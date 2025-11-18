Lâm Đồng: Đang tiếp cận giải cứu 2 tài xế mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

Ngày 18-11, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng đưa phương tiện máy móc tiếp cận khu vực 2 tài xế và 2 xe tải của nhà xe T.T. mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, đoạn Km 43 thuộc tỉnh Khánh Hoà.



Đoạn sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Hai tài xế này cùng 2 xe tải chở hoa mắc kẹt từ thời điểm đèo Khánh Lê sạt lở nhiều điểm khuya 16-11 đến rạng 17-11. Theo thông tin từ nhà xe, các tài xế đang trong tình trạng bị cô lập, không thể di chuyển và cũng không được tiếp tế lương thực.

"Đường từ Nha Trang lên bị sạt nặng, có đá lớn, đang cần thời gian xử lý nên phía Lâm Đồng đang triển khai hướng tiếp cận xuống. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 2 tài xế vẫn bình thường" - lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang cố gắng xử lý những điểm sạt lở để sớm tiếp cận vị trí 2 tài xế đang bị cô lập giữa đèo Khánh Lê.

Công an Lâm Đồng cứu 9 người trong đêm

Trước đó, đêm 16 rạng sáng 17-11, đèo Khánh Lê nối Lâm Đồng – Khánh Hòa xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Trong đó, đoạn Km 45 sạt lở nghiêm trọng, đè xe khách 40 chỗ của hãng Phương Trang khiến 6 người chết và 13 người bị thương.

Sạt lở tại Km 45 trên đèo Khánh Lê vào khuya khiến 6 người tử vong, 13 người bị thương.

Trong thời điểm đó, Tổ công tác 27C – Đội CSGT đường bộ số 1 Lâm Viên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 9 người dân và 4 ô tô mắc kẹt giữa 3 điểm sạt lở liên tiếp, không thể di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổ công tác lập tức tổ chức sơ tán toàn bộ 9 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa về nơi an toàn tại trụ sở Công an xã Lạc Dương. Sau khi hoàn tất sơ tán, lực lượng tiếp tục hành trình tiếp cận hiện trường xe khách bị nạn để phối hợp với CSGT Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.