Làm đẹp da đi dự sự kiện, cô gái trẻ không dám soi gương

Cập nhật xu hướng mới làm đẹp, điều trị bệnh về da

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết hầu như ngày nào bệnh viện cũng tiếp nhận, xử lý và sửa chữa biến chứng cho bệnh nhân sau khi làm đẹp tại một số cơ sở làm đẹp, spa, thẩm mỹ không đủ tiêu chuẩn hoặc bản thân người bệnh tự làm đẹp bằng sản phẩm không rõ nguồn gốc. An toàn thẩm mỹ nội khoa và các biến chứng thường gặp trong thẩm mỹ da cũng là nội dung được chia sẻ tại hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6, do bệnh viện tổ chức từ ngày 25 đến 27-5, tại Nghệ An.

Ngoài ra, với 22 phiên khoa học, 90 báo cáo được trình bày bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế, sẽ cập nhật thông tin về xu hướng mới của ngành da liễu thẩm mỹ như: Ứng dụng kỹ thuật mới trẻ hóa da, tiêm chất tạo hình mặt, điều trị rụng tóc, trị mụn trứng cá, laser trong thẩm mỹ da và trị sẹo...