: Mưa đá trong đêm làm sập nhà sàn, 4 người bị thương

Mưa đá trút ầm ầm xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Sáng 16/4, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục sau trận mưa đá xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Theo Chủ tịch UBND xã Bắc Hà, khoảng 1h30, trên địa bàn xã xuất hiện dông lốc kèm mưa đá với cường độ lớn. Hiện tượng này kéo dài khoảng 20 phút, gây thiệt hại đáng kể về tài sản của người dân.

Đáng chú ý, dông lốc đã làm một ngôi nhà sàn trên địa bàn bị đổ sập. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong có 8 người đang ngủ. Sau sự cố, 4 người may mắn không bị thương, trong khi 4 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Mưa đá to như quả trứng gà xuất hiện tại xã Bắc Hà, Lào Cai vào rạng sáng 16/4. (Ảnh: N.N.)

Mưa đá trong đợt này có kích thước lớn, nhiều viên tương đương nửa nắm tay người lớn. Khu vực bị ảnh hưởng nặng tập trung tại thôn Trung Tâm, khu vực gần thị trấn Bắc Hà cũ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hiện trường thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, mưa đá với kích thước phổ biến từ 5-7 cm đã trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai làm hư hại nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu. Theo người dân, mưa đá diễn ra không lâu nhưng có mật độ dày, các hạt đá rơi liên tục xuống mái nhà, mặt đường, tạo tiếng động lớn.

Nhiều viên đá có kích thước tương đương miệng chén, làm thủng mái fibro xi măng, mái nhựa, đồng thời gây vỡ kính ô tô, cửa kính của một số hộ dân. Rau màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng nặng nề chỉ sau thời gian ngắn.

Mưa đá gây vỡ kính ô tô. (Ảnh: H.N.)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 16/4, không khí lạnh yếu tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc. Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa to trên 100 mm do tác động của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể tiếp tục xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất, nhà cửa, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi, gió giật mạnh... Nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải.