Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục nhích lên từ cuối quý I/2026, thị trường bất động sản lập tức chịu tác động. Đáng chú ý, nhóm chịu áp lực trực tiếp và rõ rệt nhất chính là người mua nhà cần vay vốn ngân hàng , đặc biệt là những gia đình trẻ.
Anh Vũ Minh Tuấn (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết, vợ chồng anh dự định mua một căn chung cư ở phường Cát Lái. Căn chung cư 2 phòng ngủ rộng 65m2 được rao bán với giá 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch của anh có thể bị trì hoãn vì lãi suất tăng nhanh.
Theo anh Tuấn, khi mua nhà, vợ chồng anh dự kiến vay ngân hàng khoảng 1,5 tỷ đồng. Nếu tính theo lãi suất năm 2025 khoảng 7,5%/năm, vợ chồng anh chỉ phải trả gốc và lãi ngân hàng khoảng gần 16 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2026, lãi suất ngân hàng đã tăng lên mức 12%/năm khiến số tiền phải trả hàng tháng lên hơn 21 triệu đồng.
“Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ hơn 30 triệu đồng/tháng. Nếu trả ngân hàng mỗi tháng hơn 21 triệu đồng thì số tiền sinh hoạt còn lại chẳng là bao, chưa kể tiền chi tiêu phát sinh, rủi ro là rất lớn”, anh Tuấn nói.
Cũng theo anh Tuấn, vợ chồng anh sẽ tiếp tục chờ đợi mức lãi suất phù hợp hơn mới dám xuống tiền mua nhà.
Còn chị Quỳnh Trang (ngụ đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Lợi Trung) chia sẻ, chị còn độc thân và dự định mua căn hộ 1 phòng ngủ tại phường Đông Hòa với giá 2,5 tỷ đồng. Chị dự kiến vay 1 tỷ đồng, tuy nhiên, lãi suất tăng khiến chị cũng dang dở kế hoạch.
Theo chị Trang, với thu nhập của chuyên viên truyền thông là 23 triệu đồng/tháng. Chị được gia đình hỗ trợ tài chính để mua nhà, tuy nhiên, với lãi suất cao, việc vay 1 tỷ đồng cũng trở nên bất khả thi.
Cụ thể, cuối năm 2025, lãi suất của ngân hàng chị Trang dự kiến vay chỉ khoảng 8%. Do đó, số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng chỉ khoảng 10,7 triệu đồng. Thế nhưng, năm 2026, lãi suất đã tăng lên 12%/năm, khiến số tiền chị cần phải trả là 14,2 triệu đồng.
“Thu nhập không tăng nhưng lãi suất mua nhà đã tăng 50% chỉ trong 1 năm. Tôi sẽ tiếp tục ở nhà thuê, chờ đợi và tích lũy thêm vốn liếng”, chị Trang nói.
Nhiều người dân tại TP.HCM cũng cho biết, lãi suất tăng cao đang khiến họ dang dở dự định mua nhà dịp đầu năm. Giấc mơ an cư đành tạm hoãn.
Theo khảo sát của PV Báo Điện tử VTC News tại TP.HCM, những ngày đầu tháng 3, một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 12 tháng thêm 0,3 - 1,6 điểm phần trăm. Khi lãi suất huy động tăng, đồng nghĩa với lãi suất cho vay cũng tăng. Động thái này kéo theo lãi suất cho vay mua nhà cũng đi lên mạnh mẽ.
Nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank đang áp dụng mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà dao động 7–9%/năm trong 6 - 12 tháng đầu. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi phổ biến ở mức 10 - 12%/năm, tùy biên độ và điều kiện từng khách hàng.
Theo thông báo mới nhất của một chi nhánh Vietcombank tại TP.HCM, lãi suất vay mua căn hộ, nhà phố hiện thấp nhất từ 9,6%/năm. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, lãi suất tại ngân hàng này chỉ khoảng 6% cố định 12 tháng và 7% cố định 24 tháng. Như vậy, mức lãi suất đã tăng đến 60% chỉ sau 1 năm.
Không riêng Vietcombank, các “ông lớn” quốc doanh khác cũng điều chỉnh tăng. VietinBank đã nâng lãi suất vay mua bất động sản cố định 24 tháng lên hơn 12%/năm. BIDV đưa lãi suất cho vay bất động sản lên tối thiểu 9,7% trong 6 tháng đầu, 10% cho 12 tháng và tới 13,5% nếu cố định 18 tháng. Trong khi năm ngoái, lãi suất cho vay bất động sản chỉ dao động từ 6,5 - 8% trong 6 - 12 tháng đầu tiên.
Ở các ngân hàng tư nhân, lãi suất cho vay mua nhà tiếp tục neo ở mức cao và tăng dần theo thời gian vay. Techcombank cho vay ở mức 8,5 - 9,5%, ACB khoảng 9,5 - 10,5%, trong 6 - 12 tháng; Ngân hàng MB áp dụng phổ biến từ 9 - 9,5% cho gói vay cố định 12 - 24 tháng; VIB dao động từ 9,9 - 12%.
Một số ngân hàng tư nhân khác như Sacombank, LPBank, BVBank cũng tăng bình quân 1,2 - 2 điểm phần trăm. Lãi suất thả nổi tại nhóm này hiện dao động từ khoảng 11 - 15%/năm.
Đại diện một số ngân hàng cho biết, động thái tăng lãi suất nhằm kiểm soát dòng vốn vào bất động sản khi tín dụng địa ốc năm 2025 tăng khoảng 22%, cao hơn mức 19% của toàn hệ thống; riêng cho vay kinh doanh bất động sản tăng 28%, trong khi vay mua nhà chỉ tăng 14%.
Cũng theo đại diện một số ngân hàng, chi phí vốn đầu vào vẫn neo cao. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm quanh 7%/năm, cộng chi phí dự trữ, bảo hiểm tiền gửi và vận hành đẩy tổng chi phí lên xấp xỉ 11%. Khi cộng thêm biên lợi nhuận, mức cho vay từ 12 - 15%/năm được cho là không quá bất thường. Việc điều chỉnh lãi suất cũng nhằm phân bổ vốn sang lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khu vực ưu tiên và đảm bảo an toàn hệ thống.
Đại diện Savills Việt Nam cho biết, lãi suất tăng khiến người mua nhà cân nhắc và thận trọng hơn so với trước. Mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn đang thấp hơn so với giai đoạn 2022 - 2023. Chính vì vậy, nhu cầu về bất động sản vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng, nếu lãi suất tiếp tục tăng cao thì thị trường bất động sản sẽ gặp thách thức lớn.
TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định, việc lãi suất tăng trở lại phản ánh áp lực huy động vốn và cân đối thanh khoản trong hệ thống. Tuy nhiên, nếu xu hướng này kéo dài, thị trường bất động sản sẽ chịu tác động tiêu cực.
“Người vay mua nhà cần đặc biệt lưu ý đến lãi suất sau ưu đãi và biên độ điều chỉnh. Không nên chỉ nhìn vào mức 8-9% ban đầu mà bỏ qua rủi ro khi lãi suất thả nổi tăng mạnh”, ông Hiếu nói.
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, mức lãi suất hiện nay chưa phải quá cao so với giai đoạn 2022 - 2023, khi lãi vay từng vượt mốc 13 - 14%/năm. Tuy nhiên, hiện nay, sau thời gian dài kinh tế gặp khó khăn, thu nhập của người dân phục hồi chậm, chi phí sinh hoạt gia tăng. Do đó, việc lãi suất tăng cũng tạo áp lực tâm lý lớn cho người dân.
Các chuyên gia khuyến nghị, người mua nhà cần tính toán kỹ dòng tiền trong ít nhất 3 - 5 năm đầu. Người dân cần ưu tiên khoản vay có lãi suất cố định dài hơn.
Bên cạnh đó, người dân cần giữ tỷ lệ vay dưới 50% giá trị tài sản, dự phòng quỹ tài chính tương đương 6 - 12 tháng trả nợ.
Cũng theo các chuyên gia, lãi suất tăng không chỉ là câu chuyện của ngân hàng, mà là bài toán cân não của hàng triệu gia đình đang ấp ủ giấc mơ an cư. Khi chi phí vốn leo thang, “giấc mơ” ấy trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Giao dịch bất động sản giảm
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, nhiều môi giới bất động sản ở TP.HCM thừa nhận, trong 3 tháng qua, lượng giao dịch căn hộ có giá vừa túi tiền (trên dưới 3 tỷ đồng/căn) đang có dấu hiệu chậm lại do người dân lo ngại lãi vay tăng cao. Người dân sợ rủi ro khi không kịp trả tiền đúng hạn và rơi vào nhóm nợ xấu.
Dữ liệu nghiên cứu của nền tảng công nghệ PropertyGuru cho thấy, kể từ tháng 11/2025 - thời điểm lãi suất vay mua nhà bắt đầu điều chỉnh, nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm 17% so với quý trước. Lượng giao dịch sụt giảm mạnh, nhiều chủ đầu tư tạm dừng kế hoạch bán hàng để điều chỉnh chính sách thanh toán. Nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính chịu tác động rõ nét nhất, với xu hướng trì hoãn hoặc dừng xuống tiền.