Chiều 4/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng

Cập nhật chiều 4/3, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng ở nhiều doanh nghiệp. Trong khi vàng SJC giữ nguyên mức 184,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ, vàng Tiểu Kim Cát tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay lên 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đứng ở mức 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng được nâng lên 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn tăng 1 triệu đồng/lượng lên 180,9 – 183,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên thị trường quốc tế hiện ở mức 5.145 USD/ounce, giảm 30 USD so với sáng nay.

Cập nhật mới nhất, giá vàng SJC "bốc hơi" thêm 4 - 5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Theo đó, so với đỉnh ngày 2/3, giá vàng đã giảm tới 8 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC, nhẫn tròn ép vỉ, Tiểu Kim Cát 24k được niêm yết 180,2 – 183,2 triệu đồng/lượng, giảm tới 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự tại Công ty SJC, giá vàng miếng lao dốc, giảm 5 triệu đồng/lượng rồi phục hồi nhẹ 1 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, hiện giá vàng thế giới đứng ở mức 5.175 USD/ounce, đã hồi phục đáng kể sau khi đột ngột rơi xuống mốc 5.000 USD trong tối 3/3.

Mở cửa sáng 4/3, một tiệm vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng xuống còn 183,7 – 186,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Trước đó, trong ngày 3/3, giá vàng SJC cũng đã giảm khoảng 4-4,5 triệu đồng/lượng. Cuối ngày 3/3, giá bán vàng SJC phổ biến ở mức 187,0 - 188,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối ngày 3/3 biến động mạnh khi có thời điểm tuột mốc 5.000 USD/ounce, tức giảm tới hơn 400 USD so với đỉnh của ngày 2/3. Kim loại quý màu vàng sau đó đã hồi phục nhẹ lên trên 5.100 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm trong phiên thứ Ba khi đồng USD mạnh lên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, vốn gia tăng do cuộc không kích leo thang giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Đồng USD mạnh lên thường khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bà Thu Lan Nguyen, chuyên gia tại Commerzbank, nhận định đà giảm của vàng có thể xuất phát từ việc thị trường đang đặt trọng tâm lớn hơn vào rủi ro lạm phát do xung đột tại Trung Đông gây ra, qua đó nâng kỳ vọng về mặt bằng lãi suất. "Điều này cũng lý giải vì sao đồng USD tiếp tục tăng giá", bà cho biết.

Vàng - tài sản không sinh lãi, thường diễn biến tích cực trong môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày kết thúc vào 18/3. Xác suất Fed tiếp tục giữ lãi suất trong tháng 6, trước đó dưới 45%, đã tăng lên trên 60%.

Dù vậy, nhiều tổ chức phân tích vẫn duy trì quan điểm lạc quan với vàng. BMI, đơn vị thuộc Fitch Solutions, cho rằng kim loại quý này có thể lập kỷ lục mới trên 5.600 USD/ounce trong tuần này nếu không xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Theo bà Rania Gule, chuyên gia tại XS.com, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị đan xen với áp lực lạm phát và sự phức tạp của chính sách tiền tệ, vàng trở thành công cụ tái phân bổ rủi ro trong danh mục đầu tư.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm mạnh 6,5% xuống 83,63 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất hơn bốn tuần trong phiên đầu tuần. Giá bạch kim mất 7,5% còn 2.131,30 USD/ounce, trong khi palladium giảm 4,1% xuống 1.694,75 USD/ounce.