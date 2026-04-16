Khẩn trương nghiên cứu, giảm giá dịch vụ hàng không

Trước biến động giá nhiên liệu hàng không do tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá đối với một số dịch vụ hàng không do Nhà nước quy định khung giá.

Phương án này được xây dựng trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời xem xét mức độ tác động đến hoạt động khai thác dịch vụ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không, tối ưu hóa hoạt động khai thác và duy trì ổn định hoạt động trong bối cảnh giá nhiên liệu Jet A1 biến động.

Song song đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chủ động tối ưu hóa vùng trời, điều hành luồng không lưu linh hoạt và phối hợp với các nước trong khu vực để hỗ trợ các hãng hàng không lựa chọn đường bay phù hợp, tránh các khu vực tắc nghẽn. Việc điều hành được thực hiện thông qua hiệp đồng với các cơ quan quân sự và các cơ sở quản lý luồng không lưu trong hệ thống AMNAC, BOBCAT.

Các giải pháp này nhằm giúp các hãng hàng không giảm chi phí nhiên liệu và chi phí khai thác trực tiếp trong giai đoạn chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam ngày 14/4/2026, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông gia tăng trở lại sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt kết quả, khiến thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu đảo chiều tăng sau giai đoạn điều chỉnh.

Giá nhiên liệu hàng không ghi nhận tăng tại hầu hết các khu vực. Tại châu Á, giá Jet A-1 (FOB Singapore) lên khoảng 214–216 USD/thùng, tăng hơn 3 USD/thùng so với phiên trước; Hàn Quốc đạt khoảng 203,55 USD/thùng và khu vực Vùng Vịnh khoảng 205,20 USD/thùng. Tại Tây Bắc châu Âu, giá đạt khoảng 192 USD/thùng, tăng hơn 10 USD/thùng so với phiên trước, trong khi khu vực Địa Trung Hải tăng lên khoảng 1.471 USD/tấn.

Trên thị trường dầu thô, giá tiếp tục duy trì ở mức cao với WTI khoảng 99,08 USD/thùng và Brent khoảng 99,36 USD/thùng, cho thấy xu hướng phục hồi sau các phiên giảm trước đó.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang tiếp tục cập nhật, đánh giá tác động từ diễn biến này đến hoạt động hàng không Việt Nam.





