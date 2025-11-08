Hồ chứa 1,7 triệu m3 sạt trượt mái, nứt chân đập, Lâm Đồng cấp tốc di dời dân

Tối 7-11, thông tin với PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho hay đã tiến hành di dời gần 100 hộ dân xung quanh hồ Cay An đến nơi an toàn trước tình hình đập này có tình trạng nứt ở chân.

Lực lượng chức năng phủ bạt ở chân đập để ngăn nước tiếp tục thấm.

Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân để đề phòng sự cố

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chân đập hồ Cay An có dấu hiệu bị nứt. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân tại các thôn Chan Rang Hao, Tou Nhe ở vùng hạ lưu, phía chân đập lên cao để đảm bảo an toàn.

Nguồn tin của PV cho biết: "Chân đập này từng nứt một lần, mới đây Ban Quản lý dự án kiểm tra thì phát hiện nứt tiếp. Việc này là do ảnh hưởng bão số 13 vì mưa nhiều khiến nền đất yếu".

Hồ Cay An có dung tích thiết kế khoảng 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho 250 ha đất nông nghiệp vùng hạ du. Công trình được xây dựng, đưa vào hoạt động năm 2007.

Theo thông tin mới nhất của PV, hồ Cay An, với diện tích mặt nước 20 ha, có vết nứt sạt trượt cũ phía trên hướng mặt đập, nối với phần mái đáy kênh tiêu nước dài 9 m đã mở rộng ra trung bình 14 - 16 cm; độ lún trung bình 30 - 50 cm; Vết nứt sạt trượt vị trí mới cách vết cũ khoảng 1,5 m.

Các vết nứt trên mặt đập hồ Cay An.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay hồ Cay An đang xuất hiện sự cố thấm, trượt mái và diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Dự báo trong những ngày tới có thể có mưa giông, cảnh báo thiên tai cấp 1; dẫn đến nguy cơ đập gặp sự cố, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng chức năng triển khai xử lý tình trạng nguy hiểm tại hồ Cay An.



Lực lượng chức năng đang cố gắng xử lý tình trạng nguy hiểm tại hồ Cay An nhanh nhất có thể. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng đã đến hiện trường, họp triển khai các phương án khắc phục tình trạng tại hồ Cay An để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đề nghị các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn hồ Cay An; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du.