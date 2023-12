Lan truyền danh sách hit Vpop được sao Hàn cover tại show ở Mỹ Đình, BTC tung luôn list ca khúc chính thức

Chỉ còn ít ngày nữa, đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình tối 23-24/12 tới đây. Trước thềm show diễn, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay danh sách được cho là loạt hit Vpop sẽ được các sao Kpop cover. Trong đó có thể kể đến như Hơn Cả Yêu (Đức Phúc) được thể hiện bởi CHEN, Từng Quen (Wren Evans) được cover bởi XIUMIN. Hay Thằng Điên (JustaTee) - Kim Jae Joong biểu diễn và Anh Là Ngoại Lệ Của Em được các cô gái MAMAMOO cover,...

Danh sách các ca khúc V được cho là các sao Kpop sẽ biểu diễn trong đêm đại nhạc hội trên SVĐ Mỹ Đình sắp tới

Tuy nhiên, BTC Kpop Festival Open Air #2 mới đây đã chính thức công bố danh sách các ca khúc sẽ xuất hiện. Đây đều là những bản hit quen thuộc đến từ 16 ca sĩ và nhóm nhạc đình đám tham gia 2 đêm của đại nhạc hội sắp tới.

Theo đó, mỗi nhóm nhạc sẽ biểu diễn 4 ca khúc. Nhóm THE WIND mang đến bài Island sôi động. CHEN sẽ trình các ca khúc như For You, First Snow, Hey Mama!. XIUMIN với với Daisy, Serenity, Beyond và Brand New. Nhóm INFINITE chọn I Got You, New Emotions, Be Mine và Paradise. Nhóm Super Junior D&E biểu diễn 5 ca khúc gồm: Bout you, Oppa, Oppa, Still You, Growing Pains và Can You Feel It.

Nam ca sĩ CHANYEOL vốn được rất nhiều khán giả Việt yêu thích với ca khúc Stay With Me trong phim Yêu Tinh sẽ biểu diễn 6 bài trong đêm nhạc 24/12 tới đây: NOTHIN, SSFW, Tomorrow, Rodeo Station, Good Enough và Yours.

Trong khi đó, 2 chàng trai của nhóm 2PM hứa hẹn sẽ thổi bùng sân khấu Mỹ Đình khi mang tới các ca khúc sôi động như: My House, Go Crazy, Hands Up và 10 out of 10.

Dẫu vậy, BTC của sự kiện không hề phủ nhận danh sách các ca khúc cover được truyền tay trên mạng xã hội. Chính vì vậy các fan Việt đang rất kỳ vọng sẽ có sự xuất hiện của các màn trình diễn có 1-0-2 trong chương trình.

CHANYEOL sẽ biểu diễn tới 6 ca khúc trên SVĐ Mỹ Đình

CHEN cũng sẽ dành tặng khán giả Việt Nam 3 ca khúc quen thuộc

Về phía các ca sĩ Việt Nam, Chi Pu sẽ trình diễn các ca khúc đình đám như Từ Hôm Nay, Đóa Hoa Hồng, Tada Xmas, Shh! Chỉ Ta Biết Tôi và Anh Ơi Ở Lại. Tăng Duy Tân sẽ thể hiện loạt hit như Bên Trên Tầng Lầu, Cắt Đôi Nỗi Sầu, Bật Tình Yêu Lên và Dạ Vũ.

Tóc Tiên sẽ mang đến không khí Noel trên sân khấu đại nhạc hội với bản nhạc kinh điển Last Christmas của ca sĩ quá cố George Michael. Ngoài ra, cố vấn xinh đẹp của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 sẽ mang tới bản Mashup sôi động với Giây Phút Tuyệt Vời và Ngày Mai. Đức Phúc hứa hẹn sẽ khiến fan tan chảy với hai ca khúc quen thuộc Ánh Nắng Của Anh và Ngày Đầu Tiên.

Ngoài các tiết mục trình diễn từ các nghệ sĩ, đêm nhạc 23/12 còn có sự góp mặt của vũ đoàn Hàn Quốc gồm 12 người cùng vũ đoàn Việt với 10 vũ công, hứa hẹn sẽ khuấy đảo sân khấu với những vũ đạo trẻ trung, nóng bỏng.