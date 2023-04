Lại có thêm nam chính ngôn tình gầy gò khiến dân tình phát ngán, nữ chính bị chê thô kệch còn "thị phi" bậc nhất

Ngày 21/4 hôm nay, dự án phim ngôn tình, đấu đá thương trường mang tên Duyệt Hương Điềm Tâm đã làm lễ khai máy. Điều khiến khán giả quan tâm nhất về sự kiện chính là ngoại hình, khí chất của nam diễn viên chính Ngạn Hi. Anh chàng nhanh chóng gây nên nhiều luồng tranh cãi khi xuất hiện cạnh nữ chính Triệu Anh Tử.



Cụ thể, nam chính Ngạn Hi được nhận xét là quá gầy, thiếu sức sống khi xuất hiện tại lễ khai máy. Hiện nay, làng phim ngôn tình từ hiện đại đến cổ trang xuất hiện nhiều nam chính thiếu sinh khí lại quá ốm yếu, chẳng hạn như La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vì vậy, khán giả không khỏi thất vọng với vẻ ngoài của Ngạn Hi ở dự án mới, thậm chí bị đánh giá có phần "mảnh mai". So với trước đây, nhiều khán giả còn cảm thấy gương mặt của Ngạn Hi thiếu tự nhiên, có phần gượng gạo hơn trước.

Khán giả bình luận: - Thấy Ngạn Hi là thấy ngược. - Nam chính ngôn tình giờ đều gầy thế sao? - Cảm thấy sau La Vân Hi, dự đây sẽ là trend. - Trước đó có La Chính rồi, cảm thấy mấy cậu này đóng đơ mà khí chất cũng không có...

Mặt khác, nữ chính Triệu Anh Tử cũng là cái tên bị bàn tán không kém. Ngoại hình của cô đứng kế Ngạn Hi tạo nên sự chênh lệch lớn, ngoài ra còn bị nhận xét là "thô kệch". Chưa kể, Triệu Anh Tử vốn là cái tên có nhiều ồn ào, từng là nữ phụ "thị phi" khi đóng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, nhiều lần đăng bài "cọ nhiệt" cặp đôi chính.

Được đầu tư kinh phí hơn 20 triệu NDT (hơn 68 tỷ đồng), Duyệt Hương Điềm Tâm lấy đề tài tranh đấu thương trường lồng ghép tình yêu, khai thác lĩnh vực điều chế hương liệu. Triệu Anh Tử vào vai nữ chính - thiên kim tiểu thư của một gia tộc chế tạo hương liệu lâu đời. Cô sinh ra đã "ngậm thìa vàng", muốn sống cả đời trong nhung lụa nhưng một biến cố đã xảy ra. Mẹ cô qua đời khiến cho công thức làm hương gia truyền bị thất lạc. Nàng tiểu thư giờ đây phải đứng lên, mạnh mẽ tìm lại công thức đã mất, nhưng giữa chừng đã gặp lại thanh mai trúc mã năm xưa (do Ngạn Hi đóng). Liệu anh có bí mật gì đằng sau?

