Lành như chuối cũng có 5 nhóm người nên ăn ít hoặc tốt nhất là tránh xa

Khi nhắc tới những trái cây không chỉ lành mạnh bởi nhiều dinh dưỡng mà còn phù hợp cho mọi lứa tuổi thì không thể bỏ qua chuối. Một trái chuối có kích cỡ trung bình khoảng 100 gam sẽ bao gồm: 89 calo, 75% nước, 1.1 gam protein, 22.8 gam carbohydrate, 12.2 gam đường, 2.6 gam chất xơ, 0.3 gam chất béo. Đặc biệt, loại quả này rất giàu vitamin và khoáng chất, nổi bật như vitamin B, vitamin C, Kali hay dopamine, catechin, chất xơ…

Chuối ngon và giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng thích hợp để ăn (Ảnh minh họa)

Chuối còn được nhiều người yêu thích bởi dù xanh hay chính cũng đa dạng cách thưởng thức, lại giàu dinh dưỡng và những lợi ích cho sức khỏe. Chuối xanh hoặc chuối chưa chín hẳn được chứng minh là có thể giúp kiểm soát các vấn đề về đường tiêu hoá như tiêu chảy và loét, giảm cholesterol và huyết áp… Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng đã gợi ý rằng các chất thảo dược trong chuối xanh có thể cung cấp điều trị có bệnh nhân HIV.

Mức độ dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của chuối được cho rằng đạt mức cao nhất khi chín kỹ. Không chỉ nhuận tràng, phòng ngừa bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch, tốt cho não bộ, cải thiện sức khỏe của thận, tốt cho thị lực, tăng cường miễn dịch, giúp ngủ ngon hơn, giảm cân, đẹp da… Đặc biệt, chuối chín còn được chứng mình là giúp chống chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư, nhất là với chuối chín đến độ có đốm đen.

5 nhóm người không nên ăn nhiều hoặc nên tránh xa chuối

Ngon và bổ, dễ trồng dễ mua, giá rẻ lại đa dạng cách thưởng thức, chế biến nhưng lành như chuối cũng có những người không phù hợp. Sau đây là 5 nhóm người cần hạn chế hoặc tốt nhất là không nên ăn chuối kẻo tự “rước họa vào thân”:

Người mắc bệnh tiểu đường

Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối và đặc biệt là không nên ăn chuối chín kỹ.

Bởi chuối không chỉ nhiều carb mà còn rất nhiều đường. Đối với bệnh nhân tiểu đường ăn quá nhiều chuối dễ gây rối loạn chuyển hóa, tăng lượng đường trong máu, làm trầm trọng thêm bệnh hoặc thậm chí gây biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Nhất là với những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và bệnh nhân tiểu đường được bác sĩ kiến nghị chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb thì không nên động tới chuối.

Người bị suy thận, viêm cầu thận

Khi bị suy thận hay viêm cầu thận, việc lựa chọn những thực phẩm nạp vào cơ thể là vấn đề mà người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm áp lực lên thận và phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại hoàn toàn không phù hợp đối với nguwoif mắc bệnh thận bởi hàm lượng kali rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của bệnh nhân. Nếu sử dụng quá nhiều chuối, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali trong máu, thậm chí dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Người bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày

Những người có tiền sử bị đau dạ dày cần hạn chế ăn chuối chín. Với các loại chuối khác thì không nên ăn khi đói, vì hàm lượng pectin cao trong chuối sẽ khiến nồng độ acid trong niêm mạc dạ dày bị tăng cao. Nếu duy trì ăn chuối khi đói trong thời gian dài sẽ gây ra thành dạ dày bị bào mòn, đau dạ dày, viêm loét dạ dày.

Chuối tốt cho tiêu hóa nhưng không phù hợp cho những người mắc bệnh về dạ dày, nhất là nếu ăn khi đói (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, nguyên nhân tiềm ẩn gây khó chịu cho dạ dày sau khi ăn chuối có thể do lượng tinh bột, do hội chứng ruột kích thích, dị ứng chuối hoặc không dung nạp fructose. Đặc biệt, bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng nên tránh xa chuối. Bởi những bệnh nhân này có lượng axit dạ dày tiết ra quá nhiều, ăn chuối dễ làm bệnh nặng thêm, dễ gây biến chứng.

Người bị phù nề, tỳ vị hư nhược

Theo y học cổ truyền, người bị tiêu chảy, tỳ vị hư nhược không thích hợp ăn chuối. Bởi chuối tiêu tính ôn, tính hàn, những người này ăn quá nhiều chuối tiêu dễ sinh hỏa, tiêu chảy nặng thêm, gây khó chịu đường tiêu hóa và làm tỳ vị càng yếu đi.

Còn những người bị phù nề thì tốt nhất không nên ăn chuối. Loại quả này rất giàu các nguyên tố vi lượng như kali, canxi nên dễ làm tăng áp suất thẩm thấu máu, làm phù nề nặng hơn.

Người bị đau đầu hoặc đang cần tỉnh táo

Chuối có nhiều thành phần gây buồn ngủ, do đó nhiều nhà khoa học khuyên bạn nên ăn chuối trước khi đi ngủ để giấc ngủ được ngon và sâu hơn. Thế nhưng, nếu bạn đang cần sự tỉnh táo thì chuối không phải là thực phẩm bạn nên dùng.

Vì trong chuối chứa Tryptophan - loại Axit Amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, do đó khi ăn vào sẽ khiến bạn có cảm giác buồn ngủ. Đồng thời, carbohydrate trong chuối có thể ngăn chặn các axit amin khác do cơ thể chúng ta tiết ra để cho phép tryptophan vào não, từ đó tạo ra serotonin. Serotonin sẽ khiến bạn có cảm giác buồn ngủ.

Chuối không phù hợp cho những người đang đau đầu hoặc cần sự tỉnh táo, tập trung (Ảnh minh họa)

Chuối chứa tyramine, phenathylamine và axit amin có thể làm giãn mạch máu nhất là những trái chuối quá chín sẽ có hàm lượng các chất này cao hơn. Nên nếu đang đau đầu thì không nên ăn vì nếu ăn chúng sẽ khiến cơn đau của bạn kéo dài, trầm trọng hơn.

Ngoài ra, những người đang điều trị bệnh tim mạch cũng không nên ăn chuối. Bởi họ thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn bêta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng. Nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối chín sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Người khỏe mạnh cũng không nên ăn nhiều chuối khi đói, khi đang muốn giảm cân. Ăn nhiều chuối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh răng miệng do lượng đường cao.

