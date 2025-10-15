Lâm Đồng: Người phụ nữ mất tích sau khi vào quán cà phê bên thác Voi

Ngày 15-10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà tìm kiếm người phụ nữ mất tích ở khu vực thác Voi.



Thác Voi thời điểm còn hoạt động du lịch.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-10, bà P.T.N.N. (40 tuổi, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) đến quán cà phê cạnh thác Voi. Một lúc sau, nhân viên quán cà phê thấy vật dụng để lại nhưng không thấy vị khách nữ đâu.

Nghi có chuyện bất thường, nhân viên quán kiểm tra camera an ninh thì thấy vị khách di chuyển xuống gần khu vực thác Voi nhưng không thấy trở lại nên báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng tìm kiếm. Đến chiều nay (15-10), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy bà N.

Khu vực Thác Voi. Ảnh: Google Map Thác Voi hay có tên là thác Liêng Rơwoa, thuộc xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng, nằm trên dòng sông Cam Ly, có chiều rộng lớn nhất khoảng 40 m, chiều cao hơn 30 m. Năm 2001 thác Voi đã được công nhận là di tích - thắng cảnh quốc gia. Trước đây, thác Voi được khai thác vào mục đích du lịch nhưng đã tạm dừng và chưa xác định thời điểm nào hoạt động trở lại.



