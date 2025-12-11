Lạ lùng: Karina giảm cân bằng cách ăn mặc đẹp

Thông tin Karina chính thức trở thành thành viên mới của gia đình Chanel Beauty khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Vẻ ngoài sắc lạnh, thần thái sang chảnh cùng khả năng biến hoá không giới hạn trong trang điểm giúp mỹ nhân Gen 4 trở thành đại diện lý tưởng của các thương hiệu xa xỉ. Nhiều fan còn trông chờ từng khoảnh khắc xuất hiện tiếp theo của cô, xem lần này Karina sẽ lại mang đến xu hướng makeup nào mới mẻ.

Song song với độ phủ sóng thời trang, điều khiến dân tình quan tâm không kém là cách Karina giữ dáng. Trong một lần chia sẻ, Karina từng kể rằng có hôm vì ăn uống hơi quá đà mà cân nặng nhích lên tận 4 ký. Thế nhưng chỉ cần một ngày, cô đã đưa cơ thể về lại như cũ bằng một phương pháp mà nghe qua ai cũng… sốc.

Cụ thể, nữ idol mặc một lớp áo giữ nhiệt bó sát, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo lông dày cộp rồi chạy bộ và nhảy liên tục trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Cô miêu tả lúc ấy cơ thể nóng bừng, mồ hôi chảy xối xả như tắm, và chính nhờ cách tăng nhiệt độ cơ thể này mà lượng nước dư thừa cùng mỡ thừa nhanh chóng được đốt cháy. Thậm chí để giữ tinh thần, Karina còn bật nhạc thật to rồi tự cổ vũ mình bằng những câu kiểu "Cậu làm được mà!".

Tất nhiên, đây là kiểu giảm cân "tốc chiến" mà chỉ những người có thể lực tốt và đang cần siết dáng cấp tốc mới dám thử. Công chúng nghe xong thì… choáng là chính, còn các chuyên gia sức khoẻ thì khuyên không nên tự ý áp dụng.

Trong đời sống thường ngày, Karina duy trì vóc dáng bằng những phương pháp bền vững hơn. Cô là fan của yoga bay - bộ môn giúp cơ thể kéo giãn toàn diện, tăng độ dẻo và cải thiện đường nét một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Những bức ảnh Karina treo mình trên dải lụa, tạo dáng mềm mại từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vóc dáng thon dài đặc trưng của cô.

Bên cạnh đó, Karina cũng theo sát các buổi tập tạ với huấn luyện viên riêng. Dáng người thanh mảnh của cô vì thế không bị gầy yếu, mà trái lại săn chắc, có đường nét rõ ràng. Những bài tập như squat, nâng hông hay các bài siết cơ chân mông giúp cô giữ được form dáng đẹp ngay cả khi phải giảm cân nhanh cho lịch trình.

Kỷ luật, sự nghiêm túc và khả năng thúc đẩy bản thân của Karina chính là chìa khóa để cô luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Tuy nhiên, những công thức giảm cân quá cực đoan như mặc áo phao chạy bốn tiếng đồng hồ vẫn chỉ là câu chuyện hậu trường thú vị của một idol nổi tiếng, chứ không phải phương pháp nên áp dụng đại trà.

Nguồn: Woman