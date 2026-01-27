Lâm Đồng: Xác minh danh tính người đàn ông tử vong ở thôn Lò To

Sáng 27-1, Công an xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh lai lịch một người đàn ông được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Trước đó, tối 26-1, người dân thôn Lò To, xã Hàm Thạnh phát hiện một người đàn ông tử vong và trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, chưa xác định được danh tính và nơi cư trú.

Thi thể người đàn ông tại thôn Lò To được người dân trình báo. Ảnh: DT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo mô tả, người đàn ông cao khoảng 1,53 m, thể trạng gầy, tóc đen lẫn bạc; khi được phát hiện mặc áo dài tay màu trắng hồng, quần thun dài màu đen có sọc đỏ.

Công an xã Hàm Thạnh đề nghị cơ quan, đơn vị và người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân sớm cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.