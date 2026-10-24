Thủ môn Andre Onana thoát chết trong gang tấc sau tai nạn giao thông liên hoàn

Andre Onana gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Thủ thành Andre Onana của Manchester United – hiện đang thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn vừa trải qua những giây phút hú vía sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự việc xảy ra trên đường Yomra, gần thành phố Trabzon bên bờ Biển Đen, chỉ vài giờ sau khi Onana góp công lớn giúp Trabzonspor đánh bại CLB Hearts (Scotland) tại đấu trường Conference League. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, đây là một vụ va chạm liên hoàn giữa ba chiếc ô tô. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một phương tiện đâm mạnh từ phía sau, đẩy chiếc xe của thủ thành 30 tuổi lao về phía trước và tiếp tục va chạm với ô tô lưu thông phía trước.

Onana bị tai nạn (Ảnh: X)

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các phương tiện đều bị hư hỏng nặng, trong đó phần đầu xe của Onana và chiếc ô tô phía sau bị bẹp dúm. Ngay sau vụ va chạm, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và đưa ngôi sao người Cameroon đến bệnh viện địa phương để kiểm tra y tế toàn diện nhằm đề phòng các chấn thương tiềm ẩn.

Chủ tịch Ertugrul Dogan của Trabzonspor đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận tình trạng: "Andre Onana gặp tai nạn giao thông. Cậu ấy không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và chúng tôi chúc cậu ấy sớm bình phục".

Hiện tại, phía Manchester United cũng đang duy trì liên lạc thường xuyên với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để cập nhật tình hình sức khỏe của người gác đền thuộc biên chế CLB. Dù nhận được những tín hiệu lạc quan ban đầu, Onana vẫn cần thêm các đánh giá chi tiết từ đội ngũ y tế trước khi chính thức trở lại tập luyện và thi đấu.