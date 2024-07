Nhiều năm qua, không ít người đẹp tận dụng bệ đỡ là những cuộc thi nhan sắc lớn làm bước đệm để bước vào hoạt động giải trí trong showbiz, trở thành ngôi sao lớn. Lương Siêu Di có xuất phát điểm vững chắc hơn nhiều so với các Hoa hậu, Á hậu cùng thời vì ra mắt với tư cách sao nhí.

Từng góp mặt vào tác phẩm Vô Gian Đạo, mỹ nhân này nổi tiếng từ nhỏ với cái danh "con gái" màn ảnh của tài tử Lương Triều Vỹ trong bộ phim này. Năm 14 tuổi, Lương Siêu Di cùng gia đình sang Mỹ định cư, năm 2022 trở về quê nhà tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 cùng hàng loạt giải phụ. Thế nhưng 1 bước đi sai lầm nghiêm trọng đã khiến người đẹp này mất đi tất cả, đó là hành động làm "tiểu tam" xen vào mối quan hệ 6 năm của đàn chị - nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Thái Trác Nghiên.

Con gái màn ảnh của "Ảnh đế" Lương Triều Vỹ, bản sao của Son Ye Jin

Lương Siêu Di sinh năm 1996, có học thức và sự nghiệp đáng nể. Khi còn nhỏ, mỹ nhân họ Lương tham gia bộ phim Vô Gian Đạo và trở thành sao nhí nổi tiếng ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc) với danh xưng "con gái" màn ảnh của tài tử quyền lực Lương Triều Vỹ. Sau khi đi Mỹ, Siêu Di chăm chỉ học hành, sau này thành cử nhân ngành Kinh doanh và Tiếp thị tại đây. Mỹ nhân này còn đảm nhận vị trí tuyển dụng nhân sự trong Facebook tại thành phố Chicago, Mỹ trước khi về Hong Kong để tham dự cuộc thi sắc đẹp.



Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2022 là bước đệm cho Siêu Di trở lại showbiz. Ngay từ khi tham gia vào đấu trường nhan sắc này, cô đã nổi lên khắp mạng xã hội xứ tỷ dân với biệt danh "bản sao của Son Ye Jin" vì vài điểm tương đồng với nữ minh tinh đình đám Hàn Quốc. Thế nhưng thị phi nhanh chóng đón đầu bước đầu vào showbiz của Siêu Di sau khi cô đăng quang.

Là con gái màn ảnh của "Ảnh đế" Lương Triều Vỹ, Lương Siêu Di nhanh chóng trở thành sao nhí có tiếng trong giới giải trí Hong Kong

Dù vắng bóng trong showbiz nhiều năm để học tập và sinh sống ở Mỹ, sau khi về nước, Lương Siêu Di nhanh chóng lấy lại được độ nổi tiếng như xưa nhờ ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và nhan sắc na ná Son Ye Jin

Giành được ngôi vị Á hậu 2, Lương Siêu Di vướng ngay phải tranh cãi vì loạt hình xăm trên cơ thể. Người đẹp này dính nghi vấn đi "cửa sau", được BTC ưu ái để giành vương miện do trước đây nhiều mỹ nhân có hình xăm của làng giải trí xứ hương cảng từng bị loại khỏi cuộc thi. Để làm rõ thị phi, Siêu Di khéo léo đưa ra lý do để xoay chiều dư luận. Cô cho biết, loạt hình xăm trên cơ thể mình mang ý nghĩa tưởng niệm, lưu giữ ký ức về người bạn qua đời vì bệnh hiểm nghèo. May mắn trấn an được dư luận, người đẹp sinh năm 1996 ký hợp đồng với đài truyền hình TVB để gia nhập làng giải trí. Nhờ lợi thế nhan sắc và danh tiếng trước đó từ nhỏ, Siêu Di cũng nhanh chóng được công chúng chú ý và thành "con cưng" được ưu ái tham gia vào các dự án lớn của đài TVB.

Chẳng ai ngờ ngay khi danh tiếng khởi sắc và sự nghiệp đang dần tiến triển tốt đẹp, vào tháng 8/2023, Lương Siêu Di bị hàng loạt tờ tin tức phanh phui vụ ngoại tình, làm kẻ thứ 3 cướp người yêu giàu có của đàn chị quyền lực Thái Trác Nghiên. Đáng nói, mối tình 6 năm của minh tinh Thái Trác Nghiên cùng thiếu gia Thạch Hằng Thông từng khiến công chúng ngưỡng mộ và thành viên của Twin cũng có lượng fan trung thành đông đảo. Thế nên, "tiểu tam" họ Lương dĩ nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt phần đông khán giả đại chúng.

Lương Siêu Di nổi lên dù dính thị phi trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, nhanh chóng bước chân vào showbiz

Scandal cướp bồ giàu có của đàn chị Thái Trác Nghiên gần như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Á hậu sinh năm 1996

Theo đó, Thạch Hằng Thông đã lén lút tán tỉnh Lương Siêu Di sau lưng Thái Trác Nghiên. Dù biết thiếu gia họ Thạch có mối quan hệ yêu đương lâu năm và còn thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân với đàn chị Thái Trác Nghiên, Lương Siêu Di vẫn bất chấp qua lại để nhận tiền và lợi ích của người tình bao nuôi.

Sự việc càng được đẩy lên cao trào với lợi thế nghiêng về phía "bà cả". Nguyên nhân là bởi vì sau khi biết chuyện, Thái Trác Nghiên không chỉ không đánh ghen hay vạch mặt "tiểu tam" lẫn bạn trai mà còn cố gắng tha thứ, vun đắp mối quan hệ với Thạch Hằng Thông. Nhưng trước thái độ đầy bao dung của Trác Nghiên, cặp tra nam tiện nữ vẫn mặt dày qua lại. Cuối cùng, nữ ca sĩ họ Thái đã quyết định tự mình kết thúc mối tình 6 năm với Thạch Hằng Thông, chúc phúc cho kẻ bạc tình và kẻ thứ 3 như mong muốn.

Sau khi biết chuyện, Thái Trác Nghiên không đánh ghen, không bình luận về bạn trai hay Siêu Di. Cô chấp nhận tha thứ cho Thạch Hằng Thông. Song, thiếu gia không thay đổi, vẫn duy trì mối quan hệ với Siêu Di. Cuối cùng, Thái Trác Nghiên quyết định chia tay bạn trai, kết thúc mối tình 6 năm giữa 2 người.



Thái Trác Nghiên được công chúng ủng hộ vì thái độ văn minh, không ầm ĩ đánh ghen mà cho kẻ phụ tình 1 cơ hội sửa sai. Thế nhưng sau cùng, cô vẫn phải để bạn trai và tiểu tam được toại nguyện. Khán giả cho rằng, người tư tế như Trác Nghiên không nên dính phải cặp đôi tra nam tiện nữ này

Quả báo cũng đến với kẻ thứ 3 cướp bồ. Trong khi Thái Trác Nghiên ngày càng nổi tiếng vì được dư luận ủng hộ sau vụ bê bối, thì Siêu Di bị tẩy chay trên diện rộng, ăn "gạch đá" mỗi ngày và mất luôn cơ hội làm việc trong giới giải trí. Từ đó cho đến nay, Á hậu Hong Kong chỉ dám giữ im lặng và chẳng còn ho he xuất hiện trong các hoạt động showbiz, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng âm thầm tham dự các dự án.

Số phận của Lương Siêu Di trở nên thảm hơn bao giờ hết khi nhà đài TVB chính thức ra tay trừng phạt. Đài quyền lực này đóng băng hết hoạt động nghệ thuật của "gà" nhà tai tiếng, cắt toàn bộ suất tham dự các sự kiện, dự án phim ảnh của cô. Lương Siêu Di chỉ còn nước phải lui về "ở ẩn", thất nghiệp cho đến tận năm nay.

Gần đây Lương Siêu Di bất ngờ trở lại trước công chúng và truyền thông tại 1 sự kiện của TVB. Có vẻ như đài TVB và Siêu Di cố tình chơi chiêu đánh lạc hướng dư luận, dùng 2 năm im ắng để khiến khán giả quên đi scandal động trời hồi xưa. Thế nhưng phần đông khán giả vẫn rất tỉnh táo. Phản ứng của công chúng với người đẹp này vô cùng hờ hững, netizen còn chỉ trích Siêu Di và "đào" lại bê bối năm xưa. Dù cố gắng tránh thị phi nhưng người đẹp này vẫn không né được những câu hỏi liên quan tới chuyện tình với thiếu gia Thạch Hằng Thông.

Bị phóng viên hỏi về tai tiếng giật bồ Thái Trác Nghiên và tình trạng hiện tại với thiếu gia họ Thạch, Lương Siêu Di "sượng trân", ngập ngừng không thành tiếng rồi lảng sang nói chuyện công việc. Đến giờ và dự đoán là nhiều năm sau này, cái tên Lương Siêu Di vẫn sẽ bị gắn liền với mác "tiểu tam bị ghét nhất showbiz".

https://kenh14.vn/a-hau-bi-ghet-nhat-showbiz-cuop-bo-thieu-gia-cua-dan-chi-ca-si-sao-nhi-con-cung-cung-phai-tra-gia-dat-vi-lam-tieu-tam-20240714004621457.chn