Hiểm họa từ MXH: Bức ảnh check-in trên Instagram biến biệt thự 155 tỷ của Bruno Fernandes thành mục tiêu trộm cắp

Băng nhóm đột nhập nhà Bruno Fernandes dùng ảnh Instagram của thợ trang trí để khảo sát trước vụ trộm.

Băng nhóm đột nhập vào căn biệt thự trị giá 4 triệu bảng (khoảng 155 tỷ VNĐ) của đội trưởng Manchester United - Bruno Fernandes được cho là đã phát hiện và theo dõi ngôi nhà qua những bức ảnh do một thợ trang trí nội thất chia sẻ trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 22/10 khi Bruno Fernandes đang cùng các đồng đội thi đấu tại Ý trong khuôn khổ Champions League (trận đấu Man Utd để thua Como với tỷ số 1-4). Lợi dụng thời điểm này, ba tên trộm đeo mặt nạ đã đột nhập và tẩu thoát cùng một lượng lớn tài sản giá trị, bao gồm nhiều trang sức đắt tiền.

Theo ghi nhận từ tờ The Sun, vợ của Bruno là cô Ana Pinho cùng hai con nhỏ không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập. Dù không có thiệt hại về người, một nguồn tin thân cận cho biết vợ chồng ngôi sao Bồ Đào Nha hiện đang rất suy sụp và hoảng loạn.

Nhà của Bruno bị trộm đột nhập (Ảnh: The Sun)

Trước đó, một thợ trang trí được Bruno thuê làm việc đã đăng tải nhiều hình ảnh chi tiết về căn biệt thự 6 phòng ngủ lên Instagram, kèm theo bức ảnh chụp chung với tiền vệ 32 tuổi ngay tại lối vào nhà. Bài đăng từng thu hút sự chú ý và lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ Man Utd tuần trước, nhưng hiện đã bị gỡ bỏ.

Giới chức an ninh nhận định đây là thủ đoạn điển hình của các băng nhóm chuyên rình rập ngày thi đấu sân khách. Chúng thường xuyên theo dõi lịch trình thi đấu để ra tay khi biết chắc các cầu thủ không có nhà. Việc lộ diện sơ đồ mặt bằng hay kiến trúc an ninh qua mạng xã hội vô tình trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho kẻ gian lên kế hoạch.

Bruno Fernandes đã chuyển đến sống cùng gia đình tại khu ngõ cụt yên tĩnh ở Cheshire gần 4 năm qua mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Bản thân căn biệt thự cũng được đầu tư hệ thống an ninh hiện đại, bao gồm báo động phân vùng, camera giám sát CCTV và cổng điện tự động.

Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, một người hàng xóm đã phát hiện các bóng đen nghi vấn trong vườn và lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường khoảng 10 phút sau đó, kẻ gian đã kịp tẩu thoát. Cảnh sát khu vực Cheshire hiện đang trích xuất dữ liệu camera từ các hộ dân xung quanh để phục vụ điều tra. Thanh tra David Jarvis, thuộc Đội Điều tra Cảnh sát Macclesfield, cho biết vụ án vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và kêu gọi các nhân chứng tích cực cung cấp thông tin.

Nạn trộm cắp nhằm vào nhà các ngôi sao bóng đá Anh đang trở thành vấn đề đáng báo động. Hồi tháng 1, nhà của hậu vệ Rúben Dias (Manchester City) cũng trở thành mục tiêu của kẻ gian. Trước đó, hàng loạt ngôi sao đình đám khác như Jack Grealish, Raheem Sterling hay Riyad Mahrez cũng từng là nạn nhân của các vụ đột nhập tương tự.