Thủ môn SN 1986 từng khoác áo ĐT Việt Nam có tin vui

Hôn nhân viên mãn của thủ môn Bùi Tấn Trường, hơn một thập kỷ gắn bó, tiếp tục đón tin vui.

Nhắc đến những chuyện tình kéo dài hàng chục năm trong giới cầu thủ, thủ môn Bùi Tấn Trường và bà xã Trần Thị Ngọc Liên luôn là một trong những biểu tượng về sự bền chặt và viên mãn. Trải qua hơn 5 năm hẹn hò cùng hơn 15 năm xây dựng tổ ấm, cặp đôi vẫn giữ trọn sự nồng nàn như thuở ban đầu và mới đây lại tiếp tục mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ.

Sau nhiều năm chung sống, tổ ấm của Tấn Trường và Ngọc Liên đã đón hai cậu con trai ngoan ngoãn, khôi ngô. Mới đây, gia đình nhỏ tiếp tục nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và người hâm mộ khi nam thủ môn hào hứng thông báo tin vui bà xã đang mang thai thiên thần nhỏ tiếp theo.

Tấn Trường khoe loạt ảnh bầu của bà xã

Mối duyên giữa Bùi Tấn Trường (SN 1986 - hiện khoác áo CLB Đồng Nai) và bà xã Ngọc Liên bắt đầu từ năm 2006 sau một lần chạm mặt ngẫu nhiên trên sân cỏ. Thời điểm đó, Tấn Trường vẫn còn là một cầu thủ trẻ "vô danh", chưa có chỗ đứng hay sự nghiệp vững chắc. Dù phải đối mặt với không ít ánh nhìn hoài nghi hay lời dị nghị từ hàng xóm xung quanh về việc "yêu cầu thủ trăng hoa", cả hai vẫn kiên trì đồng hành qua chặng đường 5 năm thử thách.

Năm 2011, cặp đôi chính thức tiến tới hôn nhân. Để thuận tiện cho công việc thi đấu liên tục của nam thủ môn, Tấn Trường quyết định ở rể. Sự chân thành, lễ phép và tinh thần trách nhiệm của anh đã nhanh chóng xóa tan mọi định kiến.

Thủ môn Tấn Trường

Đằng sau thành công trên sân cỏ của Tấn Trường là sự vun vén bền bỉ từ người vợ hiền. Ngọc Liên vừa chăm lo chu đáo cho gia đình hai bên, vừa là quản lý "quyền lực" trông nom toàn bộ hoạt động kinh doanh tại quê nhà Đồng Tháp. Từ tiệm Internet lớn, dãy trọ hơn 20 phòng cho sinh viên đến cụm 6 sân bóng đá nhân tạo, cô đều quán xuyến trọn vẹn để chồng hoàn toàn yên tâm cống hiến cho sự nghiệp thi đấu xa nhà.

Trên mạng xã hội, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, những lời động viên chân thành dành cho nhau. Tấn Trường từng chia sẻ, sự thấu hiểu và hậu phương vững chắc của vợ chính là điểm tựa lớn nhất giúp anh vượt qua mọi áp lực trong sự nghiệp.

Tổ ấm của thủ môn Tấn Trường

Bùi Tấn Trường là một trong những thủ môn đặc biệt và giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với chiều cao ấn tượng 1m88 cùng phong độ bền bỉ qua nhiều thập kỷ. Trưởng thành từ lò đào tạo CS Đồng Tháp (2006–2011), anh sớm khẳng định tài năng và ghi dấu ấn trong màu áo các lứa đội tuyển quốc gia khi cùng U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 và giành Huy chương Bạc SEA Games 25 năm 2009.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Tấn Trường sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với kỷ lục 15 danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật là 3 chức vô địch V-League, 5 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia trong các giai đoạn cống hiến rực rỡ cho Xuân Thành Sài Gòn, Becamex Bình Dương và Hà Nội FC. Dù từng có ý định giải nghệ, anh đã có màn tái xuất kỳ diệu vào năm 2020 khi gia nhập Hà Nội FC, trở thành chốt chặn số 1 giúp đội bóng thủ đô giành cú ăn ba quốc nội năm 2022, đồng thời được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao suất bắt chính tại Vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại ở tuổi U40, anh tiếp tục thi đấu bền bỉ trong màu áo CLB Đồng Nai, giữ vai trò thủ lĩnh tinh thần dìu dắt lứa cầu thủ trẻ.

Ảnh: FBNV