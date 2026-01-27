3.225 doanh nghiệp ở TPHCM nợ thuế 9.715 tỉ đồng

Thuế TPHCM vừa công bố danh sách 3.225 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước tính đến tháng 12 năm 2025 với tổng số tiền 9.715 tỉ đồng.

Trong danh sách này, có 2 doanh nghiệp nợ thuế lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Đứng đầu là Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise (liên doanh giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc), nợ thuế tới 2.066 tỉ đồng.

Đại diện doanh nghiệp giao dịch tại trụ sở Thuế TPHCM (Ảnh mang tính minh họa)

Đứng thứ hai danh sách là Công ty CP đầu tư Golden Hill, nợ thuế hơn 1.500 tỉ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Alpha City tại số 87 Cống Quỳnh (TPHCM).



Ngoài 2 doanh nghiệp nợ thuế hàng ngàn tỉ đồng, danh sách còn ghi nhận hàng chục doanh nghiệp khác có số nợ thuế lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH The Forest City nợ khoảng 193 tỉ đồng; Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn nợ gần 173 tỉ đồng; Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ 112,3 tỉ đồng…

Ngoài ra, còn có hàng ngàn doanh nghiệp khác nợ thuế với số tiền từ vài chục tỉ đồng trở xuống, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo quy định, cơ quan thuế sẽ công khai thông tin người nộp thuế khi quá hạn nộp 90 ngày. Trong trường hợp doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế cũng áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...