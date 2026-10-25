Lamine Yamal và bạn gái đón tin vui

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và bạn gái nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Ông Mounir Nasraoui - bố của Lamine Yamal mới đây đã chúc phúc cho mối quan hệ của ngôi sao trẻ Barcelona với Inés García sau chuyến thăm tới nhà riêng của cặp đôi.

Ông Mounir Nasraoui chia sẻ chia sẻ tấm hình ông khoác tay bạn gái của con trai kèm dòng trạng thái. "Ta cho cháu mượn con trai ta đấy".

Trong một bức ảnh khác được đăng tải, bố của tiền đạo này xuất hiện bên cạnh Yamal, cả hai cùng bế những chú chó thuộc giống Golden Retriever của cặp đôi. Cuộc hội ngộ gia đình này diễn ra đúng thời điểm mối quan hệ tình cảm giữa Yamal và Inés García ngày càng trở nên bền chặt. Cặp đôi đã công khai tình cảm vào tháng 5 trong dịp ăn mừng chức vô địch của Barcelona. Đến tháng 8, truyền hình Tây Ban Nha tiết lộ nữ influencer đã chuyển đến sống tại dinh thự trị giá khoảng 10 triệu euro của chân sút này.

Bố của Lamine Yamal và Inés García (Ảnh: IG)

Bạn gái của Yamal là ai?

Bên cạnh việc trở thành tâm điểm chú ý nhờ chuyện tình cảm với Yamal, Inés García cũng là gương mặt có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội. Nữ influencer 21 tuổi đến từ Seville hiện tập trung xây dựng nội dung về thời trang và phong cách sống, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trên Instagram cùng hàng trăm nghìn người theo dõi trên TikTok.

Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình ủng hộ (Ảnh: IG)

Về phía Yamal, đây không phải lần đầu đời sống tình cảm của anh thu hút sự chú ý từ công chúng. Mối quan hệ công khai đầu tiên được biết đến của ngôi sao người Tây Ban Nha là với Alex Padilla, một nhà sáng tạo nội dung đến từ Barcelona. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau sau trận chung kết EURO 2024 tại Berlin và nhiều lần chia sẻ hình ảnh du lịch trên mạng xã hội trước khi đường ai nấy đi.

Sau đó, Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole. Hai người công khai xuất hiện cùng nhau trong năm 2025 và từng bị bắt gặp đi nghỉ tại Croatia cũng như Monaco. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài lâu. Đến tháng 11/2025, Yamal xác nhận cả hai đã chia tay và khẳng định không có bất kỳ sự phản bội nào xảy ra.

Hiện tại, Inés García là người đầu tiên được Yamal công khai xuất hiện cùng một cách rõ ràng kể từ sau cuộc chia tay với Nicki Nicole.