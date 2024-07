Làm con gái của sao nổi tiếng: 1 "nghề" dính lời nguyền trong showbiz

Take Care Of My Dad là chương trình thực tế được phát sóng năm 2015, đạt rating ấn tượng 7,4%. Chương trình quy tụ dàn "cậu ấm cô chiêu", con của các diễn viên nổi tiếng Lee Kyung Kyu, Kang Seok Woo, Cho Jae Hyun và Jo Min Ki. Ngoại trừ Jo Yoon Kyung (con của Jo Min Ki) học ngành Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Illinois (Mỹ) thì những "cô chiêu" còn lại đều dấn thân vào làng giải trí.



Chương trình này góp phần giới thiệu những ái nữ chưa được công chúng nhớ mặt đặt tên nhưng lại nổi lên nhờ danh tiếng của bố trong showbiz Hàn. Những tưởng cùng với bệ phóng danh tiếng của phụ huynh, những mỹ nhân này sẽ thuận lợi bước vào showbiz. Nhưng sau 9 năm, con gái của Lee Kyung Kyu, Kang Seok Woo, Cho Jae Hyun đều chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Nguyên nhân được cho là do cái bóng quá lớn của người cha nổi tiếng, cùng với sự kỳ vọng của công chúng. "Con của người nổi tiếng" trở thành con dao 2 lưỡi khiến Lee Ye Rim, Kang Da Eun và Jo Hye Jung không thể bật lên. Chính vì vậy, làm con của sao được người trong ngành hiểu ngầm là 1 "nghề" dính lời nguyền trong showbiz Hàn: kiểu gì cũng không nổi tiếng và thành công được.

Vào năm 2015, những ông bố tài tử nổi tiếng đã cùng con họ tham gia chương trình Take Care Of My Dad. Từ đó cho tới nay, người hâm mộ không khỏi cảm thấy tiếc cho các ái nữ nhà dàn tài tử đình đám Kbiz. Họ có bệ phóng vững chắc nhưng đều chịu áp lực vô hình

Lee Ye Rim (con gái Lee Kyung Kyu)

Lee Ye Rim sinh năm 1994, là con gái của tài tử Lee Kyung Kyu - gương mặt lão làng được khán giả toàn châu Á biết mặt. Thuở mới ra mắt, cô gái này gây ấn tượng khi tăng 9kg để đóng phim Gangnam Beauty. Vai diễn này giúp cô bật lên hẳn giữa dàn ái nữ nhà sao Hàn Sau có tham vọng phát triển trong làng giải trí. Sau vai diễn đó, Lee Ye Rim tham gia Rookie Historian Goo Hae Ryung, At a Distance, Spring Is Green... nhưng đáng tiếc thay cô vẫn không thoát khỏi cái bóng quá lớn của bố.

Đến năm 2021, Lee Ye Rim kết hôn với cầu thủ bóng đá Kim Young Chan và dần vắng bóng khỏi màn ảnh. Ở tuổi 30, "cô chiêu" nhà Lee Kyung Kyu vẫn rất xinh đẹp, nhưng dần không còn cơ hội khẳng định tên tuổi với tư cách diễn viên.

Jo Hye Jung (con gái Jo Jae Hyun)

Giống Lee Ye Rim, Jo Hye Jung cũng có khởi đầu sự nghiệp khá thành công với vai diễn trong Tiên Nữ Cử Tạ nhờ nhân vật có thân hình mũm mĩm, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn ái nữ nhà Lee Kyung Kyu. Cô là con gái của tài tử gạo cội Jo Jae Hyun - nhân vật có tầm ảnh hưởng, giữ loạt chức vụ quan trọng trong làng giải trí Hàn.

Tuy nhiên đến năm 2018, tài tử Jo Jae Hyun bị vạch trần bê bối quấy rối tình tình dục hàng loạt sao nữ và còn dùng tiền để lấp liếm. Sau khi vụ việc vỡ lở, Jo Jae Hyun thừa nhận hành vi và bị cách chức giám đốc điều hành Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế DMZ, giáo sư trường Đại học Kyungsung, loại khỏi hàng loạt dự án phim.

Giữa lúc nam diễn viên họ Jo vướng bê bối, cô con gái Jo Hye Jung bất ngờ có hành động ủng hộ bố quay trở lại làng giải trí. Điều này khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, dẫn đến việc Jo Hye Jung bị chỉ trích đến mức phải ở ẩn trong 4 năm. Đến năm 2022, nữ diễn viên trở lại với phim Our Blues nhưng chỉ đảm nhận vai phụ mờ nhạt.

Sự nghiệp Jo Hye Jung bị ảnh hưởng nặng nề vì đăng bài ủng hộ bố giữa bê bối quấy rối tình dục

Kang Da Eun sinh năm 1995, là con gái rượu của tài tử You Are My Destiny - Kang Seok Woo. Mãi đến năm 2020, cô mới chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Kingmaker: The Change of Destiny. Tuy nhiên chỉ đóng được 2 phim, cô đã lui về làm người mẫu ảnh. Kang Da Eun có gần 100 ngàn người theo dõi trên Instagram, tuy nhiên tên tuổi cô vẫn vô cùng mờ nhạt tại Kbiz.

