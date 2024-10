Làm video chê người mặc skinny jeans đi hẹn hò, cô gái khiến dân tình nổi đoá

Những năm gần đây khi jeans ống rộng lên ngôi, skinny jeans một thời từng là hot item có trong tủ đồ của mọi nhà giờ phải chịu cảnh "hắt hủi". Một số người còn gắn mác những ai vẫn gắn bó với món đồ này ở hiện tại là lỗi thời và không biết ăn mặc. Thậm chí, còn có trend TikTok làm về nội dung này theo phong cách hài hước, được nhiều nhà sáng tạo hưởng ứng với lượt xem khủng. Tuy nhiên, một nội dung châm biếm nếu làm không khéo sẽ kéo theo phản ứng ngược.

Mới đây, trên MXH Threads một bài đăng đã công khai chỉ trích video của một content creator người Việt đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Video được nhắc đến có nội dung "Pov: You're on the first date but he's wearing skinny jeans" (tạm dịch: Bạn đang đến buổi hẹn hò đầu tiên nhưng anh ấy thì mặc quần skinny).

Bài đăng hiện có hơn 200K lượt xem, và hàng trăm bình luận, chỉ trích video của 1 nhà sáng tạo nội dung về thời trang tên Khánh Linh nhưng lại chê bai phong cách thời trang của người khác.

Cụ thể, với đoạn clip vỏn vẹn 6 giây cô nàng trong clip từ vui vẻ chuyển sang thái độ bất ngờ, tỏ ý chê bai rồi quay ngoắt khi thấy bạn hẹn mặc skinny jeans trong buổi date đầu tiên.



Người tố cũng đặt trường hợp ngược lại, nếu đây là content của một người con trai dành cho 1 cô gái sẽ như thế nào? "Không phủ nhận vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng nhưng mà WHAT's WRONG WITH SKINNY JEANS? YOUR OUTFIT ISN'T BETTER !" (Quần skinny thì sao? Bộ quần áo của bạn cũng chẳng khá hơn đâu.)

Video với caption "I'd rather go home" (Tôi thà đi về còn hơn) đang có hơn 12 triệu lượt xem trên Instagram của nhà sáng tạo nội dung Khánh Linh (Nguồn: Instagram @2502kl).

Thái độ gay gắt của cô nàng tạo ra phản ứng ngược, khiến cộng đồng mạng quay lưng chỉ trích.

Chủ nhân đoạn Threads trên đồng thời cũng dẫn chứng bằng loạt bình loạt của netizen quốc tế dưới video 12 triệu views của Khánh Linh. Theo đó, phần lớn dân tình đều không hài lòng với biểu cảm và hành xử của nhân vật chính trong clip, họ để lại những lời nhắn như: "Gương mặt đó kìa", "Không có ý gì đâu nhưng tôi chắc là chàng trai đó cũng sẽ quay lưng đi thôi", "Và nhìn lại bộ đồ bạn mặc đi", "Tưởng tượng anh chàng đó nhìn thấy cái cách bạn đi đứng không bình thường xem" ...

Cộng đồng mạng quốc tế là những người đầu tiên phản ứng lại dưới video của chính chủ.

Cư dân mạng Việt Nam theo dõi topic này trên Threads cũng nhiệt tình tương tác, bàn luận và chia sẻ sôi nổi dưới bài đăng của người tố. Đa phần các ý kiến đều đổ dồn về hướng chê trách cách làm của Khánh Linh.

- Chị Linh mà tiết chế biểu cảm lại mình nghĩ sẽ ổn hơn...

- Cái biểu cảm đó là kỳ thị chứ trend gì.

- Bài này nhiều tương tác thế, đúng là không chỉ vài người có ý kiến với cô này.

- Skinny jeans thì sao vậy? Mà bản thân bộ đồ này "cũng cũng" đó...

- May quá không phải mỗi tôi thấy phong cách bà này không ổn.

Khánh Linh bị cộng đồng mạng chê ngược lại cách ăn mặc của mình.

Trong đám đông phê phán, cũng có 1 vài ý kiến tích cực cho rằng, nội dung này đã được nhiều người làm, Khánh Linh chỉ đang thực hiện lại một trò đùa mà thôi. Người viết bình luận này còn dẫn chứng bằng hình ảnh 1 video clip có nội dung tương tự, được biết video ấy hiện có hơn 24 triệu lượt xem.

Một trong số ít những bình luận nhắc đến trend TikTok về skinny jeans mà Khánh Linh đang làm lại.

Một trong số những video thành công trên TikTok làm về nội dung này (Nguồn TikTok @annadorozkina).

Theo video được đề cập , biểu cảm của nhân vật nữ chính là nhắm mắt lại với vẻ mặt cam chịu, không đến mức quá gay gắt.



Khánh Linh là 1 nhà sáng tạo nội dung về thời trang với tài khoản Instagram (@2502kl) và TikTok (@tudokhanhlinh) lần lượt có hơn 74K và 228K followers. Các dạng content mà cô nàng thường chia sẻ bao gồm: Tips phối đồ, Trend Alert, Phân tích thời trang trong phim...