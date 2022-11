Lady Mây: "Tôi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ để khán giả thấy Myra Trần hát tiếng Việt như thế nào"

Từng đoạt cúp Quán quân X-Factor 2016 khi chỉ vừa 17 tuổi, Myra Trần được nhận định là "ngôi sao tiềm năng" của làng nhạc Việt. Tưởng chừng giải thưởng cao nhất sẽ là bước đà trong sự nghiệp âm nhạc của học trò Hồ Quỳnh Hương, Myra Trần lại quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình. Im hơi lặng tiếng một thời gian, nữ ca sĩ lại một lần nữa trở thành cái tên "gây bão" khi tham gia American Idol, được Katy Perry khen ngợi hết lời nhưng cuối cùng cô gái Việt chỉ dừng chân ở top 40.

Năm 2022, trở lại truyền hình Việt, Myra Trần ẩn mình dưới lớp mascot Lady Mây - ca sĩ trẻ tuổi nhất nhưng chiến thắng nhiều bảng đấu nhất ở Ca Sĩ Mặt Nạ. Nhờ giọng hát nội lực, đầy cảm xúc, Lady Mây đã trở thành một trong những nhân vật sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất chương trình. Đêm Chung kết vừa qua, Myra Trần cũng là nghệ sĩ duy nhất thắng đến 2 giải thưởng: top 3 và "Ca sĩ trẻ triển vọng".

Gặp Myra Trần sau khi tái xuất ở chương trình âm nhạc hot nhất năm 2022, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về cuộc sống trong khoảng thời gian "ở ẩn" cũng như kể nhiều kỷ niệm khi làm Lady Mây!

Cuộc sống ở Mỹ của Myra Trần ra sao?

Xin chào Lady Mây! Chúc mừng bạn đã có một cái kết rất đẹp tại Ca Sĩ Mặt Nạ khi có đến 2 giải thưởng. Cảm xúc của bạn những ngày qua ra sao?



Thật sự tôi rất vui, háo hức nhưng cũng xen lẫn một chút tiếc nuối vì Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 đã kết thúc. Tôi cùng các anh chị mascot khác đã ở bên nhau trong suốt nửa năm, cùng tập luyện, ở bên cạnh động viên nhau và cùng cho khán giả những màn trình diễn rất thăng hoa.

Đêm All-Star Concert kết hợp trao giải vừa qua hẳn để lại cho Lady Mây rất nhiều cảm xúc. Bạn có hài lòng với những tiết mục trình diễn của mình?

Tôi chỉ hơi tiếc là khi lộ diện thì tai nghe hơi khó gắn vào tai. Sân khấu rất lớn và âm thanh cũng rất khó để mọi người bắt đúng nhịp. Tuy có gặp chút khó khăn nhưng chất máu lửa và niềm mong mỏi mang tới cho khán giả tiết mục hay nhất nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được điều này và bỏ qua những thiếu sót của tôi.

Trước khi đêm All-Star Concert diễn ra, các mascot đã phải tập luyện trong 2 ngày, ai cũng thiếu ngủ, phải duyệt chương trình nhiều lần nên sức khỏe bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng không sao, tôi đã cố gắng hết sức hoàn thành tốt phần trình diễn của mình, cảm ơn sự yêu thương của khán giả và công lao của ekip chương trình. Để tạo nên sự thành công của Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi chịu cực một chút cũng không sao (cười).

Trong màn lộ diện của mình, bạn đã rơi nước mắt nghẹn ngào khi chia sẻ về 5 năm xa quê, xa sân khấu Việt Nam. Điều gì đã khiến Myra xúc động tới vậy?

Tôi đã ấp ủ những kế hoạch, bài hát để thực hiện sớm hơn và cho ra mắt khán giả. Nhưng sau American Idol, tôi chưa thể về nước vì dịch Covid-19. Điều này khiến tôi vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi lại nhận được lời mời đến với Ca Sĩ Mặt Nạ, đem giọng hát và tình cảm của mình đến gần hơn với công chúng. Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn cơ duyên này.

Thời điểm sang Mỹ, kế hoạch tương lai của bạn có thực sự rõ ràng hay chỉ xuất phát từ mong muốn thay đổi môi trường học tập?

Lúc đầu, tôi đã dự định học tập và có được bằng cấp về những lĩnh vực phía sau sân khấu, trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí. Nếu không đứng trên sân khấu, tôi vẫn muốn cống hiến trong hậu trường. Nhưng có lẽ đam mê được làm nghệ thuật của tôi càng ngày càng lớn, tôi cảm thấy trân quý sự mong đợi và tình cảm của khán giả dành cho mình nên quyết định "bước ra ánh sáng". Ở Mỹ, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn mong chờ mình trở lại. Đó chính là lý do tôi rất biết ơn khi được đến với Ca Sĩ Mặt Nạ. Đây là cơ duyên để tôi đến gần hơn với khán giả của mình.

Ở Mỹ, cuộc sống của Myra Trần ra sao?

Những ngày đầu tuần, tôi đi học ở trường như các bạn. Đôi khi, vẫn đi thu âm và hoạt động âm nhạc. Ngoài ra, tôi đi tập hát, tập gym, nghiên cứu âm nhạc để thỏa mãn đam mê của bản thân mình. Ở Mỹ, cuộc sống của tôi khá bận rồi nhưng khi về Việt Nam, công việc lại bận rộn hơn rất nhiều.

Nghe nói Myra Trần kín lịch khi về Việt Nam, 2 ngày qua bạn chỉ có 4 tiếng để ngủ?

Đúng là như vậy vì hiện tại trộm vía tôi cũng có khá nhiều show diễn. Tuy bận rộn nhưng tôi vẫn rất vui vì có cơ hội để cống hiến nhiều hơn. Bình thường ở nhà tôi ngủ khá nhiều rồi nên hiện tại bớt thời gian ngủ một chút để làm việc cũng không sao.

Myra Trần kể về thời điểm chênh vênh sau khi thành Quán quân X-Factor 2016, phải rời Việt Nam sang Mỹ du học.

Myra Trần cảm thấy bản thân thay đổi điều gì nhất sau 6 năm thành Quán quân X-Factor?



Tôi thấy mình có chiều sâu cảm xúc hơn, tôi góp nhặt những cảm xúc từng trải qua trong cuộc sống. Điều này đã khiến tôi thay đổi tư duy về âm nhạc cũng như giọng hát của mình rất nhiều. Từ đó, tôi hiểu hơn định hướng tai nghe của khán giả. Tôi vẫn đang trên con đường trả lời câu hỏi: "Mình muốn gì? Khán giả thích gì?". Hiện tại, tôi biết mình cần phải làm gì với những sản phẩm sắp tới.

Đêm Chung kết có tới hơn 15.000 người xem và cũng đã rất lâu rồi tôi mới được gặp lại khán giả Việt Nam. Đối với tôi, đây là một khoảnh khắc thiêng liêng cũng là nốt son trong sự nghiệp của bản thân mình.

Năm đó, Myra Trần chỉ mới 17 tuổi. Việc đạt ngôi vị cao quá sớm có khiến bạn cảm thấy loay hoay với nhiều định hướng?

Lúc đó, tôi chưa tự tin vào giọng hát của mình vì độ tuổi còn quá nhỏ. Điều này khiến tôi cảm thấy chông chênh và lạc lõng. Tôi tự hỏi hay mình đi tìm một con đường mới, tìm hiểu bản thân để biết được mình thích gì, muốn gì và có thể làm được những gì. Từ đó, chọn được con đường thích hợp với bản thân để có được những kết quả tốt nhất. Tôi quyết định sang Mỹ học tập cũng vì lý do này.

Bạn có trải qua áp lực nổi tiếng không?

Chắc chắn tôi đã từng gặp áp lực nhưng tôi nghĩ nên giảm đi những điều tiêu cực, dung nạp những điều tích cực để cống hiến cho nghệ thuật lâu dài.

Vậy sau 6 năm, Myra Trần cảm thấy hiện tại bạn đã đủ "chín muồi" chưa?

Có "chín muồi" hơn khi tôi tham gia X-Factor và American Idol. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhận ra sự thay đổi của mình. Dù chỉ là những tiểu tiết nhỏ thôi nhưng đối với tôi, trong âm nhạc hay những bài hát mình trình diễn, tôi không còn quá quan trọng về kĩ thuật, quãng cao,.. Tôi cảm thấy những gì từ trái tim sẽ đến với trái tim nhanh nhất.

Còn nhớ ở cuộc thi năm đó, Myra Trần bỗng là trung tâm khiến các giám khảo tranh cãi. Những ồn ào lúc đó có phải là một trong những nguyên do khiến bạn quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình? Hay sang Mỹ đã là kế hoạch từ trước?

Ba mẹ đã ở Mỹ khi tôi còn bé. Gia đình đã có ý định sang nước ngoài từ trước nhưng do tham gia X-Factor nên tôi đã dời kế hoạch đi Mỹ chậm 2 năm. Tôi nghĩ tất cả đều do duyên số. Năm đó, tôi đạt giải X-Factor là một may mắn, đánh dấu bước đầu trên con đường nghệ thuật. Tôi nhận ra bản thân có nhiều thiếu sót và cần cải thiện để khán giả, anh chị trong nghề công nhận. Bản thân tôi cần sự cố gắng để cho họ có lý do nhìn nhận năng lực của mình.

Tôi không biết phải làm sao ngoài cố gắng từng ngày. Tôi đi học, đi trình diễn ở các sân khấu hải ngoại. So với các anh chị lớn trong nghề, đó không phải là điều gì quá lớn lao. Tôi biết mình vẫn còn rất nhỏ bé nhưng tôi tin sự hoàn thiện bản thân mỗi ngày sẽ giúp mình có được sự thương yêu từ khán giả và các đồng nghiệp.

Quyết định học tập một lĩnh vực phía sau hậu trường có phải do Myra cảm thấy ngại showbiz hay không?

Khi đó, tôi còn quá nhỏ, quá bồng bột khi xử lý những điều bất ngờ mà ánh hào quang đem lại. Đối với tôi, tài sản lớn nhất mà tôi có chính là niềm đam mê ca hát, mong muốn cống hiến, sáng tạo những sản phẩm để gửi lời cảm ơn tới các khán giả không ngừng theo dõi tôi. Có những người hâm mộ đã biết tới tôi trước X-Factor, tới nay đã 10 năm. Nếu như không thể đáp lại khán giả bằng sự cố gắng, tôi sẽ cảm thấy rất hối hận. Tôi rất trân trọng và biết ơn khán giả đã ủng hộ mình dù là trước đây, hiện tại và cả trong tương lai.

Đức Phúc có từng đề cập đến việc có buổi nói chuyện riêng với bạn và Vũ Thảo My. Cả ba Quán quân khi đó đã gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống?

Khi đó, cả ba anh em đều đang lạc lối và quyết định gặp nhau để chia sẻ. Hôm đó, chúng tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi có nói với hai anh chị rằng mình sẽ ra nước ngoài một thời gian để đoàn tụ với ba mẹ. Tôi cảm thấy khi đó mình khá mệt mỏi vì chưa đủ khả năng. Anh Phúc nói miễn sao tôi cảm thấy mình được phát triển toàn diện nhất thì cứ làm. Thời điểm hiện tại, anh Phúc vẫn là một người anh trai tốt, cho tôi rất nhiều lời khuyên chân thành. Đó là điều mà tôi rất ngưỡng mộ ở anh.

Sau X-Factor, bạn và HLV Hồ Quỳnh Hương có còn giữ liên lạc? Bạn có nhờ cô giáo tư vấn về định hướng con đường sau này cũng như khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ?

Tôi và cô Hương vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Họp báo ra mắt MV, tôi có mời cô tới tham dự. Cô Hương ủng hộ tôi rất nhiều khi tham gia chương trình. Cô nói rằng cô nhận ra được sự thay đổi của tôi, thấy tôi hát tình cảm hơn, kiểm soát hơi thở tốt hơn nhiều. Cô mong muốn tôi sẽ ra mắt những sản phẩm chất lượng để khán giả nhớ đến mình.

Trước đây từng được đánh giá cao, "gây bão" truyền thông ở American Idol nhưng sau đó lại bị loại ở top 40. "Cái kết" này có phải là khá sớm với Myra Trần?

Tôi còn không nghĩ mình lọt vào top 40 cơ. Đó thực sự là một trải nghiệm đáng giá trong cuộc đời, là cơ hội để tôi học hỏi từ ekip Hollywood. Sau khi về nhà xem lại phần thi của mình, tôi thấy mình chưa đủ đột phá, cần phải thay đổi nhiều hơn để đạt được những thành tựu lớn hơn. Tôi rất biết ơn vì đã tham gia chương trình.

Theo Myra Trần, việc bạn được nhận xét là "bản sao" của nhiều ngôi sao Âu Mỹ như Kelly Clarkson, Ariana Grande, Jessie J là điều tốt hay không tốt?

Khi tham gia khóa học online với thầy dạy nhạc của Jennifer Lopez và Selena Gomez, tôi được dạy rằng, cần có một hình tượng để bản thân theo đuổi, kể cả là vocalist (ca sĩ) hay performer (người biểu diễn). Thầy đã dạy chúng tôi cách để bắt chước rất nhiều ca sĩ có chuẩn mực trong ngành công nghiệp âm nhạc. Khi đó, tôi thấy việc noi theo một người thành công là điều tốt. Theo thời gian, tôi tích lũy được những trải nghiệm và cảm xúc trong cuộc sống và học cách dung hòa tất cả. Khổ công rèn giũa và đặt tất cả tâm huyết của mình vào sản phẩm, khán giả chắc chắn sẽ nhận ra tôi là ai.

Sau khi dừng chân ở American Idol, Myra Trần từng chia sẻ: "Mục đích của tôi là học hỏi kinh nghiệm để tiếp thêm vốn liếng cho con đường sự nghiệp sau này". Vậy bạn đã được gì sau American Idol?

Thứ nhất, cái guồng làm việc của ekip American Idol rất khắt khe. Ekip có những nhà sản xuất rất tài năng. Họ toát ra một năng lượng chuyên nghiệp, làm việc đúng giờ, truyền tải sức mạnh qua cách họ giao tiếp, giảng dạy cho các thí sinh. Qua từng vòng thi, tôi cảm nhận sự khắc nghiệt tăng dần đều. Có những tuần các thí sinh chỉ được ngủ 2-3 tiếng/ngày, tổng duyệt liên tục sau và trên sân khấu với gương mặt đã trang điểm để ghi hình. Ai cũng phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thép, phải học và nhớ bài hát mới trong tình trạng khá căng thẳng. Nếu muốn có được hào quang, phải có sức chịu đựng cao.

Myra Trần chia sẻ về hành trình tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ.

Cơ duyên nào đưa Myra Trần đến với Ca Sĩ Mặt Nạ, bạn có mất nhiều thời gian cân nhắc trước khi quyết định nhận lời?



Tôi nhận được lời mời cách đây 1 năm và cũng băn khoăn rất nhiều điều. Nào là "không biết liệu mình đội mascot lên thì khán giả còn yêu thích mình không" hay "đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước khán giả Việt Nam thì cần phải làm thế nào để thu hút",... Lúc đầu, tôi rất tự ti về bản thân. Tuy nhiên, tôi đã rất cố gắng để hạn chế và hoàn thành công việc tốt hơn. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy mình nên thoải mái, tới đâu tính tới đó, duyên tới thì cứ đón nhận. Tôi xem đây là một cơ hội lớn mà mình nên tận hưởng và làm tốt nhất có thể.

Bạn có nghĩ việc bản thân có tài giả giọng nhiều nghệ sĩ là lý do bạn được ekip mời tham gia chương trình?

Tôi nghĩ đó là do quá lâu rồi tôi không xuất hiện tại Việt Nam nên chương trình hy vọng tôi sẽ mang lại những điều mới mẻ khi trở về từ Mỹ. Như bạn nói, tôi có thể giả giọng được. Tuy nhiên, tôi đã lựa chọn không làm điều này. Sau American Idol, khán giả nhớ tới tôi qua ca khúc One Night Only - một ca khúc nước ngoài. Vì thế, tôi muốn khán giả thấy được Myra Trần hát tiếng Việt sẽ như thế nào.

Myra Trần có xem Ca Sĩ Mặt Nạ là cột mốc để vực dậy danh tiếng sau nhiều năm định cư ở nước ngoài?

Quả thật Ca Sĩ Mặt Nạ là một cơ hội lớn. Các anh chị ekip đã cố gắng rất nhiều để mang giọng hát của 15 mascot tới gần hơn với khán giả chứ không riêng mình tôi.

Myra Trần đã chuẩn bị gì để đến với Ca Sĩ Mặt Nạ? Bạn có xem trước các phiên bản nước ngoài hay tìm cách luyện thanh, chọn bài hát?

Công việc của tôi là ca sĩ nên luyện thanh là việc làm mỗi ngày. Tôi có xem các phiên bản trước để biết khi mặc mascot mình nên làm gì phù hợp. Có một điều thú vị chính là khi đeo mặt nạ, tôi có thể bộc lộ những nhân cách khác mà bình thường do quá nhút nhát nên phải che giấu.

Tôi thấy rất thiện cảm với hình ảnh của Lady Mây - một cô nàng vui vẻ. Vì thế, khi đeo mascot tôi cũng thấy vui theo và có thể lan tỏa sự tích cực tới cho mọi người. Có cả khán giả là những em nhỏ cũng rất thích nhân vật Lady Mây. Tôi hy vọng Lady Mây sẽ mang lại sự chân thành, cảm xúc và tích cực tới cho mọi người.

Nhân vật mascot Lady Mây có ý nghĩa thế nào với bạn?

Tôi nghĩ mây là một thứ rất thanh thoát. Mây thì bay cao trên trời, cũng giống như tôi phải bay tới bay lui từ Mỹ về Việt Nam và ngược lại trong suốt thời gian tham gia chương trình. Một lý do nữa tôi chọn hình tượng Lady Mây vì có nhiều khán giả nhận xét giọng hát của tôi tựa như mây, trong trẻo, nhất là khi lên nốt cao. Tôi thấy hình ảnh này rất đáng yêu (cười).

Có vẻ mục tiêu của bạn từ đầu không phải là giải Quán quân?

Khi nhận lời tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi hoàn toàn không hề biết chương trình có giải thưởng gì, cũng không được phổ cập về format (luật chơi - PV) mà chỉ biết bay về và hát thôi.

Là một ca sĩ rời Việt Nam đã lâu, có vẻ Myra Trần đã quá tự tin rằng khán giả không nhận ra mình qua giọng hát. Nhưng ngay từ vòng 1, tên bạn đã được cư dân mạng réo gọi rồi!

Tôi bất ngờ lắm vì 5 năm rồi tôi không đi hát ở Việt Nam mà vẫn còn được khán giả nhớ tới. Tôi vui lắm nhưng cũng lo nếu khán giả nhận ra thì không biết mình có bị loại hay không. Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy rất biết ơn chương trình vì đã cho tôi một trải nghiệm thú vị là lên sân khấu múa hát, làm đủ trò mà không được phép nói gì quá nhiều về bản thân.

"Lọt vào tầm ngắm" công chúng sớm như vậy, Myra Trần có rơi vào trường hợp bị mọi người dò hỏi?

Việc giữ kín danh tính Lady Mây cũng khá khó với tôi. Khi tôi diễn ở sân khấu hải ngoại, có khán giả còn đưa thẳng camera vào mặt tôi và gọi "Lady Mây!". Lúc đó, tôi phải phản ứng nhanh và quay ra trả lời: "Mây nào?". Tôi muốn biết khán giả khẳng định đó là tôi khoảng bao nhiêu phần trăm. Đây là một trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ có. Rất là mắc cười và cũng cảm thấy thú vị.

Tính ra mỗi lần xuất hiện bạn lại tạo nhiều "cơn bão" trong lòng khán giả đấy chứ! Myra Trần có nghĩ đó là do mình may mắn không?

Điều này tùy vào cảm nhận của khán giả. Tôi cảm thấy bản thân may mắn vì khán giả vẫn dành sự yêu thương, vẫn nghe nhạc và hát lại những bài hát của tôi. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc.

Với thế mạnh hát nhạc Âu Mỹ, bạn có sợ bị chê "không có hồn Việt"? Cách hát khá Tây của bạn dù là điểm khác biệt nhưng cũng khó cho khán giả đại chúng cảm nhận?

Hiện tại, tôi tự hào khi thấy âm nhạc Việt Nam đang phát triển rất nhiều theo hướng quốc tế. Tôi không ngần ngại học hỏi và mong muốn đem những cái mới vào âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giữ lại "hồn Việt" của âm nhạc vì tôi là người Việt Nam mà. Đây là điều mà tôi luôn luôn tự hào.

Trong suốt những năm qua, tôi đã tập luyện và hát dòng nhạc Âu Mỹ nhiều nên khi trở về tôi cũng cố gắng để hát nhạc Việt. Tôi luôn thả mình vào bài hát và nỗ lực làm sao để mình tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Còn việc đón nhận thế nào là tùy vào mỗi khán giả.

Bạn có gặp khó khăn gì khi mang mascot Lady Mây? Nhiều nghệ sĩ mồ hôi nhễ nhại, phai hết cả make-up hay người ê ẩm vì mascot, còn Myra Trần thì sao?

Các chi tiết của mascot phải gắn chặt để giữ được chiếc váy bự có khung tròn phía trong. Bộ trang phục siết chặt tôi khủng khiếp đến nỗi đau bao tử. Phần đầu cũng rất nặng, tì hết vào đỉnh đầu trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Tôi nghĩ các anh chị mascot khác cũng phải chịu đựng cơn đau này. Như anh Trung Quân phải siết bụng, đi giày cao nữa. Nhưng những điều nhỏ nhặt đó không là gì so với sự thăng hoa trên sân khấu. Mỗi khi được trình diễn, chúng tôi quên hết mệt mỏi.

Sắp tới, Myra Trần sẽ hoạt động nhiều ở Việt Nam hay hải ngoại?

Tôi đang cố gắng cân bằng lịch diễn ở Việt Nam và các sân khấu tại Mỹ. Nếu được, tôi muốn sắp xếp thời gian để tập trung cho các sản phẩm tại Việt Nam nhiều hơn. Tôi đã tìm được những người cùng tư duy âm nhạc, cùng chí hướng, quan điểm với mình để tạo ra những sản phẩm chất lượng cho khán giả. Hy vọng sản phẩm của tôi sẽ được yêu thích ở cả Việt Nam và Mỹ. Bất cứ nơi đâu cần tới giọng hát của Lady Mây Myra Trần thì tôi sẽ sẵn sàng tới đó phục vụ cho khán giả.

Việc học tập ở Mỹ cũng như kế hoạch âm nhạc tương lai của Myra Trần như thế nào?

Tôi vẫn đang bảo lưu chương trình học tại Mỹ trong 1 năm. Tôi sẽ cố gắng đăng ký các khóa học online để bắt kịp tiến độ bạn bè. Tôi sẽ cho ra mắt những bản duet và ca khúc mới thuộc nhiều thể loại Pop, R&B và cả EDM. Tôi muốn ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới và hy vọng nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả yêu âm nhạc.

Cảm ơn Myra Trần đã dành thời gian chia sẻ!