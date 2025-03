Làn da tuổi 52 của vợ Jang Dong Gun "ăn đứt" nhiều gái trẻ, hóa ra bí quyết lại rất bình dân

Nhắc đến những mỹ nhân đình đám sở hữu nhan sắc cùng "visual" đỉnh nhất nhì showbiz Hàn, thường công chúng sẽ nghĩ ngay tới Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Kim Tae Hee hay Jeon Ji Hyun... mà gần như quên mất nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun.

Trước khi chính thức rời xa showbiz, để tập trung lo cho sự nghiệp kinh doanh riêng, Go So Young cũng là một trong những mỹ nhân hàng đầu sở hữu ngoại hình cuốn hút. Bà xã Jang Dong Gun cũng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ nhờ giữ được nhan sắc cùng làn dăng, căng bóng khỏe mạnh dù đã bước sang tuổi 52.

Chăm sóc da bằng sản phẩm bình dân

Cách đây nhiều năm, Go So Young có bật mí về bí quyết chăm sóc da của bản thân trong một buổi phỏng vấn trên đài SBS.

Cụ thể, khi được hỏi về vật dụng thiết yếu khi ở sân bay, bà xã Jang Dong Gun đã thẳng thắn trả lời: "Dù ai có nhìn hay không thì tôi vẫn đắp mặt nạ".

Bà xã Jang Dong Gun chưa bao giờ ngại khoe cận gương mặt mỗi lần chụp hình

Go So Young chia sẻ: "Tôi thường đắp mặt nạ và ngủ trên máy bay. Vì không thể mang nhiều đồ lên máy bay nên tôi chỉ đem theo những gói lotion và mặt nạ cỡ nhỏ dùng thử. Đối với những chuyến bay dài, mặt nạ là vật bất ly thân dù đang ngủ hay thức".

Cô cũng tiết lộ thêm: "Thỉnh thoảng, tôi dùng khăn nóng bằng cách nhúng khăn vào nước nóng. Sau đó, tôi thoa lotion lên mặt. Xịt khoáng cũng được tôi sử dụng để cấp ẩm cho da trong môi trường khô hanh trên máy bay. Việc chăm sóc da trên máy bay là điều rất cần thiết và tôi luôn cho rằng đó là điều đương nhiên phải làm. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đến thẩm mỹ viện được".

Go So Young cũng chia sẻ thêm về sở thích làm đẹp của mình: "Giữa làn da lì mịn màng và làn da căng bóng mọng nước, tôi thích làn da căng bóng hơn. Da tôi thuộc loại da khô. Tôi rất ghen tị với những người phải dùng giấy thấm dầu".

Go So Young ưu tiên sử dụng khăn mặt ấm trước khi tới bước đắp mặt nạ, dưỡng ẩm

Cô nói thêm: "Không biết nói ra điều này có bị coi là 'phát ngôn gây sốc' hay không, nhưng thực sự da tôi quá khô nên chẳng bao giờ phải dùng đến giấy thấm dầu. Nhìn bề ngoài, da tôi có vẻ không quá khô, nhưng thực tế nó khô đến mức rất khó chịu. Nếu không chăm sóc cẩn thận, da tôi sẽ nổi vảy như trẻ con ở quê".

Tập luyện giữ dáng

Dù đã 52 tuổi nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn giữ được thân hình thon gọn, săn chắc cùng làn da tươi trẻ. Điều này cho thấy cô luôn chú trọng đến việc tập luyện thể dục thể thao và chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, Go So Young thường chia sẻ hình ảnh luyện tập ở phòng gym rất chăm chỉ.

Go So Young luôn duy trì được tỷ lệ cơ thể cân đối với đôi chân dài miên man. Hình ảnh người đẹp trong trang phục tập luyện cho thấy rõ sự nỗ lực trong việc giữ gìn vóc dáng khỏe mạnh. Vóc dáng thon gọn nhưng vẫn săn chắc, tràn đầy sức sống của Go So Young khiến nhiều người quên mất tuổi thật của cô.

Người đẹp chọn pilates và gym là những môn thể thao giúp bản thân giữ dáng cân đối

Phong cách thời trang tập luyện của Go So Young cũng rất đáng chú ý. Cô kết hợp áo phông oversized với quần legging tạo nên vẻ ngoài thoải mái mà vẫn thời trang. Đôi giày thể thao hàng hiệu càng làm tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái cho nữ diễn viên.

Không gian sang trọng của phòng tập gym càng tôn lên vẻ đẹp và phong cách sống đẳng cấp của Go So Young. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian hiện đại, tinh tế của phòng tập và hình ảnh người đẹp chăm chỉ luyện tập đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Những năm gần đây, Go So Young dành nhiều thời gian tập pilates, gym cùng huấn luyện viên cá nhân. Cô cũng hào hứng với môn chạy bộ, chơi golf, nhờ vậy giúp giữ gìn hình thể cân đối, không thừa cân, cũng không quá gầy.