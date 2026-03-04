Sáng 4-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 5 triệu đồng/lượng

Lúc 8 giờ 30 ngày 4-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 180,2 triệu đồng/lượng, bán ra 183,2 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Ít phút sau, giá vàng miếng phục hồi lên 184,2 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) nhưng vẫn giảm mạnh so với hôm trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch ở mức 179,9 triệu đồng/lượng mua vào, 183 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù giá vàng hôm nay giảm mạnh nhưng việc mua không dễ. Công ty SJC sáng nay thông báo khách muốn mua vàng miếng SJC sẽ đăng ký qua kênh online tại website của công ty, trong khi mỗi khách được mua 1 chỉ vàng nhẫn trơn nhưng hiện đã hết hàng.

Giá vàng hôm nay rớt mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn thế giới

Giá vàng trong nước rớt thẳng đứng theo đà lao dốc của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới mất tới 300 USD/ounce. Tới 8 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay phục hồi lên mức 5.170 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với đầu ngày.

Áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư khiến giá vàng lao dốc, cộng thêm đà đi lên của đồng USD càng tạo áp lực lên giá vàng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đang ở mức cao nhất trong khoảng 6 tuần qua, lên 99,28 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng.