Lan truyền chóng mặt tin Justin Bieber đánh cả người thầy từng dìu dắt mình

Theo TMZ, nam ca sĩ Usher và người học trò cũ Justin Bieber đã có cuộc ẩu đả tại bữa tiệc hậu Oscar 2026 do Beyoncé và Jay-Z tổ chức. Được biết, Usher đã chủ động tiếp cận Justin Bieber với thái độ căng thẳng và giận dữ. Theo các nhân chứng, 2 ngôi sao nhanh chóng leo thang thành ẩu đả, khiến khách mời xung quanh phải đổ dồn sự chú ý vào đó.

Tuy nhiên, 1 nguồn tin thân cận cho biết cặp thầy trò cũ không có va chạm thể chất, mà chỉ là cuộc tranh cãi gay gắt. Hình ảnh trong bữa tiệc hoàn toàn được giữ kín, bức ảnh "Usher - Justin Bieber xô xát" đang lan truyền trên mạng xã hội là sản phẩm của AI. Hiện tại, cả 2 ngôi sao vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Mối quan hệ giữa Usher và Justin Bieber không đơn thuần là sự kết hợp giữa một ông bầu và một nghệ sĩ, mà là một hành trình kéo dài gần hai thập kỷ, đi từ tình thầy trò, sự kỳ vọng, những lần "uốn nắn" đầy nghiêm khắc cho đến một tình anh em bền chặt. Tuy nhiên đến, họ đã dần trở nên xa cách.

Mọi chuyện bắt đầu khi Scooter Braun phát hiện ra cậu bé 13 tuổi Justin Bieber trên YouTube. Một cuộc chiến lịch sử đã xảy ra để giành quyền ký hợp đồng với Justin Bieber: một bên là Justin Timberlake và một bên là Usher. Ban đầu Usher đã từ chối vì quá bận, nhưng sau khi xem Justin biểu diễn trực tiếp, ông hoàng R&B đã đổi ý hoàn toàn. Usher cùng L.A. Reid đã thuyết phục thành công gia đình Bieber, đưa Justin về với hãng đĩa Island Def Jam. Usher chính thức trở thành người cố vấn và là "người bảo trợ" quyền lực nhất của Justin.

Usher không chỉ đầu tư tiền bạc mà còn trực tiếp xuất hiện để "lăng xê" học trò. Nam ca sĩ góp giọng cùng Justin Bieber, trực tiếp dạy cách làm chủ sân khấu, cách đối diện với truyền thông và thậm chí là cách giữ giọng. Hình ảnh hai thầy trò sát cánh trên thảm đỏ trở thành biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ tại Billboard và Grammys.

Khi Justin bước vào tuổi trưởng thành và vướng phải hàng loạt scandal (đua xe, bắt giữ, thái độ ngông cuồng), mối quan hệ của họ đứng trước thử thách lớn. Khác với những người chỉ biết chỉ trích, Usher đã công khai bảo vệ Justin nhưng cũng thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn rằng ông "không hề hài lòng" với những lựa chọn của học trò. Khi Justin trở lại mạnh mẽ với album Purpose và sau đó là lập gia đình với Hailey Bieber, mối quan hệ giữa họ chuyển từ "thầy - trò" sang "anh em - đồng nghiệp".

Tuy nhiên đến nay, Justin Bieber được cho là chủ động giữ khoảng cách với Usher, thậm chí bỏ theo dõi đàn anh cùng những người thân thiết cũ trên Instagram. Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là năm 2022 tại hồ Coeur d’Alene (bang Idaho, Mỹ), khiến cuộc tái ngộ lần này được nhận định là khá gượng gạo. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến màn đối đầu, song nhiều người dấy lên suy đoán đó có thể liên quan đến "ông trùm" săn mồi tình dục Diddy. Trong quá khứ, cặp thầy trò này từng có mối liên hệ khá thân thiết với Diddy.

Justin Bieber là một trong những ngôi sao pop nổi tiếng nhất thế giới, sinh năm 1994 tại Canada và được phát hiện qua các video cover trên YouTube khi còn rất trẻ. Anh nhanh chóng bước vào làng nhạc dưới sự nâng đỡ của Usher và phát hành những bản hit đình đám như Baby , Sorry , Love Yourself , giúp anh trở thành hiện tượng toàn cầu. Trong sự nghiệp, Bieber đã nhiều lần thay đổi hình ảnh, từ idol tuổi teen sang nghệ sĩ trưởng thành với phong cách âm nhạc đa dạng từ pop, R&B đến EDM. Tuy nhiên, đời tư của anh cũng từng gây chú ý với nhiều bê bối thời trẻ trước khi dần ổn định hơn sau khi kết hôn với Hailey Bieber và tập trung vào sức khỏe tinh thần.

Trong khi đó, Usher, sinh năm 1978 tại Mỹ, là một tượng đài của dòng nhạc R&B với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ. Anh nổi tiếng với những album thành công như Confessions và hàng loạt bản hit như Yeah! , Burn , U Got It Bad . Không chỉ là ca sĩ, Usher còn là nhà sản xuất và người phát hiện tài năng, trong đó nổi bật nhất chính là Justin Bieber. Với tầm ảnh hưởng lớn, anh được xem là một trong những nghệ sĩ R&B có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại.

