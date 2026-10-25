Ánh mắt đượm buồn của Công Phượng

Công Phượng ngồi khán đài, CLB TP.Đồng Nai chìm sâu đáy bảng và HLV Việt Thắng muốn xin từ chức.

Vắng mặt ở phút chót do dính chấn thương, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng đành ngậm ngùi chứng kiến CLB TP.Đồng Nai thảm bại 0-4 trước Nam Định tại vòng 5 V.League 2026 - 2027 diễn ra tối 24/10 trên sân Bình Phước. Sự thiếu vắng của ngôi sao mang áo số 10 không chỉ phơi bày lối chơi của Đồng Nai mà còn trở thành "giọt nước tràn ly" đẩy đội bóng rơi vào khủng hoảng toàn diện, dẫn đến quyết định xin từ chức của HLV Nguyễn Việt Thắng.

Trước cuộc đối đầu quan trọng, Công Phượng được kỳ vọng là điểm tựa chuyên môn lẫn tinh thần lớn nhất giúp TP.Đồng Nai vượt qua giai đoạn sóng gió. Khả năng cầm bóng, đột phá và giữ nhịp trận đấu của chân sút xứ Nghệ từ lâu đã là "chìa khóa" vận hành lối chơi, giúp giảm đáng kể áp lực cho hàng thủ. Tuy nhiên, vết đau căng bắp bất ngờ ngay trước giờ bóng lăn khiến anh buộc phải ngồi ngoài dự bị bất đắc dĩ. Thiếu vắng thủ lĩnh lối chơi, TP.Đồng Nai rơi vào thế thiếu hụt nhân sự trầm trọng trên hàng công, hoàn toàn bế tắc trong các đợt phản công và chịu sụp đổ dây chuyền ở hiệp 2 với 4 bàn thua liên tiếp.

Ánh mắt đượm buồn trên khán đài của Công Phượng (Ảnh: FPT Play)

Không chỉ Công Phượng, cơn bão chấn thương còn càn quét đội hình TP.Đồng Nai khi các trụ cột như Ivan Andrei hay Ngọc Lâm cũng dính chấn thương cơ bắp, khiến thể lực đội bóng nhanh chóng bào mòn. Việc Công Phượng vắng mặt khiến các cầu thủ lớn tuổi còn lại trên sân không thể bù đắp nổi về mặt thể lực trước một Nam Định sung sức. Bên cạnh đó, các ngoại binh dù có hồ sơ ấn tượng từ châu Âu vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết và môi trường bóng đá Việt Nam, khiến trọng trách gánh đội càng đổ dồn lên vai Công Phượng.

Sau 5 vòng đấu, tân binh V.League lâm nguy khi chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm (thua 4, hòa 1), nhận 10 bàn thua và chưa ghi nổi một bàn thắng nào, đồng thời đã bị loại sớm ở Cúp quốc gia.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng đã bày tỏ ý định chia tay đội bóng: "Tôi nghĩ là cũng đến lúc phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cần một sự đổi mới để giúp đội bóng đi lên".

Tình trạng chấn thương liên tục của Công Phượng cùng quyết định xin rút lui của HLV Việt Thắng đang đặt CLB TP.Đồng Nai vào thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Phía trước họ là 3 trận đấu then chốt trong cuộc đua trụ hạng gặp Hải Phòng, Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, niềm hy vọng của người hâm mộ là Công Phượng sẽ sớm bình phục chấn thương để trở lại làm chỗ dựa cho toàn đội trong chặng đường đầy giông bão phía trước.